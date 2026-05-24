Българската азбука по света - колко държави използват кирилица днес

24 Май, 2026 09:15, обновена 24 Май, 2026 09:15 1 269 24

Кирилицата отдавна е много повече от „славянска писменост“ - тя е част от културната идентичност на десетки държави и третата официална азбука на Европейския съюз

Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В свят, в който английският език и латиницата доминират интернет, технологиите и международната комуникация, една азбука, създадена преди повече от 11 века в средновековна България, продължава да се използва от стотици милиони хора. Това е кирилицата - писменост, която отдавна е надхвърлила границите на България и днес е сред най-разпространените азбуки в света, пише Lifestyle.bg.

На 24 май българите не празнуваме просто Деня на светите братя Кирил и Методий, българската азбука, просвета и славянската книжовност. Това е ден на културно наследство, оставило траен отпечатък върху Европа и Азия.

Макар често да се говори за „славянска азбука“, редица исторически източници и международни организации посочват, че кирилицата възниква именно в Първото българско царство в края на IX и началото на X век - в книжовните средища около Преслав и Охрид.

Началото е поставено от светите братя Кирил и Методий, създатели на глаголицата. По-късно техните ученици, сред които Климент Охридски и Наум Преславски, развиват новата писменост, която впоследствие става известна като кирилица.

Днес кирилицата се използва официално или широко в над 20 държави. Сред тях са България, Русия, Украйна, Беларус, Сърбия, Черна гора, Северна Македония и Босна и Херцеговина. Различни варианти на азбуката се използват и в страни от Централна Азия като Казахстан, Киргизстан и Таджикистан.

Кирилицата е официална писменост и в Монголия, както и в редица републики в Руската федерация - Татарстан, Чечня, Дагестан, Бурятия, Башкирия и други. Според различни оценки над 250 милиона души по света пишат на кирилица.

Един от най-важните моменти в съвременната история на азбуката идва през 2007 г., когато България става член на Европейския съюз. Така кирилицата официално се превръща в третата азбука на ЕС след латиницата и гръцката азбука.

Това означава, че българските букви вече присъстват върху европейски документи, институции и дори върху евро банкнотите. За първи път азбука, създадена в средновековна България, получава официален статут в едно от най-големите политически и икономически обединения в света.

Любопитното е, че кирилицата не остава просто историческо наследство. Тя продължава да се адаптира към модерния свят - от социалните мрежи и меметата до изкуствения интелект и дигиталните технологии.

И макар често да приемаме азбуката си за даденост, истината е, че малко държави могат да кажат, че са дали на милиони хора средство за писане, култура и идентичност. България е една от тях.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пловдив

    24 2 Отговор
    Малка държава сме,но с голяма история.И ние сме дали нещо на света,трябва да се гордеем,че сме българи.Честит празник!

    Коментиран от #4, #19

    09:24 24.05.2026

  • 2 Маке

    1 23 Отговор
    Ja зборувам на македонскиот jазикот,не на бугарски -татарскиот.

    Коментиран от #6, #11

    09:27 24.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Маке

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пловдив":

    Е,сега да заколим едно агне ?

    09:28 24.05.2026

  • 5 Урсулианец

    10 11 Отговор
    Планът е такъв:
    Привличаме ви в съюзът си, да точим ресурси и да плащате такси, докато работите евтино.
    Вземаме ви заводите.
    Вземаме ви доматите.
    Вземаме ви валутата.
    Вземаме ви азбуката и езикът.
    Ще ги сложим в музеите, да си спомняте, че сте били някога нещо си.
    Ние сме новите ви приятели.

    Коментиран от #7

    09:29 24.05.2026

  • 6 Перо

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Маке":

    Има първа северномакедонска държава от 1991 г.

    Коментиран от #10

    09:30 24.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Джо

    15 1 Отговор
    Да ни е честит на всички най-българският празник!

    09:31 24.05.2026

  • 9 Исторически факти

    13 0 Отговор
    И 100 чужди езика да знаеш, българският винаги ще ти потрябва. Я, ще се спънеш... я, пръст ще си удариш, я коментара ще ти изтрият...

    Коментиран от #24

    09:31 24.05.2026

  • 10 Маке

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    Сега новото летище ще се казва Филип Македонски ,таткото на Сашко..🤣

    09:32 24.05.2026

  • 11 Перо

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "Маке":

    Зборуваш на бугарски, северно маке!

    Коментиран от #15

    09:33 24.05.2026

  • 12 Главно Дъ

    3 2 Отговор
    Скоро и тутууландия няма да е една от тях.

    09:37 24.05.2026

  • 13 Хамерикански език

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Нека да пиша":

    Не е глупости, още коня като беше президент, предложи да се въведе латиница и върна оригинала на ръкописа на Паисий в Гърция.

    Коментиран от #16

    09:41 24.05.2026

  • 14 писание

    4 1 Отговор
    В интервю учен сподели,че никъде в средновековните писания не съществува думата "кирилица" ,а става въпрос за славянска азбука.Да,саздали сме уникален празник на буквите който няма аналог в другите народи.Честит празник!

    09:44 24.05.2026

  • 15 Маке

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "Перо":

    На диалект македония е знаяг от 8000 години ,питай Лили Иванова она е пела ..

    Коментиран от #21

    09:45 24.05.2026

  • 16 Нека да пиша

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хамерикански език":

    Още една лъжа ,изписа ..

    09:46 24.05.2026

  • 17 Банкер

    2 0 Отговор
    Напред науката е слънце! Честит празник!

    09:47 24.05.2026

  • 18 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    А бъ въ гъ зъ ,убава азбука имаме!
    💋🦍🤣😪👍

    09:49 24.05.2026

  • 19 Лопата Орешник

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пловдив":

    Право думаш , байно! Само с едно няма да се съглася! Малката територия не ни прави малка държава! Духовен и исторически колос сме! Пазен и защитен от висши сили! Историята е показала, че няма империя, която да се е докоснала до нас и да е оцеляла! От ордите на Чингис хан, през Византия, отоманската империя, до Австро-унгарската, нацистката и съветската империя, всеки опитал да се докосне до свещения български народ се е стопил, смалил или изчезнал! Да живее България!!!

    09:50 24.05.2026

  • 20 Мюмю

    1 0 Отговор
    Все по-малко. И има "az obi4am balgariq"

    09:52 24.05.2026

  • 21 я да те питам

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Маке":

    баба лили да не е първата дама на македония щото знам че вие сте предизвикали големия взив който е създал планетата ни а баба лили го е гледала

    09:52 24.05.2026

  • 22 Пецата

    0 1 Отговор
    Кво ме занимавате с глупости разбираш ли сичкото азбуки са само драсканици 🤣

    09:57 24.05.2026

  • 23 Горно Уйно

    1 0 Отговор
    То арно, ама не е съвсем верно. Който има интерес може сам да провери.
    Честит празник на всички!

    09:58 24.05.2026

  • 24 Присмехулник

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Исторически факти":

    Много фин хумор!

    10:01 24.05.2026