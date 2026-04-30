Папи Ханс влиза в дуел с любовта в песента „Едно“ (ВИДЕО)

Седмици след като обяви напълно разпродаден концерт в най-голямата зала у нас - Arena 8888 Sofia, Папи Ханс представя новия си сингъл „Едно“ - песен, която обещава да вдигне на крака и 15-хилядната публика в залата. Това е шестото парче от предстоящия му албум „Слънцето“, който излиза на 8 май.

„Едно“ разказва история за неумолимия гняв на раненото женско сърце и трудността двама души да се разделят, запазвайки добрия спомен, комбинирайки я с енергия в звученето, която превръща всяко слушане в импулс за движение.

Във видеото Папи влиза в ролята на матадор, изправен срещу „бика“ в лицето на своята бивша възлюбена, опирайки се на метафората за невидимите конфликти, които продължават да съществуват между двама души, дори след раздялата. Гледайте тук.

Папи Ханс определя предстоящия си албум „Слънцето“ като естествен противовес на предишния си проект „Цветовете на тъгата“. Докато предходният албум носеше по-интровертна и меланхолична енергия, „Слънцето“ залага на живот, движение и светлина, без да губи емоционалната си дълбочина. Шестте вече издадени сингъла ясно очертават тази посока.

Официалното видео към „Едно“ вече е достъпно в YouTube канала на Папи Ханс, а съвсем скоро песента ще бъде налична и във всички стрийминг платформи.

