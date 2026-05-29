Никълъс Кейдж официално се отказа от истинското си фамилно име "Копола"

29 Май, 2026 10:39 914 2

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският актьор Никълъс Кейдж официално се отказа от истинското си име Копола и го промени на сценичното си име, пише Variety.

Според актьора това решение произтича от желанието му да се отърве от асоциациите с фамилното му име. Кейдж е част от известната холивудска династия Копола. Той е племенник на емблематичния режисьор Франсис Форд Копола и актрисата Талия Шайър, и внук на композитора Кармайн Копола. Братовчедите му Роман Копола и София Копола също са добре познати във филмовата индустрия.

„Миналата година официално промених името си. Аз съм Ник Кейдж в реалния живот и на екрана. По-добре е да съм глава на собственото си малко семейство, отколкото братовчед клоун в кулоарите на нечие друго“, каза актьорът.

Кейдж отбеляза, че е решил да запази името Никълъс, защото баща му го е наричал така.

Никълъс Кейдж е роден през 1964 г. в Калифорния. Той става известен след участието си във филми на чичо си. През 1996 г. печели Оскар и Златен глобус за най-добър актьор за работата си в психологическата драма на Майк Фигис „Напускайки Лас Вегас“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Без тази фамилия

    9 1 Отговор
    Дали щяха да му дадат първите роли в киното.

    10:43 29.05.2026

  • 2 честен ционист

    3 2 Отговор
    Евреите могат да си сменят фамилните имена веднъж на всеки 7 години. За собствените няма ограничение.

    10:47 29.05.2026