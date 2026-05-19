Бюджетът на България за "Евровизия" 2026 се оказа сред най-ниските за конкурса

България е сред държавите с най-нисък бюджет за представянето си на „Евровизия“ – около 250 000 евро, информира Телеграф.

Това ни нарежда до Литва, Украйна, Чехия на дъното по вложени средства за песен, шоу и рекламна кампания, сочат изчисления на международни музикални експерти. Единствената страна, която официално обяви разходите си за конкурса е Гърция – 402 000 евро.

Средният размер на парите, който държавите и спонсорите влагат в участието си на „Евровизия“, варира от 200 000 евро и стига 500 000 евро. Тази година на последни места в класацията освен България са Литва с 250 хил. евро, Украйна – със същата сума, Кипър с 270 хил. евро и Чехия с 200 000 евро.

В сумата се включва самата песен, шоуто, рекламната кампания в страната и чужбина, както и разходите на екипа за престоя във Виена. По неофициална информация Австрия е вложила над 64 милиона евро за абсолютно целия конкурс, включително и представянето на собствената си песен. В малко по-високия финансов диапазон попадат Армения с 320 хил. евро, Белгия с Е350 хил. и Дания с Е400 хил.

Най-големи разходи, по данни на експерти в музикалните среди, са направили Израел – 800 000 евро, Италия – 750 000 евро, и Швеция с 600 000 евро. В сумите се включват и мащабните им кампании в подкрепа на техните изпълнители и песни. Медийни експерти посочват, че този път тези държави са заложили по-големи бюджети именно за кампаниите, иначе и техните представяния назад в годините са били около средния ценови диапазон.