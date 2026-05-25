18-20 кафяви мечки обитават Витоша, Плана и Верила

25 Май, 2026 10:20 950 14

Ако се срещнем с мечка на по-малко от 20 метра, тя би могла да предприеме атака, сочат ексерти

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова

Безопасно ли е да се разхождаме сред природата, на фона на трагичния инцидент, при който млад мъж загуби живота си на Витоша и според експерти от съдебна медицина най-вероятно става дума за нападение от мечка и нейното малко.

По официални данни около 18-20 кафяви мечки обитават Витоша, Плана и Верила. Как да избегнем среща с тях и какво се очаква от наблюдението, което организираха институциите след трагичната смърт в планината. Следва разговор с д-р Никола Дойкин, експерт „фауна“ в Природен парк „Витоша“, Владимир Тодоров, експерт по мечките в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и основател на платформата „Мечешки истории“ и по вайбър ще включим Александър Дуцов, старши експерт „Опазване на видове“ на WWF.

Как да избегнем среща с мечка?

Според експертите най-важна е превенцията. Д-р Никола Дойкин подчерта, че хората трябва да избягват близки срещи с диви животни и да бъдат по-шумни по време на преходи: „Първо – избягването на срещата с каквито и да е диви животни. Ако възникне такава среща, трябва да държим животните настрана от нас, или да сме по-шумни в планината.“

Той обърна внимание и на проблема с отпадъците:

„Собствениците и ползвателите на различни обекти в планината трябва да поддържат чистота около обектите, които стопанисват. Да няма боклуци наоколо. Дори различни опаковки от храна миришат на животните като нещо, което може да се яде. Така те се привличат и скъсяват дистанцията.“

„Проблемна мечка“, а не „стръвница“

По думите на Владимир Тодоров терминът „стръвница“ вече е остарял: „Вече се използва думата ‘проблемна мечка’. Едно време се е смятало, че мечката, ако яде месо, става стръвница. Всички мечки ядат месо – те са хищници.“

Той обясни, че мечката не е нужно да бъде „проблемна“, за да нападне човек: „Мечката, за да нападне човек, трябва да бъде в притисната ситуация – да бъде стресната, уплашена, ранена или в състояние, в което според нейните представи няма как да избяга.“

Според световни изследвания критичната дистанция е около 20 метра: „Ако се срещнем с мечка на по-малко от 20 метра, тя би могла да предприеме атака.“

Туристите често подценяват риска

Александър Дуцов посочи, че след трагедията има сериозно напрежение в социалните мрежи, особено сред семейства с деца: „Много хора се притесняват. Най-често се забелязва притеснение сред хората, които имат деца и семейства.“ Той обаче увери, че няма данни за случаи, при които мечка е нападнала група хора:

„До момента нямаме информация за случай на мечка, участвала в трагичен инцидент с повече от един човек.“ По думите му големите групи и семействата с деца са по-защитени, защото са шумни, а мечките избягват човешко присъствие.

Дуцов предупреди и за сериозен проблем: „Все още има хора, които излизат сами, тичат в планината и носят слушалки. Това е много тревожно.“

Той обясни, че животното често подава предупредителни сигнали: „То първо издава някакъв звук или те предупреждава. Когато си със слушалки, дори не можеш да реагираш.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мечкар

    9 8 Отговор
    Епа така става като одат по акъло на дъртата френска циганка! Ако не беа забранили, вече да съм ги дресирал сите, и че маат кючеци место да апат ората!

    10:26 25.05.2026

  • 2 20 мечки нищо работа

    2 3 Отговор
    Но аз не разбрах, ферлитет ли ги подгони или само мъжки ли се раждат?

    10:27 25.05.2026

  • 3 Всичко разбрахме но ако е гладна...

    8 0 Отговор
    и ни нападне ,пак ли викаме и пеем на високо???
    Не е ли по добре , да имаме под ръка нещо с което да се защитим, шпрей,огън пиратка???
    Различно оръжие , нож или брадва...???

    10:28 25.05.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    7 3 Отговор
    Толкова са в горите, а в президентство и министерски съвет - СТЪВНИЦИ - с лопати да ги ринеш !

    10:29 25.05.2026

  • 5 Напротив,

    8 5 Отговор
    Мечките НИКОГА не нападат човека, освен когато имат малки и се чувстват застрашени.

    10:33 25.05.2026

  • 6 Надявам

    6 1 Отговор
    Се да не срещна мечки в планините, които обикалям!

    Коментиран от #8

    10:34 25.05.2026

  • 7 Абе те хората ненапразно са казали

    6 5 Отговор
    бай, бабо да не те среща мечка в гората.
    А че ще те утепа, много ясно.
    Онази магарица от Франция пукна, ама белята й остана.
    От много модерни природозащитнически халосии я докарахме дотук.
    Що не ходят природозащитниците в гората, като толкова много любят природата и мечките?

    10:46 25.05.2026

  • 8 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Надявам":

    ти за всеки случай си носи ако...колкото за първа помощ!

    10:49 25.05.2026

  • 9 Гай Турий

    2 5 Отговор
    Мечки малко, евреоатлантици със слушалки в ушите бол. Оставете мечките на мира и никой няма да бъде изяден. Ако тоя копаше в градинката на двора, мечка нямаше да го закусва. Шопландия да заповяда на джокинг в планините наши. И да ни си забравят тиктоките в ушите.

    Коментиран от #11

    10:54 25.05.2026

  • 10 Дзак

    1 0 Отговор
    Само един сандвич. Най- много да го разделим!

    11:02 25.05.2026

  • 11 датогонатуря

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гай Турий":

    фхаспуаа

    11:14 25.05.2026

  • 12 АКО ПЛАНИНАРИТЕ ЖЕЛАЯТ

    1 0 Отговор
    ЩЕ ИМ ПОЧИСТЯ РАЙОНА РАБОТЯ СЪС СЪВЕТСТКО ОРЪЖИЕ 12КАЛИБЪР ЗДРАВО И СИГОРНО И ПАТРОНИ НА ФИРМА БРАТАН.

    Коментиран от #13

    11:19 25.05.2026

  • 13 Хайде Де !

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "АКО ПЛАНИНАРИТЕ ЖЕЛАЯТ":

    Върви В Парламента !

    Не Виждаш Ли ?

    Какво става Там !

    11:36 25.05.2026

  • 14 Хроматид

    1 0 Отговор
    Пропуснали сте още 1 мечка - Деница САЧЕВА , но тя обитава парламента , като част от една ШАЙКА !

    11:47 25.05.2026

