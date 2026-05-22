Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Проучване: Хеопсовата пирамида е устойчива на земетресения

Проучване: Хеопсовата пирамида е устойчива на земетресения

22 Май, 2026 18:31 364 3

  • пирамида-
  • хеопсова пирамида-
  • земетресение-
  • египет

Конструкцията на пирамидата е изключително устойчива на външния влияния

Проучване: Хеопсовата пирамида е устойчива на земетресения - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Хеопсовата пирамида в Гиза е оцеляла близо 4600 години отчасти благодарение на конструктивни особености, които я правят изключително устойчива на земетресения, съобщава Ройтерс, позовавайки се на ново проучване на египетски изследователи, цитирани от БТА.

Учени са използвали сеизмометри, за да измерят фините вибрации на 37 места във и около пирамидата, и са установили, че въпреки огромните си размери тя реагира на сеизмична активност по изненадващо стабилен и равномерен начин.

Пирамидата, построена като гробница на фараона Хеопс (Хуфу), има широка основа, нисък център на тежестта, симетрична форма и вътрешни камери, които помагат за абсорбирането и разсейването на сеизмичната енергия. Изследователите отбелязват още, че тя е изградена върху здрава варовикова основа.

„Тези елементи заедно създават добре балансирана и устойчива структура“, казва Мохамед Елгабри от Египетския национален изследователски институт по астрономия и геофизика, научен ръководител на изследването, публикувано в Scientific Reports.

Учените са установили също, че специални кухини над т. нар. Камера на краля намаляват вибрациите и защитават едно от най-важните вътрешни пространства на пирамидата, където е бил поставен саркофагът на фараона.

Разположена в Гиза край Кайро, пирамидата първоначално е била висока 147 метра и е останала най-високата постройка в света в продължение на близо 3800 години. Тя е преживяла силни земетресения в региона, включително разрушителните трусове през 1847 и 1992 г., с минимални щети.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    1 2 Отговор
    Това, щото не я е газила шопска нога. Устойчива, дедовия ми.

    18:34 22.05.2026

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Кажи верно !!! Щото ние не се сещаме, че хиляди години никакви земетресения не са успяли да я разрушат, което би ни казало, че е устойчива на земетресения!!! Добре че едни кретени са изпратили други кретени да изхарчат едни много пари, за да ни светнат!!!

    18:36 22.05.2026

  • 3 ЩЕ ПУКНА ОТ СМЯХ!!!

    1 0 Отговор
    Братята египтяни констатирали нещо, което и децата го знаят…пирамидалните структури, когато не са кухи, по принцип са сеизмично устойчиви, поради което на света няма рухнала от земетресение пирамида, дори и в Мексико, където земетресенията са несравнимо по-мощни, отколкото в Египет!!!

    18:37 22.05.2026