Хелена Бонам Картър на 60 г.: Много по-щастлива съм сега, отколкото в младините си

"Аз съм много по-щастлива сега, отколкото в младините си.", казва Хелена Бонам Картър, която днес навършва 60 години. Родена на 26 май 1966 г. в Лондон, с мрачната си естетика британската актриса внася стил и характер в роли, вариращи от исторически филми до съвременна фантастика, пише енциклопедия "Британика", цитирана от dir.bg.

В интервю за предаването Woman's Hour по радио Би Би Си Хелена Бонам Картър коментира, че вече всичко е концентрирано върху стремежа за вечна младост и към това как да избегнем остаряването. По думите ѝ "остаряване" се е превърнала в мръсна дума, която много хора избягват да споменават и дори се срамуват от нея.

Актрисата смята, че би било добре, ако променим правилата в обществото и кажем с гордост, че сме достигнали до най-доброто си ниво в 60-те ни години. "Постигнали сме всичко и вече управляваме живота си", каза Картър. Тя призна, че е от хората, които са много по-щастливи сега, отколкото в младините си и добави, че визията ѝ може да не е от най-привлекателните, но душата ѝ е много динамична и интересна.

"Национално богатство" е преекспонирана фраза, но е невъзможно да не изплува в съзнанието ви, когато срещнете Хелена Бонам Картър. Облечена в елек и сако на Вивиан Уестууд с дълбоко деколте, с емблематичните си кестеняви къдрици, вдигнати на небрежен кок тип "птиче гнездо", тя е олицетворение едновременно на елегантното и ексцентричното". Така през април 2011 г. британското списание "Стайлист" представя актрисата, която тогава дава интервю за изданието.

Чикагската обществена библиотека откроява на сайта си няколко филма, свързани с кинокариерата на Хелена Бонам Картър. Първият е "Крилете на гълъбицата" (1997), като за ролята си във филма тя получава номинация за "Оскар" за най-добра актриса. На второ място е "Боен клуб" (1999) - превъплъщението ѝ в този филм е определяно като култово, се отбелязва на сайта на библиотеката. На трето място е филмовата поредица за Хари Потър, където Картър играе садистичната Белатрикс Лестранж в четири от филмите. "Речта на краля" (2010) носи на актрисата втора номинация за "Оскар" за ролята ѝ на кралицата майка Елизабет. И ако в Холивуд не получава статуетка, то Британската академия за филмово и телевизионно изкуство оценява сложната ѝ роля в "Речта на краля" и ѝ присъжда наградата БАФТА за най-добра поддържаща женска роля, пише "Гардиън", цитиран от БТА.

Чикагската библиотека обръща специално внимание и на "Суини Тод: Бръснарят демон от Флийт стрийт" (2007) във филмографията на британската актриса, тъй като изпълнението ѝ в лентата съчетава изкусно черна комедия и драма.

През 2009 г. Хелена Бонам Картър е определена за една от 10-те най-добри британски актриси за всички времена на сп. "Таймс" заедно с Джули Андрюс, Хелън Мирън, Маги Смит, Джуди Денч, Одри Хепбърн, Елизабет Тейлър, Ванеса Редгрейв. Изданието посочва, че Хелена Бонам Картър е озарила съвременните исторически филми със своята интелигентност и ефирна красота.

Тя е част от звездния каст на "Бандитките на Оушън", където си партнира с имена като Риана, Кейт Бланшет, Сандра Бълок и Ан Хатауей.

Актрисата беше удостоена със званието Командор на Ордена на Британската империя за приноса ѝ към изкуството. Отличието дойде в началото на 2012 г. - две години, след като изигра ролята на кралицата майка Елизабет Боуз-Лайън - съпруга на крал Джордж VI и майка на кралица Елизабет II. Орденът на актрисата беше връчен на тържествена церемония в Бъкингамския дворец.

