Почина майката на Десислава Иванчева

Почина майката на бившата кметица на столичния район „Младост" Десислава Иванчева - Любка Иванчева. Това съобщиха на фейсбук страницата на Десислава Иванчева.

"Скъпи приятели,

С огромна болка ви съобщаваме, че снощи ни напусна най-достойната и борбена майка и баба - Любка Иванчева (майката на Деси).

Един достоен, силен и истински човек. Жена с огромно сърце, която до последния си дъх носеше в себе си обич, кураж и всеотдайност", пишат на страницата на Иванчева и допълват:

В най-тежките години за семейството, когато съдбата подложи Деси и близките ѝ на изпитания, тя остана непоколебима. Въпреки мъката, тревогите и несправедливостите, пое сама грижата за малкия син на Деси – от бебе до четиригодишната му възраст. Отгледа го с безкрайна любов, сила и отдаденост.

Няколко пъти тежки заболявания почти я пречупваха. Лекарите не даваха добри прогнози, но тя винаги намираше сили да се изправи отново. Изправяше се, защото знаеше, че трябва да бъде до детето, до семейството си, до Деси.

Тя беше рамо до рамо с Деси навсякъде – на протестите, пред съдебните зали, в трудните медийни битки, във всеки тежък момент. Тиха, но непоколебима опора.

Любка Иванчева изпълни своята земна мисия с чест и достойнство. И сега Бог я прибра при себе си на 83 години.

Поклон пред светлата ѝ памет.

Никога няма да бъде забравена.

Скоро ще публикуваме подробности за поклонението и погребението, за всички хора, които я обичаха, уважаваха и желаят да си вземат последно сбогом с нея.