Почина майката на Десислава Иванчева

18 Май, 2026 12:15 2 076 40

  • любка иванчева-
  • десислава иванчева

Тя беше рамо до рамо с Деси навсякъде – на протестите, пред съдебните зали, в трудните медийни битки, във всеки тежък момент. Тиха, но непоколебима опора

Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Почина майката на бившата кметица на столичния район „Младост" Десислава Иванчева - Любка Иванчева. Това съобщиха на фейсбук страницата на Десислава Иванчева.

"Скъпи приятели,

С огромна болка ви съобщаваме, че снощи ни напусна най-достойната и борбена майка и баба - Любка Иванчева (майката на Деси).

Един достоен, силен и истински човек. Жена с огромно сърце, която до последния си дъх носеше в себе си обич, кураж и всеотдайност", пишат на страницата на Иванчева и допълват:

В най-тежките години за семейството, когато съдбата подложи Деси и близките ѝ на изпитания, тя остана непоколебима. Въпреки мъката, тревогите и несправедливостите, пое сама грижата за малкия син на Деси – от бебе до четиригодишната му възраст. Отгледа го с безкрайна любов, сила и отдаденост.

Няколко пъти тежки заболявания почти я пречупваха. Лекарите не даваха добри прогнози, но тя винаги намираше сили да се изправи отново. Изправяше се, защото знаеше, че трябва да бъде до детето, до семейството си, до Деси.

Тя беше рамо до рамо с Деси навсякъде – на протестите, пред съдебните зали, в трудните медийни битки, във всеки тежък момент. Тиха, но непоколебима опора.

Любка Иванчева изпълни своята земна мисия с чест и достойнство. И сега Бог я прибра при себе си на 83 години.

Поклон пред светлата ѝ памет.

Никога няма да бъде забравена.

Скоро ще публикуваме подробности за поклонението и погребението, за всички хора, които я обичаха, уважаваха и желаят да си вземат последно сбогом с нея.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Човек и зле да живее

    16 2 Отговор
    пак в мъки умира

    12:17 18.05.2026

  • 2 мечо

    16 5 Отговор
    хората омират като мухи туи не е живот вав тас даржажа несе живее затова хората вав гирмания а не тука по казаните да ходят

    12:22 18.05.2026

  • 3 Бог да прости

    63 4 Отговор
    Жената!!!Измъчи се покрай целия ужас с дъщеря й!Дано Ваклин и сие да си платят рано или късно!

    Коментиран от #4, #8

    12:22 18.05.2026

  • 4 Гaдина

    15 52 Отговор

    До коментар #3 от "Бог да прости":

    "Жената" можеше да не взема подкупи и да рекетира бизнесмени. Да бе мирно седяло, не би чудо видяло.

    Коментиран от #6, #15

    12:23 18.05.2026

  • 5 007 лиценз ту кил

    12 37 Отговор
    Тя някаква важна за България личност ли е?

    Коментиран от #16

    12:26 18.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гaдина

    12 12 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Цялата розова пacмина вече сте с отпаднала необходимост така или иначе. Животът ви изхвърли от политиката така, както един организирам дефeкира нечистотиите си.

    Коментиран от #9

    12:29 18.05.2026

  • 8 мда

    30 6 Отговор

    До коментар #3 от "Бог да прости":

    Всички, които и скроиха това, си взеха голям грях.

    12:35 18.05.2026

  • 9 Глав

    22 6 Отговор

    До коментар #7 от "Гaдина":

    Ти си от село затова не ти прави впечатление кой е ваклин и т.н.Само можеш да лаеш по сайтовете и така си доволен.Но тези ги осъдиха за назидание на всички следващи.А хората от Младост не излязоха да ги защитават.Затова сега ще ги таковат както си искат.

    12:35 18.05.2026

  • 10 мхмх

    24 2 Отговор
    институциите които смачкаха Иванчева, всички тези институции са на пепи еврото и са пример за пепи еврото

    12:36 18.05.2026

  • 11 Кирпич

    10 29 Отговор
    Оше малко и една крадла ще стане нац герой Къде са борците срещу корупцията и олигархията

    Коментиран от #39

    12:36 18.05.2026

  • 12 Виден столичен архитект

    24 7 Отговор
    За починалата. Поклон. Те я съсипаха. Но и Иванчева с нейната неграмотност също. Тя ще спира строителството. Кмета. Не е нейна работа. Не ѝ и в правомощията . Поне да я бяха накарали да прочете ЗУТ в затвора. А, че я употребиха , унижиха и съсипаха това не беше редно.

