Бюджетът на България за "Евровизия" 2026 се оказа сред най-ниските за конкурса

19 Май, 2026 12:31 3 048 26

За представянето на DARA на песенния конкурс тази година сме дали близо 250 000 евро

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

България е сред държавите с най-нисък бюджет за представянето си на „Евровизия“ – около 250 000 евро, информира Телеграф.

Това ни нарежда до Литва, Украйна, Чехия на дъното по вложени средства за песен, шоу и рекламна кампания, сочат изчисления на международни музикални експерти. Единствената страна, която официално обяви разходите си за конкурса е Гърция – 402 000 евро.

Средният размер на парите, който държавите и спонсорите влагат в участието си на „Евровизия“, варира от 200 000 евро и стига 500 000 евро. Тази година на последни места в класацията освен България са Литва с 250 хил. евро, Украйна – със същата сума, Кипър с 270 хил. евро и Чехия с 200 000 евро.

В сумата се включва самата песен, шоуто, рекламната кампания в страната и чужбина, както и разходите на екипа за престоя във Виена. По неофициална информация Австрия е вложила над 64 милиона евро за абсолютно целия конкурс, включително и представянето на собствената си песен. В малко по-високия финансов диапазон попадат Армения с 320 хил. евро, Белгия с Е350 хил. и Дания с Е400 хил.

Най-големи разходи, по данни на експерти в музикалните среди, са направили Израел – 800 000 евро, Италия – 750 000 евро, и Швеция с 600 000 евро. В сумите се включват и мащабните им кампании в подкрепа на техните изпълнители и песни. Медийни експерти посочват, че този път тези държави са заложили по-големи бюджети именно за кампаниите, иначе и техните представяния назад в годините са били около средния ценови диапазон.


  • 1 За сметка на това

    24 4 Отговор
    ще е с най-високите кражби за чекмеджета - минимум 80%

    12:38 19.05.2026

  • 2 честен ционист

    22 2 Отговор
    Кипърката каза, че заснемането на клипа й е струвало EUR400 в едно село.

    Коментиран от #20, #23

    12:39 19.05.2026

  • 3 Полицейски служител

    9 9 Отговор
    Стига лансирахте той цигaне, имаме по-сериозни проблеми.

    Коментиран от #5

    12:41 19.05.2026

  • 4 Сталин

    19 2 Отговор
    Докато ви правят ГангаБанга с юрото ви занимават с Бангаранга

    12:41 19.05.2026

  • 5 Сталин

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Полицейски служител":

    Абе има там едни 100 милиона за крадене

    12:43 19.05.2026

  • 6 Може ли да спрете с тая тема

    20 1 Отговор
    Поне за 1/2 ден? 20 статии от сутринта и нищо смислено. Сега се сетихте да си ги мерим.... бюджетите, щото е много важно, докато хората събират центове за едно ядене на ден.

    Коментиран от #7, #25

    12:47 19.05.2026

  • 7 ТОЧНО

    11 3 Отговор

    До коментар #6 от "Може ли да спрете с тая тема":

    Каквато бе ползата ни от джироиталия, такава ще е и отЕвровизия2027

    12:55 19.05.2026

  • 8 факт

    6 1 Отговор
    Не спирайте с темата бангаранга. С нетърпение очаквам да прочета за някой нов подвиг на Дара.

    13:01 19.05.2026

  • 9 Селянина с колелото

    11 0 Отговор
    Бюджетът на България за ... се оказа сред най-ниските ...

    И това трябва да е новина ?!
    Всички са наясно че в България заплатите са най-ниски, държавния бюджет е най-нисък, производителността на труда е най-ниска и т.н. Добре че поне пиш..ките са ни най-големи ;-)))

    13:03 19.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Укрите не стига ,

    8 4 Отговор
    че са във война и Европа ги хрантути, ами имат наглостта да харчат пари за забавления. Наливайте още. Не е луд , който яде баницата.

