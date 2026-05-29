Никълъс Кейдж официално се отказа от истинското си фамилно име "Копола"

Американският актьор Никълъс Кейдж официално се отказа от истинското си име Копола и го промени на сценичното си име, пише Variety.

Според актьора това решение произтича от желанието му да се отърве от асоциациите с фамилното му име. Кейдж е част от известната холивудска династия Копола. Той е племенник на емблематичния режисьор Франсис Форд Копола и актрисата Талия Шайър, и внук на композитора Кармайн Копола. Братовчедите му Роман Копола и София Копола също са добре познати във филмовата индустрия.

„Миналата година официално промених името си. Аз съм Ник Кейдж в реалния живот и на екрана. По-добре е да съм глава на собственото си малко семейство, отколкото братовчед клоун в кулоарите на нечие друго“, каза актьорът.

Кейдж отбеляза, че е решил да запази името Никълъс, защото баща му го е наричал така.

Никълъс Кейдж е роден през 1964 г. в Калифорния. Той става известен след участието си във филми на чичо си. През 1996 г. печели Оскар и Златен глобус за най-добър актьор за работата си в психологическата драма на Майк Фигис „Напускайки Лас Вегас“.