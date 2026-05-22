Проучване: Хеопсовата пирамида е устойчива на земетресения

Хеопсовата пирамида в Гиза е оцеляла близо 4600 години отчасти благодарение на конструктивни особености, които я правят изключително устойчива на земетресения, съобщава Ройтерс, позовавайки се на ново проучване на египетски изследователи, цитирани от БТА.

Учени са използвали сеизмометри, за да измерят фините вибрации на 37 места във и около пирамидата, и са установили, че въпреки огромните си размери тя реагира на сеизмична активност по изненадващо стабилен и равномерен начин.

Пирамидата, построена като гробница на фараона Хеопс (Хуфу), има широка основа, нисък център на тежестта, симетрична форма и вътрешни камери, които помагат за абсорбирането и разсейването на сеизмичната енергия. Изследователите отбелязват още, че тя е изградена върху здрава варовикова основа.

„Тези елементи заедно създават добре балансирана и устойчива структура“, казва Мохамед Елгабри от Египетския национален изследователски институт по астрономия и геофизика, научен ръководител на изследването, публикувано в Scientific Reports.

Учените са установили също, че специални кухини над т. нар. Камера на краля намаляват вибрациите и защитават едно от най-важните вътрешни пространства на пирамидата, където е бил поставен саркофагът на фараона.

Разположена в Гиза край Кайро, пирамидата първоначално е била висока 147 метра и е останала най-високата постройка в света в продължение на близо 3800 години. Тя е преживяла силни земетресения в региона, включително разрушителните трусове през 1847 и 1992 г., с минимални щети.