    13:08 19.05.2026

  • 12 СМЕХ АВТОР НОРВЕЖКА

    9 0 Отговор
    СЦЕНАРИСТ ЧУЖД Композитор ГРЪК ТАНЦЬОРИ ЧУЖДИ... ТОВА ГО НАУЧИХ СЕГА. САМО ИЗПЪЛНИТЕЛКАТА БЪЛГАРКА. КАКВО ТОЛКОВА Е БЪЛГАРСКОТО НА ТАЗИ ПЕСЕН И СЕ ПЕЕ НА АНГЛИЙСКИ. А НАИСТИНА МИ ХАРЕСВА. НО ПАК НЕЩО НЕ Е КАКТО ТРЯБВА. ГУБИ СЕ СМИСЪЛА.

    13:21 19.05.2026

  • 13 Трол

    1 3 Отговор
    Така е, когато нещата се правят с мисъл за бъдещето. Имаме подготвени кадри като Дарето за 20 години напред и вече оптимизираме разходи.

    13:21 19.05.2026

  • 14 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    4 3 Отговор
    Спечели Евровизия с най нисък бюджет.

    13:22 19.05.2026

  • 15 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    1 5 Отговор
    Да дойдете довечера на концерта.
    Да аплодирате любимката си.

    13:24 19.05.2026

  • 16 Някой

    4 2 Отговор
    Ама бюджет за избори по три пъти в годината има, нали?

    13:31 19.05.2026

  • 17 Павел Пенев

    6 2 Отговор
    Ставате досадни и комични с тази Бангаранга. Не ви ли е явно че Дара спечели заради еврейските терористи,които не трябваше да бъдат допускани до конкурса заради инвазията над Палестина и убийствата на над 50,000 мирни палестинци. Но в Европа живеят над 2 милиона евреи които имат право да гласуват за себе си , тъй като не живеят в държавата Израел. Това е уловката на този идиотски конкурс наречен Евровизия заради което Испания се отказа от участие. При това положение журито взе едно политическо решение и класира Бангаранга но ние си мислим че сме много талантливи и борбени. Сега първата работа на Дара ще бъде да изгони турчина и да влезе в релсите на истинската музикална култура за която има дарба.

    13:37 19.05.2026

  • 18 111

    3 1 Отговор
    Къде се покри Иво Каръков с неговите 350 000 еврака. Някой ще го накара ли да ги върне, щото Дара с такива пари ще спечели още някой международен конкурс.

    13:42 19.05.2026

  • 19 Предлагам:

    5 2 Отговор
    Феновете на това нещо да събират капачки, а не от бюджета!

    13:42 19.05.2026

  • 20 Не пиши глупости

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    когато изобщо нямаш идея за такива неща.
    Сами кетеринга за един снимачен екип ще струва доста повече.

    14:59 19.05.2026

  • 21 Мила

    4 1 Отговор
    Толкова викове,толкова хвалене,чак са гнусни,отвращаваше народа със тези изчадия фалшиви.

    15:11 19.05.2026

  • 23 Аайде бе!? 🤔

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Че тя много евтина тая.
    Тогава да я направим в Кипър догодина. Поне ще се отърем от прииждащия отпадък!

    15:23 19.05.2026

  • 24 Факт

    3 0 Отговор
    Хората с най-ниски заплати е ЕС, отделят най-малките бюджети.
    Направете заплащенето ни като в ЕС, ще отделим и като техните бюджети.

    15:34 19.05.2026

  • 25 Интересно

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Може ли да спрете с тая тема":

    Паралелно в същото време:
    - 17 годишният ни тенесист беше на полуфинал в голям турнир: - Няма коментари. Никой не чете.
    - Друг 17 годишен наш борец спечелил европейското по борба: - Няма коментари. Никой не чете.
    Само бунгабанга и друсаници.
    Народе????

    15:39 19.05.2026

  • 26 Минавам само

    2 0 Отговор
    да повъpнa с кеф! 🤮🤮🤮

    15:41 19.05.2026