Картър има още една "връзка" с британската кралска фамилия - актрисата изигра и ролята на принцеса Маргарет - сестрата на кралица Елизабет II в сериала на "Нетфликс" - "Короната", припомня Би Би Си.

"В продължение на четири десетилетия Хелена Бонам Картър изумява публиката със своята методична игра, нетрадиционна мода и мрачна естетика. Нейната еволюция от непорочна "английска роза" до международна супер звезда я превърна в една от най-уважаваните и значими актриси на нейното поколение", отбелязва на сайта си Чикагската обществена библиотека в публикация, посветена на 60-годишния юбилей на Хелена Бонам Картър.

Причината най-голямата обществена библиотека в Чикаго да почете актрисата е, че тя е президент на Националната библиотека в Лондон. През 2022 г. Хелена Бонам Картар стана първата жена президент на културната институция в над 180-годишната история на библиотеката. Тя беше избрана от членовете на управителния съвет заради "своята креативност и връзки с литературата, както и заради известността ѝ и потенциала ѝ да популяридира дейностите на библиотеката сред широката публика".

Актрисата е член на борда ѝ от 1986 г. "Библиотеката наистина е място като никое друго, вдъхновяващо и подкрепящо писатели повече от 180 години, много от които по някакъв начин са повлияли на моята собствена кариера и на тази на актьорите по целия свят", каза Хелена Бонам Картър след избирането си за президент на Лондонската библиотека, цитирана от "Индипендънт".

ПОТОМКА НА ДИПЛОМАТИ, ПОЛИТИЦИ И БАНКЕРИ

Актрисата е родена в Лондон в семейство на политици, банкери, дипломати и има френски, австрийски и испански корени. Тя е далечна роднина с Флорънс Найтингейл - милосърдна сестра, обществен деятел и основоположник на съвременната сестринска медицинска грижа, отбелязва платформата IMDb (Internet Movie Database), която представя данни за актьори, филми, сериали и видеоигри. Хелена е и далечна братовчедка на Кейт Мидълтън - съпругата на британския престолонаследник принц Уилям. И докато таблоиди се надпреварваха да обвързват актрисата в романтична връзка с холивудската звезда Джони Деп заради химията, която струи от екрана в техни общи филми, Хелена Бонам Картар каза, че Джони Деп всъщност е кръстник на децата ѝ, пише "Пийпъл".

Прадядо ѝ - Хърбърт Хенри Аскуит, е министър-председател на Великобритания в годините на Първата световна война. Баба ѝ - Вайълет Аскуит, пожизнен член на Камарата на лордовете, и дядо ѝ - сър Морис Бонам Картър са известни британски политици през ХХ век. Другият ѝ дядо е испанският дипломат Едуардо Пропер де Кайехон, който спасява хиляди евреи от Холокоста по време на Втората световна война и е провъзгласен от Държавата Израел за "праведник на света".

Бащата на актрисата - Реймънд Бонам Картър, е банкер и търговец, а майката Елена е психотерапевт.

Когато Хелена е на пет, майка ѝ получава нервен срив, от който се възстановява три години. Пет години след възстановяването ѝ, бащата на бъдещата актриса оглушава с едното ухо. Диагностициран е с акустична неврома и претърпява операция за отстраняване на доброкачествен тумор. След 9 часа в операционната зала, Реймънд Бонам Картър получава инсулт, който го оставя полупарализиран и прикован към инвалидна количка. Тъй като двамата по-големи братя на Картър са в колеж, тя остава сама да помага на майка си да се справя с проблемите.

АКТЬОРСТВОТО КАТО СПАСЕНИЕ

Решава да се пробва в актьорството, за да избяга от реалния си тежък живот, пише Би Би Си. На 13-годишна възраст печели национален конкурс за писане и използва спечелените пари, за да създаде свой актьорки каталог със снимки. Не след дълго следва първото ѝ участие в реклама, а по-късно получава роля в телевизионен филм, който ѝ отваря вратите към успеха. Често е канена да играе като статист и младата актриса никога не е отказвала.

