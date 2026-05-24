Българската азбука по света - колко държави използват кирилица днес

В свят, в който английският език и латиницата доминират интернет, технологиите и международната комуникация, една азбука, създадена преди повече от 11 века в средновековна България, продължава да се използва от стотици милиони хора. Това е кирилицата - писменост, която отдавна е надхвърлила границите на България и днес е сред най-разпространените азбуки в света, пише Lifestyle.bg.
На 24 май българите не празнуваме просто Деня на светите братя Кирил и Методий, българската азбука, просвета и славянската книжовност. Това е ден на културно наследство, оставило траен отпечатък върху Европа и Азия.
Макар често да се говори за „славянска азбука“, редица исторически източници и международни организации посочват, че кирилицата възниква именно в Първото българско царство в края на IX и началото на X век - в книжовните средища около Преслав и Охрид.
Началото е поставено от светите братя Кирил и Методий, създатели на глаголицата. По-късно техните ученици, сред които Климент Охридски и Наум Преславски, развиват новата писменост, която впоследствие става известна като кирилица.
Днес кирилицата се използва официално или широко в над 20 държави. Сред тях са България, Русия, Украйна, Беларус, Сърбия, Черна гора, Северна Македония и Босна и Херцеговина. Различни варианти на азбуката се използват и в страни от Централна Азия като Казахстан, Киргизстан и Таджикистан.
Кирилицата е официална писменост и в Монголия, както и в редица републики в Руската федерация - Татарстан, Чечня, Дагестан, Бурятия, Башкирия и други. Според различни оценки над 250 милиона души по света пишат на кирилица.
Един от най-важните моменти в съвременната история на азбуката идва през 2007 г., когато България става член на Европейския съюз. Така кирилицата официално се превръща в третата азбука на ЕС след латиницата и гръцката азбука.
Това означава, че българските букви вече присъстват върху европейски документи, институции и дори върху евро банкнотите. За първи път азбука, създадена в средновековна България, получава официален статут в едно от най-големите политически и икономически обединения в света.
Любопитното е, че кирилицата не остава просто историческо наследство. Тя продължава да се адаптира към модерния свят - от социалните мрежи и меметата до изкуствения интелект и дигиталните технологии.
И макар често да приемаме азбуката си за даденост, истината е, че малко държави могат да кажат, че са дали на милиони хора средство за писане, култура и идентичност. България е една от тях.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пловдив
Коментиран от #4, #19
09:24 24.05.2026
2 Маке
Коментиран от #6, #11
09:27 24.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Маке
До коментар #1 от "Пловдив":Е,сега да заколим едно агне ?
09:28 24.05.2026
5 Урсулианец
Привличаме ви в съюзът си, да точим ресурси и да плащате такси, докато работите евтино.
Вземаме ви заводите.
Вземаме ви доматите.
Вземаме ви валутата.
Вземаме ви азбуката и езикът.
Ще ги сложим в музеите, да си спомняте, че сте били някога нещо си.
Ние сме новите ви приятели.
Коментиран от #7
09:29 24.05.2026
6 Перо
До коментар #2 от "Маке":Има първа северномакедонска държава от 1991 г.
Коментиран от #10
09:30 24.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Джо
09:31 24.05.2026
9 Исторически факти
Коментиран от #24
09:31 24.05.2026
10 Маке
До коментар #6 от "Перо":Сега новото летище ще се казва Филип Македонски ,таткото на Сашко..🤣
09:32 24.05.2026
11 Перо
До коментар #2 от "Маке":Зборуваш на бугарски, северно маке!
Коментиран от #15
09:33 24.05.2026
12 Главно Дъ
09:37 24.05.2026
13 Хамерикански език
До коментар #7 от "Нека да пиша":Не е глупости, още коня като беше президент, предложи да се въведе латиница и върна оригинала на ръкописа на Паисий в Гърция.
Коментиран от #16
09:41 24.05.2026
14 писание
09:44 24.05.2026
15 Маке
До коментар #11 от "Перо":На диалект македония е знаяг от 8000 години ,питай Лили Иванова она е пела ..
Коментиран от #21
09:45 24.05.2026
16 Нека да пиша
До коментар #13 от "Хамерикански език":Още една лъжа ,изписа ..
09:46 24.05.2026
17 Банкер
09:47 24.05.2026
18 Mими Кучева🐕🦺
💋🦍🤣😪👍
09:49 24.05.2026
19 Лопата Орешник
До коментар #1 от "Пловдив":Право думаш , байно! Само с едно няма да се съглася! Малката територия не ни прави малка държава! Духовен и исторически колос сме! Пазен и защитен от висши сили! Историята е показала, че няма империя, която да се е докоснала до нас и да е оцеляла! От ордите на Чингис хан, през Византия, отоманската империя, до Австро-унгарската, нацистката и съветската империя, всеки опитал да се докосне до свещения български народ се е стопил, смалил или изчезнал! Да живее България!!!
09:50 24.05.2026
20 Мюмю
09:52 24.05.2026
21 я да те питам
До коментар #15 от "Маке":баба лили да не е първата дама на македония щото знам че вие сте предизвикали големия взив който е създал планетата ни а баба лили го е гледала
09:52 24.05.2026
22 Пецата
09:57 24.05.2026
23 Горно Уйно
Честит празник на всички!
09:58 24.05.2026
24 Присмехулник
До коментар #9 от "Исторически факти":Много фин хумор!
10:01 24.05.2026