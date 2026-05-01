Мерил Стрийп и Ана Уинтур се оказаха роднини

Мерил Стрийп и Ана Уинтур се оказаха роднини

1 Май, 2026 13:50 450 4

Двете емблематични за модата дами всъщност са шести братовчедки

Мерил Стрийп и Ана Уинтур се оказаха роднини - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева

Мерил Стрийп потвърди, че има роднинска връзка с главния редактор на Vogue Анна Уинтур, по време на промоционална кампания за продължението на филма "Дяволът носи Прада 2".

В разговор в подкаста „Open Book“ към предаването Today, воден от Джена Буш Хейгър, актрисата уточни, че двете с Уинтур са далечни роднини – шести братовчеди. По данни, представени по-рано от предаването, връзката им води до Томас Смит и Елизабет Кинси, живели преди няколко поколения.

Мерил Стрийп обясни, че семейните корени и на двете линии водят към Бъкс Каунти, щата Пенсилвания, като подчерта, че родословието ѝ по майчина линия е с английски произход. Актрисата призна, че не е била наясно с тази връзка по време на снимките на първия филм, като с чувство за хумор отбеляза, че иначе би могла съзнателно да заимства повече от характерните маниери на Ана Уинтур при изграждането на образа си.

Темата беше обсъдена в присъствието на нейните екранни партньори Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи, които реагираха с изненада на разкритието.

Връзката между Мерил Стрийп и Ана Уинтур е изключително любопитно откритие с оглед на емблематичната роля на актрисата в оригиналния филм от 2006 г., където тя се превъплъщава в редактора Миранда Пристли – персонаж, широко възприеман като вдъхновен от реалната фигура на Уинтур. Самият филм е базиран на едноименния роман на Лорън Вайсбергер, бивш асистент в редакцията на Vogue.

През годините двете публични личности нееднократно са се появявали заедно на официални събития. Последно те бяха забелязани по време на Milan Fashion Week 2025, където участваха в събития, свързани с промотирането на новия филм, съобщава Variety.

В рамките на същата кампания Мерил Стрийп успя да убеди Ана Уинтур да застане за пръв път на корицата на майския брой на Vogue, като двете се появиха заедно в облекла на Prada. Уинтур коментира тогава, че приема с признателност интерпретацията на образа ѝ на екран, определяйки я като чест.

Продължението "Дяволът носи Прада 2" излиза по кината на 1 май.

Публикация, споделена от Vogue (@voguemagazine)


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 яяяя

    2 0 Отговор
    Съдейки по носовете, роднини са по юдейска линия.

    13:57 01.05.2026

  • 2 мъкаааа

    1 0 Отговор
    Е,нали това вече го четохме предната седмица?!

    13:58 01.05.2026

  • 3 И двете

    3 0 Отговор
    имат еврейско потекло .

    14:07 01.05.2026

  • 4 Две алчни жени

    1 0 Отговор
    Неоценени от най близките си

    14:07 01.05.2026