Кралица Камила изненада всички с модния си избор

9 Май, 2026 20:43 621 7

Вместо традиционна рокля, тя избра панталони и маратонки

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова

Току-що завърнала се от стилното си посещение в САЩ, където облече безброй приказни тоалети, включително облекло от Dior, кралица Камила беше заснета на конните състезания в Бадминтон в петък, носеща елегантно черно сако и съчетани с него панталони с права кройка.

Съпругата на крал Чарлз, която е патрон на Британската федерация по конен спорт, шокира присъстващите с облеклото си, пише. Майката на две деца е известна с това, че носи рокли за повечето официални поводи, така че да я видим в нещо по-делово беше отчетлива промяна.

Последния път, когато тя присъства на същото събитие през 2024 г., тя носеше синя рокля на каре от Samantha Sung и обувки с остър връх в цвят камилска козина.

В петък блондинката все пак допълни визията си до съвършенство, носейки страхотната си синя капитонирана чанта Chanel, добави платформи-маратонки в същия нюанс и завърши външния си вид с класически елемент, който никога не предава – елегантна бяла риза.

Камила с панталони

За последен път видяхме Камила да носи панталони през февруари, по време на Седмицата на модата в Лондон. Кралската особа се срещна с Дейм Анна Уинтур в Кларънс Хаус, за да отбележи повода и да обсъди инициативата „Читателски салон на кралицата“ (Queen's Reading Room).

Сигурно е било доста изнервящо да бъдеш снимана до самото вдъхновение зад „Дяволът носи Прада“, но Камила заложи на шикозен тоалет, състоящ се от елегантно ушито черно копринено палто-рокля и чифт тесни панталони с ботуши.

Анна беше толкова очарована от кралицата, че дори свали слънчевите си очила – нейният запазен аксесоар, който я превърна в попкултурен феномен.

Кралският фотограф Крис Джаксън, който засне двете дами, сподели за снимката: „И двете дами са страстни почитателки на четенето и литературата – емблематичните слънчеви очила никога не бяха далеч и тя със сигурност не ги сваля пред никого!“

Дейм Анна за кралица Камила

Глобалният редакционен директор на Vogue и главен директор по съдържанието на Condé Nast е голям фен на стила на Камила, пише Vesti.bg.

В бележката на редактора за Vogue през 2002 г. тя разсъждава върху предишна среща с кралската особа, пишейки: „Камила Паркър Боулс седеше на моята маса. Не можех да откъсна очи от нея. Изглеждаше прекрасно и си помислих: „Каква разлика прави това да си влюбен.“ Блясъкът, който е въпрос на вяра в себе си и на подреждане на определени мистериозни звезди, е ангел, който практически всяка жена може да призове“, разкрива тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 3 Камила с панталони🤣🤣🤣🤣🤣

    2 1 Отговор
    Йййййбреееееее🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    20:48 09.05.2026

  • 4 нннн

    3 3 Отговор
    Камилите слабо ме интересуват, дори да са в английския кралски обор.

    20:48 09.05.2026

  • 5 КралицА!!!

    1 3 Отговор
    КОБИЛА!

    20:49 09.05.2026

