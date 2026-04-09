Тита пусна нова балада, пазена в тайна цяла година - Милo мое

Тита изненадва феновете си с новия сингъл "Милo мое" – песен, която е пазила в тайна повече от година. С този проект изпълнителката показва една по-нежна, уязвима и дълбоко емоционална страна от себе си.

"Милo мое" е силна балада, която разказва за любовта, която остава, дори когато всичко друго си е тръгнало. Песента носи усещане за липса, болка и неизживени чувства - за онзи човек, който продължава да живее в сърцето ти, независимо от времето и обстоятелствата.

Текстът е изключително личен и въздействащ, изграден върху образи на разпад, самота и спомени, които не избледняват. Всяка дума звучи като изповед, а всяка емоция, като преживяна до край.

С тази песен Тита доказва, че може да бъде не само енергична и модерна, но и дълбоко чувствена. Това е песен, която не търси ефект, а остава тиха, истинска и болезнено красива.

Текстът е дело на Петя Радева. Музика и аранжимент - Искрен Тончев - Искрата. Mix & Master: Rosen Stoev-Reptilla SRP Studio.

Мило мое излиза в събота, 11/03, в официалния YouTube канал на Тита. Издава се от MUZE Music.