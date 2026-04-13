Какво задължително се прави на втория ден от Великден - Мокрия понеделник

На 13 април православната църква почита паметта на свети мъченик Артемон – един от онези ранни християнски духовници, чиято биография звучи като легенда, но носи пулса на истинска вяра и непоколебимост. Денят съвпада с втория ден от Великден и в народната традиция е известен като Мокрия понеделник – празник, в който водата придобива символична сила, а радостта от Възкресението се прелива в игри, обичаи и древни вярвания, пише standartnews.com.

Роден в Лаодикия, в християнско семейство, Артемон отрано посвещава живота си на служение. Първо е дякон, после – свещеник, а след двадесет и осем години служба вече е уважаван старейшина. Животът му преминава в епоха на гонения, когато езичниците се опитват да заличат новата вяра. Заедно с градския светец Сисиний той влиза в храма на Артемида, разбива идолите и ги изгаря – акт на дръзновение, който му струва живота.

Военачалникът Патрикий заповядва Артемон да бъде хвърлен в котел с кипящ катран. Но според преданието небето се намесва – два ангела, явили се като орли, обръщат наказанието срещу самия Патрикий. Артемон оцелява и продължава да проповядва Евангелието, докато през 303 година приема мъченическа смърт в Азия.

Така паметта му остава свързана с идеята за духовна чистота, смелост и обновление – качества, които народът ни вплита в обичаите на Мокрия понеделник.

Вторият ден от Великден е време за радост, за отворени врати и за споделяне. Хората ходят на гости, канят роднини, разменят козунаци и боядисани яйца. Песните и танците са част от празничната атмосфера, а поздравите "Христос воскресе!" продължават да звучат като благословия.

Но най-яркият белег на деня е водата. В древността се е вярвало, че студената вода отмива болести, пази от зли сили и носи плодородие. Затова хората са се пръскали един друг, обливали са домовете, добитъка, дори нивите – ритуал, който съчетава християнската радост с езическата представа за пречистване и ново начало.

С времето обичаят придобива романтичен оттенък. Младите мъже обливат момичетата, за да покажат симпатията си. Смятало се е, че ако едно момиче остане сухо, годината няма да му донесе сватба. Затова Мокрия понеделник често се превръща в ден на признания, ухажване, а понякога – и на предложения за брак. Водата тук не е просто игра, а знак за благословено бъдеще.

Традицията повелява денят да бъде посветен на молитва и на участие в богослужението. Великденската светлина още е свежа, а душата – отворена към прошка. Затова хората се стремят да оставят обидите зад себе си, да поискат и да дадат прошка, да започнат новия цикъл на живота с чисто сърце.

Не се върши тежка работа, не се започват нови начинания, които изискват усилие или напрежение. Празникът е за радост, за общуване, за споделяне на благодатта от Възкресението.

А водата – тази вечна стихия, остава символ на обновление. В Мокрия понеделник тя е игра, ритуал, благословия и обещание за плодородие, здраве и любов.

Мокрия понеделник е от онези дни, в които християнската традиция и народната памет се преплитат естествено. В него има и святост, и смях, и древни вярвания, и младежка закачка. Той е продължение на великденската радост, но и мост към старите ритуали, които са поддържали българския дух през вековете.

Водата, която пръскаме в този ден, е повече от жест – тя е напомняне, че всяко Възкресение започва с пречистване, а всяка нова надежда – с капка смелост и много светлина.