    12:39 18.05.2026

  • 13 Да почива

    24 1 Отговор
    в мир женицата ! Господ ѝ даде сили да отглежда дълго чакания ѝ малък внук , докато по най - мръснишки начин майка му беше вкарана в затвора .

    12:48 18.05.2026

  • 14 Морски

    14 0 Отговор
    Поклон!

    12:59 18.05.2026

  • 15 Подкупи

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гaдина":

    Взимат сегашните, виж Младостите на какво са заприличали от строежи!!!Греха й беше че зад гърба й не стоеше партия и беше идеалистка!!!

    13:00 18.05.2026

  • 16 Родител

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "007 лиценз ту кил":

    Тя е майка! Майка отгледала внуче в преклонна възраст! Тя е героиня за разлика от такива коментиращи.

    Коментиран от #18

    13:16 18.05.2026

  • 17 Съпричастен

    13 2 Отговор
    Искрени съболезнования на тази силна жена,успяла да се грижи и порасти внучето си на ,,стари години",което бе несправедливо лишено от майчини грижи и радост в най-крехката си възраст!
    Светла и Памет!

    Коментиран от #26

    13:16 18.05.2026

  • 18 Родител

    11 1 Отговор

    До коментар #16 от "Родител":

    Светла и памет!
    Поклон!

    13:17 18.05.2026

  • 19 Не знаех

    8 17 Отговор
    Не знаех, че в този сайт се публикуват безплатни некролози на неизвестни хора.
    Що за новина?

    Коментиран от #20

    13:19 18.05.2026

  • 20 ГЕШЕВ Я УБИ. Тва ВЪЗПОМЕНАНИЕ

    8 1 Отговор

    До коментар #19 от "Не знаех":

    ЗА ДЕЛАТА НА УБИЙЦИ.....

    13:28 18.05.2026

  • 21 3.14К

    3 2 Отговор
    Толупа и каскета да поемат разходите за погребението!

    13:34 18.05.2026

  • 22 Справедливост!

    8 2 Отговор
    Бог да прости жената! Тя се оказа невероятно твърда, силна, смела, истинска майка и баба, тя изтърпя всички издевателства към дъщеря й Деси Иванчева, изтърпя гаврите на онези "прокурори" и "съдии" - лакеи и жалки слуги на уродливоот 190- килограмово туловище, но особено лакеи на СИКаджийския престъпник от подземния свят и неграмотен селяндур, дето му викат Боко Тиквата! Бог да въздаде справедливост, да накаже мъчителите и инквизиторите на дъщеря й, но най-вече да накаже кошарефския свидетел Ваклин, да го накаже по най-страшния и жесток начин! Защото кметицата на "Младост" просто отказа да се подчини на фирмите на СИК и на ГЕРБерастката престъпна сган, и не позволи презастрояване на "Младост", което сега върви с пълна сила! Бог да дава сили, здраве и кураж на Деси Иванчева, да си отгледа и възпита детето и да дочака да види в затвора мъчителите си и извергите, които се гавреха с нея и я държаха незаконно в килията! КОЙ каза, че банкянският селяндурин, освен престъпник от подземния свят не е и безмилостен садист?

    13:52 18.05.2026

  • 23 Перо

    5 0 Отговор
    Жената изживя страшна тежест, покрай дъщеря си, от бандитската, корумпирана политическа и съдебна система и не разстреляни виновници с охрана, наложена от чужди посолства! Лека и пръст на жената!

    13:54 18.05.2026

  • 24 до 4 - а гнида

    2 2 Отговор
    Дай Боже, наглец и чистач на зайчарника на СИКаджийската мутра, дай Боже да изпиташ всички мъки, страдания и гаври, на които беше подложена Десислава Иванчева от СИКаджийската мутра, която мутра не й прости, че се опълчи на неговите фирми! Дай Боже и СИКаджийската мутра да получи Божието наказание! А това непременно ще се случи, сигурен да е! Все пак, цяла Бъйлгария го мрази и го проклина! Към цяла България не слагам банкянските лакеи и теляци на Боко Тиквата!

    13:56 18.05.2026

  • 25 19 - а гнида

    1 2 Отговор
    Много скоро ще пубилкуват и твоия некролог, както и на кошаревския свидетел Ваклин - лъжец, измамник и престъпник, а също и на истинския убиец на старата жена - Бако Тиквата от СИК - Банкя, магистрален бандит и неграмотев селяндур!

    14:04 18.05.2026

  • 26 Нехис

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Съпричастен":

    Кое е несправедливото?
    Взимаш подкупи, а не искаш да лежиш после?
    Още по-грозното е, че в затвора нарочно я напълниха, за да излезе по-рано!

