Шаная Туейн поглежда към началото на своята история с новия албум “Little Miss Twain”

Шаная Туейн обявява своя седми студиен албум “Little Miss Twain”, който ще излезе на 24 юли. Проектът представя един от най-личните моменти в кариерата на артист, променил трайно връзката между кънтри, поп и рок музиката.

Първият сингъл от албума е “Dirty Rosie” – песен с характер, която отваря света на “Little Miss Twain” и насочва към разпознаваемия почерк на Шаная. В новия проект тя се връща към ранните си години, към музикалните влияния и вътрешните образи, които са я оформили, но ги поглежда през опита на артист с десетилетия история, сцена и влияние зад себе си.

“Little Miss Twain” носи духа на нейните корени, енергията на рок и R&B музиката, която я е вдъхновявала, и онзи western нюанс, превърнал се в част от собствената ѝ музикална идентичност. Албумът събира кънтри, поп, рок, соул и bluegrass в разказ за произхода, паметта и свободата да определиш себе си отвъд очакванията.

С повече от 100 милиона продадени албума по света, пет награди GRAMMY и статут на най-продаваната country-pop изпълнителка на всички времена, Шаная Туейн остава една от артистите, които промениха посоката на съвременната популярна музика. Нейният каталог включва песни като “Any Man of Mine”, “That Don’t Impress Me Much”, “You’re Still the One” и “Man! I Feel Like A Woman!”, а влиянието ѝ продължава да се усеща в начина, по който новите поколения артисти смесват жанрове, стилове и сцени.

След “Queen of Me” от 2023 г., мащабното световно турне към албума и успешните ѝ резиденции в Лас Вегас, “Little Miss Twain” поставя фокус върху Шаная не само като глобална звезда, но и като автор, който се обръща към началото на собствената си история с яснота, зрялост и неподправена сила.

През лятото Шаная Туейн ще се присъедини към Хари Стайлс за серия от 12 концерта на Wembley Stadium в Лондон, последвани от специален самостоятелен концерт в Thomond Park Stadium в Лимерик, Ирландия.