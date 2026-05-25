Bloomberg: Абу Даби транспортира петрол и газ през Ормузкия проток чрез "сенчест транзит"

Националната петролна компания на Абу Даби (ADNOC) транспортира петрол и газ през Ормузкия проток, използвайки „сенчест транзит“, съобщи Bloomberg, позовавайки се на източници.

Според агенцията компанията използва т.нар. "сенчест транзит", при който корабите преминават през пролива с изключени транспондери. Bloomberg отбелязва, че по този начин ADNOC продължава да изнася петрол, петролни продукти и втечнен природен газ, въпреки напрегнатата ситуация в региона.

Според източници на агенцията, компанията твърди, че използва кораби, свързани с логистичния оператор Navig8 и химическата компания Wanhua Chemical Group. След преминаване през Ормузкия проток, товарите се прехвърлят на други кораби край брега близо до пристанищата Фуджейра в ОАЕ и Сохар в Оман или се изпращат до индийски пристанища.

Bloomberg подчертава, че други производители на петрол от Близкия изток също се опитват да поддържат доставките през пролива, но повечето разчитат на наети танкери и предпазливи корабособственици.