Тигър уби четири жени в централна Индия

25 Май, 2026 06:59, обновена 25 Май, 2026 10:08 1 938 16

Жертвите събирали листа в гората

Тигър уби четири жени в централна Индия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четири жени са били нападнати и убити от тигър в централния индийски щат Махаращра, предаде The ​​Indian Express.

Инцидентът е станал на 22 май в област Чандрапур, в гора, където жените са събирали листа. Около 8:00 ч. сутринта тигър внезапно ги е нападнал. Четири жени са починали на място, а останалите девет са успели да избягат. Те са извикали за помощ и са избягали от гората.

След като научили за нападението, селяните се втурнали към гората. По-късно на мястото на инцидента са пристигнали горски служители и полиция. Патрулите в района са засилени, а местните жители са призовани да не се впускат сами дълбоко в гората.

Подобен случай на толкова жертви при еднократно нападение на тигър е изключително рядък в Махаращра. Тази трагедия за пореден път изостри проблема с конфликта между хора и диви животни в област Чандрапур.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 редник

    16 1 Отговор
    Ние имаме мечки, в Индия тигри.
    Какво стана с черната пантера?...

    07:08 25.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Отец Дионисий, светец

    4 15 Отговор
    Господ го благолсови и здраве му дава !!!
    А в Русия няма ли тигри ? ☝️😄

    Коментиран от #14

    07:14 25.05.2026

  • 5 Ситуацията е представена

    8 2 Отговор
    във вариант четири загинали жени.
    Ако бяха мъже щяха да бъдат представени като хора.

    07:35 25.05.2026

  • 6 Мда

    4 4 Отговор
    Добре че мо съобщихте че след малко о аз щях да ходя да бера лайка у Индийската гора та да знам.

    07:36 25.05.2026

  • 7 Дзак

    5 1 Отговор
    Трудно е да се живее в постоянен психотрилър!

    07:39 25.05.2026

  • 8 Джайпурците

    7 7 Отговор
    и без друго са в излишък…

    07:56 25.05.2026

  • 9 Факт

    4 3 Отговор
    Да дойде и тук за любителите на животни

    07:59 25.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 тигърът Хенри VIII

    1 0 Отговор
    Като на могат да му родят тигърче...

    08:29 25.05.2026

  • 13 Черната пантера

    0 0 Отговор
    От общинските фирми по чистотата да вземат мерки още от дега, защото есента е след няколко месеца и събиращите листа могат да пострадат.

    09:03 25.05.2026

  • 14 Оцет Пийнисий

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Отец Дионисий, светец":

    Само гледай да не светнеш в ултравиолетовия и гама спектъра накрая, дебилсмотан.

    09:05 25.05.2026

  • 15 Някой

    0 0 Отговор
    За там било нормално да има такива нападения и дори почитат май тигрите. И си слагали маски отзад на главите, че тигрите не нападали в лице.

    09:15 25.05.2026

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    0 0 Отговор
    В България има свръхпопулация на мечки. Четох статия на български учен. Затова има нападения над хора.

    09:31 25.05.2026