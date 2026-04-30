Папи Ханс влиза в дуел с любовта в песента „Едно“ (ВИДЕО)

30 Април, 2026 13:43 530 7

Папи Ханс влиза в дуел с любовта в песента „Едно“ (ВИДЕО) - 1
Кадър: Youtube
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Седмици след като обяви напълно разпродаден концерт в най-голямата зала у нас - Arena 8888 Sofia, Папи Ханс представя новия си сингъл „Едно“ - песен, която обещава да вдигне на крака и 15-хилядната публика в залата. Това е шестото парче от предстоящия му албум „Слънцето“, който излиза на 8 май.

„Едно“ разказва история за неумолимия гняв на раненото женско сърце и трудността двама души да се разделят, запазвайки добрия спомен, комбинирайки я с енергия в звученето, която превръща всяко слушане в импулс за движение.

Във видеото Папи влиза в ролята на матадор, изправен срещу „бика“ в лицето на своята бивша възлюбена, опирайки се на метафората за невидимите конфликти, които продължават да съществуват между двама души, дори след раздялата. Гледайте тук.

Папи Ханс определя предстоящия си албум „Слънцето“ като естествен противовес на предишния си проект „Цветовете на тъгата“. Докато предходният албум носеше по-интровертна и меланхолична енергия, „Слънцето“ залага на живот, движение и светлина, без да губи емоционалната си дълбочина. Шестте вече издадени сингъла ясно очертават тази посока.

Официалното видео към „Едно“ вече е достъпно в YouTube канала на Папи Ханс, а съвсем скоро песента ще бъде налична и във всички стрийминг платформи.

Продуктът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз – Следващо Поколение ЕС, BG-RRP-11.020 Схема за безвъзмездна помощ в две сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Папи-Транс

    5 0 Отговор
    да това съм аз, викайте ми ТО

    13:45 30.04.2026

  • 2 Край

    5 0 Отговор
    Този що е некадърен и какви глуповати римички реди но го лансират по ЛГБТ линия. Чуеш "Младостта си отива" на Михаил Белчев или "Синева" на Васил Найденов или нещо на Каризма и после чуеш папихансовите песньовки и ти стане едно такова пошло че чак ти стане мъчно за него.

    Коментиран от #6

    13:53 30.04.2026

  • 3 тиририрам

    2 0 Отговор
    Хленч...

    14:00 30.04.2026

  • 4 Тома

    3 0 Отговор
    На клипа е като матадор но чисто гол само с червения плащ и чака бика

    14:09 30.04.2026

  • 5 моля

    3 0 Отговор
    престанете да ни занимавате с това подобие на човек ...

    14:12 30.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.