Не я приемат в Кембридж, но не заради лоши оценки, а защото в университета се притесняват, че тя ще го напусне по средата на следването си заради актьорската си кариера, пише Би Би Си. На 18 години постъпва в университет по актьорско майсторство. За няколко години кариерата ѝ се развива шеметно, отбелязва "Гардиън". От 1987 г. до края на 90-те години актрисата участва в голям брой филмови проекти, които ѝ донасят популярност и признание, допълва изданието.

В "Имението "Хауърдс Енд" (1992) играе рамо до рамо с изтъкнати актьори като Антъни Хопкинс и Ема Томпсън. През 1995 г. Хелена работи заедно с режисьора Уди Алън в комедията "Могъщата Афродита". Това е сбъдната мечта за нея, защото актрисата винаги е искала да играе във филм на Уди Алън.

Хелена Бонам Картър е сред актрисите, които са способни да се видоизменят напълно, за да влязат в образ, допълва сп. "Пийпъл". Във филмовата поредица за Хари Потър, в която Хелена играе Белатрикс Лестранж, актрисата демонстрира своето изкусно умение да изгради злодей, който е едновременно луд и инфантилен, но същевременно излъчващ симпатия, отбелязва медията.

Списанието обръща внимание и на превъплъщението на Хелена Бонам Картър в "Суини Тод: Бръснарят демон от Флийт стрийт", където тя си партнира с Джони Деп под режисурата на Тим Бъртън. Актрисата играе госпожа Ловет, превърнала се в повелителка на мрака, калта и мизерията на викториански Лондон.

"Алиса в страната на чудесата" отново събира актрисата с Джони Деп, както ѝ с Алън Рикман, Ан Хатауей и Кристофър Лий. Бонам Картър играе Червената кралица, а визуалната трансформация на актрисата е изумителна, пише "Пийпъл".

За ролята си на популярната не само във Великобритания, но и в света детска писателка Инид Блайтън в биографичния телевизионен филм "Инид", Хелена Бонам Картър печели наградата "Еми" за най-добра актриса през 2010 г.

Тя често споделя в интервюта, че изпитва "сценична треска" - страхува се да не забрави репликите си и изпитва неудобство от публиката на живо, което е една от причините да предпочита снимачната площадка пред театралната сцена.

КИНОТО И МЪЖЕТЕ В ЖИВОТА Й

Киното среща Хелена Бонам Картър с мъже, с които тя се впуска в романтични връзки, отбелязва британският таблоид "Дейли мейл". С актьора и режисьор Кенет Брана, тя започва любовна афера през 1993 г. на снимачната площадка на филма "Франкенщайн", докато Брана все още е женен за Ема Томпсън, с която в крайна сметка се развежда. Той е режисьор на лентата и влиза в ролята на Виктор Франкенщайн, а Бонам Картър играе неговата годеница Елизабет.

Двамата актьори, които официално стават двойка, си партнират и в "Теория на полета" (1998), като Хелена е в ролята на жена с тежко заболяване, а Брана е художник, който ѝ помага да изживее мечтите си.

Хелена Бонам Картър и Кенет Брана слагат край на петгодишната си връзка през 1999 г. по времето, когато режисьорът екранизира романтичната пиеса на Уилям Шекспир "Напразните усилия на любовта". "Дейли мейл" използва това заглавие, за да съобщи за края на романтичните отношения между двамата актьори. Изданието отбелязва, че въпреки раздялата си, те остават приятели, а петнадесет години по-късно Хелена Бонам Картър отново се снима в романтичния фентъзи филм на Брана - "Пепеляшка", където тя играе Феята кръстница.

