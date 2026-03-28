Етиен Леви написа песен за фолк певица (ВИДЕО)

Проф. д-р Етиен Леви написа песен за една от емблемите на попфолка от 90-те - певицата Лия, пише Ретро. Става дума за композицията "За България", която е част от последния албум на певицата "Това остава".

"Много се учудих, когато един ден Етиен ми се обади и каза: "Направил съм една песен за теб, кога можеш да дойдеш да ти я изсвиря", споделя певицата в ново интервю по случай завръщането си в музиката.

Очакванията ѝ били за типична балада, но вместо това чула нещо съвсем различно. Текстът придобива патриотична насоченост, като музиката е дело на Леви, а думите са написани от Явор Кирин.