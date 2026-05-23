Седем неща у дома, които трябва да почистваме всяка седмица

Ако искаме домът ни не само да изглежда чист, но и действително да бъде такъв, основното почистване от време на време не е достатъчно. Според експерти, цитирани от The Spruce, има няколко ключови зони у дома, които трябва да почистваме всяка седмица, предава Lifestyle.bg.
Тези задачи не отнемат много време, но са важни за поддържането на добра хигиена и свежест.
Смяна и пране на спалното бельо
Спалното бельо задържа пот, мазнини от кожата, мъртви клетки и бактерии. Затова специалистите препоръчват то да се сменя и пере поне веднъж седмично, за да се поддържа добра хигиена в леглото.
Пускане на прахосмукачка
Редовното почистване с прахосмукачка премахва праха, мръсотията и космите от домашни любимци. Това е особено важно за дървените подове, тъй като натрупаните частици могат да ги захабят с времето.
При нужда между основните почиствания може да се използва и робот-прахосмукачка за поддържане на чистотата.
Почистване на душа
Редовното почистване на душа предотвратява натрупването на упорити замърсявания и мухъл по фугите. Специалистите съветват душът да се почиства поне веднъж седмично, а при възможност - и по-често.
Почистване на микровълновата
Микровълновата печка се използва ежедневно и лесно събира пръски и остатъци от храна. Ако не се почиства редовно, в нея могат да се развият бактерии. Затова е добре да се почиства поне веднъж седмично.
Разчистване на хладилника
Преди седмичното пазаруване е препоръчително да се проверява хладилникът за продукти с изтекъл срок на годност. Това помага да се избегне образуването на мухъл и освобождава място за нова храна.
Разлети течности и петна трябва да се почистват веднага.
Почистване на прах
Прахът се натрупва бързо върху мебелите и повърхностите у дома. Добре е те да се забърсват поне веднъж седмично, включително первази, рамки на врати и вентилационни отвори.
Дезинфекциране на кофите за боклук
Макар боклукът да се изхвърля ежедневно, контейнерите често остават непочистени. За да се предотврати развитието на бактерии и неприятни миризми, кофите трябва да се почистват и дезинфекцират поне веднъж седмично.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