"Тим Бъртън и Хелена Бонам Картър вероятно са имали едно от най-ексцентричните партньорства в Холивуд — както в професионален, така и в личен план", пише сп. "Пийпъл" по повод личния живот на актрисата и нейната връзка с режисьора. Според изданието двамата стават по-близки, докато работят заедно във филма "Планетата на маймуните" (2001). Тогава Тим Бъртън е обвързан с актрисата Лиза Мари Смит. Той обаче се разделя с нея, за да заживее с Бонам Картър, като връзката им продължава тринадесет години. Двамата имат син - Били Реймънд и дъщеря - Нел.

"Ние сме шантава двойка", коментира Хелена Бонам Картър връзката си с Тим Бъртън в интервю за "Гардиън". Тя разкри, че двамата живеят в свързани къщи, като всеки имот е обзаведен според техния собствен вкус и стил.

В продължение на 13 години двойката си партнира професионално в няколко филма, сред които "Голяма риба", "Чарли и шоколадовата фабрика", "Булката труп", "Суини Тод: Бръснарят демон от Флийт стрийт", "Алиса в Страната на чудесата", "Тъмни сенки". В края на 2014-та Хелена Бонам Картър и Тим Бъртън обявяват официално раздялата си, пише "Дейли мейл".

В интервю за британския вестник "Дейли телеграф" тя определя режисьора като "забавен човек", с когото "се е смяла много". Признава обаче, че професионалните им отношения са били напрегнати, тъй като и двамата са силни характери, а личните им отношения понякога са им пречели на снимачната площадка.

От 2018 г. актрисата има връзка с писателя, психоаналитик и изкуствовед Рей Даг Холмбо, който е с 21 години по-млад от нея, отбелязва "Дейли мейл".

"Разделяш се с някого, скърбиш за него, после ти омръзва да скърбиш и най-накрая продължаваш напред с живота си. В момента съм много щастлива с друг мъж. Беше малко неочаквана магия, която се случи в живота ми", каза в интервю за модното списание Harper"s Bazaar Хелена Бонам Картър, коментирайки раздялата си с режисьора и връзката си с изкуствоведа психоаналитик.

Двамата се запознават на сватба, на която тя първоначално мислела да не ходи, но в последния момент променила решението си. На въпрос дали голямата разлика във възрастта им не е пречка, тя обяснява пред Harper"s Bazaar: "Всеки остарява с различна скорост. Гаджето ми е невероятно зряло. Той е стара душа в младо тяло, какво повече мога да искам? Хората леко се страхуват от по-възрастните жени, но той не. Жените могат да бъдат много силни, когато са по-възрастни".

ПОЗИРА ГОЛА С 27-КИЛОГРАМОВА РИБА ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА

За жена, която твърди, че има фобия от риби, актрисата Хелена Бонам Картър изглежда твърде спокойна, прегърнала гигантска риба тон в подкрепа на кампанията срещу свръх риболова, написа преди време "Дейли мейл". Когато е на 48 г. британската актриса коментира, че заради фобията си към риби преди фотосесията се притеснявала повече как ще се докосне до хлъзгавата кожа на морския хищник, отколкото от това, че трябва да свали дрехите си. Кампанията, в която се включи и Картър, настоява за създаването на повече морски резервати, за да се защитят различни видове риба, китове и пингвини по света, пише БТА.

Освен с благотворителните си мисии, актрисата е известна и с това, че вече 20 години разработва своя собствена модна линия - Pantaloonies - съвместно с дизайнера на бански костюми Саманта Сейдж. Първата им колекция, наречена Bloomin" Bloomers, включва дрехи и аксесоари във викториански стил. Дуото работи основно върху персонализирани дънки.

Според Британския филмов институт Хелена Бонам Картър свързва класическото британско кино с модерното фентъзи кино. Модните списания Vogue и Harper"s Bazaar коментират, че със своята неподражаема готическа елегантност и силно излъчване пред камерата, тя остава една от най-ярките звезди на съвременното британско кино.