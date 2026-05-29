Откриха останки от непознат пернат динозавър в Южна Патагония

Аржентински и японски палеонтолози откриха останки от неизвестен досега вид пернат динозавър в Южна Патагония. Този вид, с дължина до три метра, е бил подобен по анатомия, хранене и местообитание на съвременните чапли, пише Journal of Vertebrate Paleontology.

„Отличителна черта на този динозавър е уникалната структура на шийните му прешлени, които са съдържали специализирани структури, предпазващи кръвоносните им съдове от увреждане. Подобни структури присъстват в шийните прешлени на чапли и други дълговрати птици, способни на сложни движения. Това показва, че този динозавър е ловувал и риба“, заяви Матиас Мота, изследовател в Аржентинския музей по естествена история.

Мота и колегите му направиха това откритие, докато изучаваха находки, направени преди няколко години във фермата Ла Анита в Южна Патагония. Скалите тук са се образували в самия край на периода Креда, преди приблизително 66-72 милиона години, когато Аржентина е била обитавана от гигантски тревопасни титанозаври, хищни карнотаври и други големи динозаври, както и други странни животни от мезозойската ера.

Докато изучават тези находища, японски и аржентински палеонтолози откриват останките на неизвестен досега вид двуноги и пернати динозаври от семейство Unenlagiidae, което включва хищни влечуги с необичайно дълги муцуни и шии. Тази характеристика кара учените да допуснат, че тези динозаври са водили воден или полуводен начин на живот и са се специализирали в търсене на ресурси близо до брега или във водите на реки и езера.

В миналото учените са откривали останки от тези гущери само в северните райони на Патагония. Разкопките във фермата Ла Анита обаче доведоха до откриването на първия „южен“ вид от тези динозаври, наречен Kank australis на името на нандуа, небесен щраус от пантеона на патагонските индиански богове. Това същество е било дълго 2,5-3 метра, е имало тънка, дълга шия и много голям брой зъби, специално оформени за улавяне на риба.

Тези характеристики на Kank australis, както отбелязват Мота и колегите му, допълнително подкрепят идеята, че всички пернати динозаври от семейство Unenlagiidae са били водни и са заемали приблизително същите екологични ниши като съвременните чапли. Учените се надяват, че по-нататъшни разкопки и откриването на нови останки от тези пернати гущери ще им помогнат да разберат дали са били жертва на по-големи хищни динозаври, като например мегараптора Maip macrothorax, който е обитавал същите екосистеми на древна Патагония.