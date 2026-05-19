Бюджетът на България за "Евровизия" 2026 се оказа сред най-ниските за конкурса

България е сред държавите с най-нисък бюджет за представянето си на „Евровизия“ – около 250 000 евро, информира Телеграф.
Това ни нарежда до Литва, Украйна, Чехия на дъното по вложени средства за песен, шоу и рекламна кампания, сочат изчисления на международни музикални експерти. Единствената страна, която официално обяви разходите си за конкурса е Гърция – 402 000 евро.
Средният размер на парите, който държавите и спонсорите влагат в участието си на „Евровизия“, варира от 200 000 евро и стига 500 000 евро. Тази година на последни места в класацията освен България са Литва с 250 хил. евро, Украйна – със същата сума, Кипър с 270 хил. евро и Чехия с 200 000 евро.
В сумата се включва самата песен, шоуто, рекламната кампания в страната и чужбина, както и разходите на екипа за престоя във Виена. По неофициална информация Австрия е вложила над 64 милиона евро за абсолютно целия конкурс, включително и представянето на собствената си песен. В малко по-високия финансов диапазон попадат Армения с 320 хил. евро, Белгия с Е350 хил. и Дания с Е400 хил.
Най-големи разходи, по данни на експерти в музикалните среди, са направили Израел – 800 000 евро, Италия – 750 000 евро, и Швеция с 600 000 евро. В сумите се включват и мащабните им кампании в подкрепа на техните изпълнители и песни. Медийни експерти посочват, че този път тези държави са заложили по-големи бюджети именно за кампаниите, иначе и техните представяния назад в годините са били около средния ценови диапазон.
За сметка на това
честен ционист
Полицейски служител
Сталин
5 Сталин
До коментар #3 от "Полицейски служител":Абе има там едни 100 милиона за крадене
12:43 19.05.2026
Може ли да спрете с тая тема
7 ТОЧНО
До коментар #6 от "Може ли да спрете с тая тема":Каквато бе ползата ни от джироиталия, такава ще е и отЕвровизия2027
факт
Селянина с колелото
И това трябва да е новина ?!
Всички са наясно че в България заплатите са най-ниски, държавния бюджет е най-нисък, производителността на труда е най-ниска и т.н. Добре че поне пиш..ките са ни най-големи ;-)))
Укрите не стига ,
СМЕХ АВТОР НОРВЕЖКА
Трол
ДАРА ГИ ЗАКОВА
15 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
Да аплодирате любимката си.
Някой
Павел Пенев
111
Предлагам:
20 Не пиши глупости
До коментар #2 от "честен ционист":когато изобщо нямаш идея за такива неща.
Сами кетеринга за един снимачен екип ще струва доста повече.
Мила
Мила
23 Аайде бе!? 🤔
До коментар #2 от "честен ционист":Че тя много евтина тая.
Тогава да я направим в Кипър догодина. Поне ще се отърем от прииждащия отпадък!
24 Факт
Направете заплащенето ни като в ЕС, ще отделим и като техните бюджети.
25 Интересно
До коментар #6 от "Може ли да спрете с тая тема":Паралелно в същото време:
- 17 годишният ни тенесист беше на полуфинал в голям турнир: - Няма коментари. Никой не чете.
- Друг 17 годишен наш борец спечелил европейското по борба: - Няма коментари. Никой не чете.
Само бунгабанга и друсаници.
Народе????
Минавам само