    14:07 18.05.2026

  • 27 не обичам смъртта

    0 0 Отговор
    Моите съболезнования , нека душата й намери мир и покой у Бог.

    14:15 18.05.2026

  • 28 4 - а и 5- всъщност една гнида

    1 0 Отговор
    "Подкупът" биушу фарс, неглецо долен и чистач на зайчарника на мутрата от СИК! Чиста проба гавра с нещастната Иванчева, която стана жептва на принципите и честността си, защото не се подчини на нареждането на СИКаджийската мутра! И разгеле, неговите лакеи и мазни слуги - съдии и прокурори, си свършиха работата! Да, ама Господ и на тях ще плати, сигурни да са! Ще плати и на кошаревския им свидетел Ваклин! Впрочем, този Ваклин, ако все още мърда, как заспиав? Спокоен ли е сънят му, след като причини толкова страдания, издевателства и болка на една жена с тегжло 45 кг. Не сънува ли кошмари?! Разкарваха я с пранги на краката, за назидание! Да знаят и другите кметове, какво ги чака, ако не се подчиняват на мутрата от СИК! Да видим дали ще разкарват с пранги и самоковската даскалица по руски Фандупкова, когато бъдат доказани огромните й престъпления, грабежи и потресаващата корупция в столичната община, реализирана под нейното "мъдро ръководство!

    14:18 18.05.2026

  • 30 Анонимен

    2 1 Отговор
    Да почива в мир майката на Десислава Иванчева. Отървала се е от тази смотана държава и политици, които вкараха в затвора дъщеря й. Добре, че беше Йотова, която освободи Иванчева 10 месеца преди да й изтече присъдата. Любка почина под зодиакалния знак Телец. Дано да бъде при Бога и на по-добро място, където ще пази дъщеря си и внука си. Почивай в мир, Любка!

    14:25 18.05.2026

  • 31 отец Шменти Капели

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "4 - а и 5- всъщност една гнида":

    Лека и пръст на жената майка и баба. .....Не сте яли попарата на общинска мафия ... Тази кметица Иванчева защо не е взела решение в разумен срок (месец два) с подпис "не разрешавам " а е протакала тоза Ваклин две години без решение.....

    14:35 18.05.2026

  • 32 Как се гледа бебе

    3 0 Отговор
    От осемдесет годишна жена ?!? Защо държавата не е позволила Десислава да си гледа детето поне до две години макар и в затвора при облекчен режим или нещо такова ?!? Не чакам отговор.

    15:06 18.05.2026

  • 33 Анонимен

    0 0 Отговор
    Тъжко е, когато няма кой да чука Стефани Циканделова, а тя обикаля света и казва, че ще си остане стара мома с котки:((((

    Коментиран от #36

    15:09 18.05.2026

  • 34 Анонимен

    0 0 Отговор
    Клара Тонева обича да ближе турски пишки.

    15:11 18.05.2026

  • 35 Дори да допуснем виновност ...

    2 0 Отговор
    Има грешка има и прошка. Пише го в дебелите книги. Защо не са позволили при някакви условия Десислава да си гледа детето поне в началото. Как възрастна жена е гледала малко дете ?

    15:12 18.05.2026

  • 36 Ха ха ха ха ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Ясноооо. То и тебе няма кой да чука. Ама на кой му пука.

    Коментиран от #38

    15:14 18.05.2026

  • 37 Костадин Костадинов,

    0 1 Отговор
    циганинът от Варна каза, че българските славяни са излишни и са дошли в България.

    15:16 18.05.2026

  • 38 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ха ха ха ха ха ха ха":

    Говори така за себе си, кретен нещастен. За съжаление няма мъж в БГ, който да чука Стефани Циканделова:((((

    15:17 18.05.2026

  • 39 ПРИПОМНЯНЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Кирпич":

    Тия двенките, Десислава Иванчева и заместничката ѝ Биляна Петрова , ако бяха от корумпираните кметове, адвокатите им СТО ПЪТИ биха платили на прокуратурата и да са излезли на свобода ....

    16:16 18.05.2026

  • 40 Анонимен

    0 0 Отговор
    Десилава Иванчева беше нарочни натопена и наклеветена в кражба. Иванчева е невинна! Слава Богу, че е жива, здрава и на свобода! Да почива в мир майка й, която се оказа силна и борбена жена, майка и баба. Само здраве, сили и смелост да продължи напред и да гледа малкия си син Валентин - Александър! Иванчева е силна жена, със силна воля, а не страхливка!

    16:21 18.05.2026

