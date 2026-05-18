Почина майката на Десислава Иванчева

Почина майката на бившата кметица на столичния район „Младост" Десислава Иванчева - Любка Иванчева. Това съобщиха на фейсбук страницата на Десислава Иванчева.
"Скъпи приятели,
С огромна болка ви съобщаваме, че снощи ни напусна най-достойната и борбена майка и баба - Любка Иванчева (майката на Деси).
Един достоен, силен и истински човек. Жена с огромно сърце, която до последния си дъх носеше в себе си обич, кураж и всеотдайност", пишат на страницата на Иванчева и допълват:
В най-тежките години за семейството, когато съдбата подложи Деси и близките ѝ на изпитания, тя остана непоколебима. Въпреки мъката, тревогите и несправедливостите, пое сама грижата за малкия син на Деси – от бебе до четиригодишната му възраст. Отгледа го с безкрайна любов, сила и отдаденост.
Няколко пъти тежки заболявания почти я пречупваха. Лекарите не даваха добри прогнози, но тя винаги намираше сили да се изправи отново. Изправяше се, защото знаеше, че трябва да бъде до детето, до семейството си, до Деси.
Тя беше рамо до рамо с Деси навсякъде – на протестите, пред съдебните зали, в трудните медийни битки, във всеки тежък момент. Тиха, но непоколебима опора.
Любка Иванчева изпълни своята земна мисия с чест и достойнство. И сега Бог я прибра при себе си на 83 години.
Поклон пред светлата ѝ памет.
Никога няма да бъде забравена.
Скоро ще публикуваме подробности за поклонението и погребението, за всички хора, които я обичаха, уважаваха и желаят да си вземат последно сбогом с нея.
3 Бог да прости
4 Гaдина
До коментар #3 от "Бог да прости":"Жената" можеше да не взема подкупи и да рекетира бизнесмени. Да бе мирно седяло, не би чудо видяло.
7 Гaдина
До коментар #6 от "Боруна Лом":Цялата розова пacмина вече сте с отпаднала необходимост така или иначе. Животът ви изхвърли от политиката така, както един организирам дефeкира нечистотиите си.
До коментар #3 от "Бог да прости":Всички, които и скроиха това, си взеха голям грях.
До коментар #7 от "Гaдина":Ти си от село затова не ти прави впечатление кой е ваклин и т.н.Само можеш да лаеш по сайтовете и така си доволен.Но тези ги осъдиха за назидание на всички следващи.А хората от Младост не излязоха да ги защитават.Затова сега ще ги таковат както си искат.
15 Подкупи
До коментар #4 от "Гaдина":Взимат сегашните, виж Младостите на какво са заприличали от строежи!!!Греха й беше че зад гърба й не стоеше партия и беше идеалистка!!!
13:00 18.05.2026
16 Родител
До коментар #5 от "007 лиценз ту кил":Тя е майка! Майка отгледала внуче в преклонна възраст! Тя е героиня за разлика от такива коментиращи.
17 Съпричастен
Светла и Памет!
18 Родител
До коментар #16 от "Родител":Светла и памет!
Поклон!
20 ГЕШЕВ Я УБИ. Тва ВЪЗПОМЕНАНИЕ
До коментар #19 от "Не знаех":ЗА ДЕЛАТА НА УБИЙЦИ.....
26 Нехис
До коментар #17 от "Съпричастен":Кое е несправедливото?
Взимаш подкупи, а не искаш да лежиш после?
Още по-грозното е, че в затвора нарочно я напълниха, за да излезе по-рано!
31 отец Шменти Капели
До коментар #29 от "4 - а и 5- всъщност една гнида":Лека и пръст на жената майка и баба. .....Не сте яли попарата на общинска мафия ... Тази кметица Иванчева защо не е взела решение в разумен срок (месец два) с подпис "не разрешавам " а е протакала тоза Ваклин две години без решение.....
До коментар #33 от "Анонимен":Ясноооо. То и тебе няма кой да чука. Ама на кой му пука.
38 Анонимен
До коментар #36 от "Ха ха ха ха ха ха ха":Говори така за себе си, кретен нещастен. За съжаление няма мъж в БГ, който да чука Стефани Циканделова:((((
До коментар #11 от "Кирпич":Тия двенките, Десислава Иванчева и заместничката ѝ Биляна Петрова , ако бяха от корумпираните кметове, адвокатите им СТО ПЪТИ биха платили на прокуратурата и да са излезли на свобода ....
