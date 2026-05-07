Памела Андерсън отказа да се завърне като Спасителка на плажа

7 Май, 2026 09:15 1 120 15

Вече е приключила с този етап от живота си

Памела Андерсън отказа да се завърне като Спасителка на плажа - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Памела Андерсън е получила предложение да участва в новата версия на "Спасители на плажа", но е отказала, пише dnes.bg.

58-годишната моделка и актриса, която получи световна слава именно с ролята си на спасителката Си Джей Паркър в "Спасители на плажа" от 90-те години, вече е приключила с този етап от живота си.

Тя вече е отклонила предложението на продуцентите да работи по новата версия и да се завърне като Си Джей с емблематичния цял червен бански.

"Обърнаха се към Памела - и тя отказа. Тя приключи с тази глава. Тя е фокусирана над това къде отива - не над това къде е била. Тази ера вече не я определя", коментира източник, близък до продукцията, предават от "Radar Online".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Рая ( от парламента )

    7 0 Отговор
    Че що? Шикирии още може да прави на момчетиите...

    09:17 07.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Не иска да се излага на стари години.

    Коментиран от #6

    09:18 07.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Един

    13 1 Отговор
    Поздравления за решението ! Избегнала е гарантирана пародия!

    09:33 07.05.2026

  • 5 Ама чакайте ся!

    5 2 Отговор
    Те я канят за ,,Спасители на плажа",не не,като ...спасителка...!
    А като шофьорка на спасителното пикапче...

    09:34 07.05.2026

  • 6 Първия Перничанин

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Че малко ли се излага като по-млада?

    09:36 07.05.2026

  • 7 И плажът отказа на продуцентите

    7 0 Отговор
    Заяви, че планира да участва в други по-мащабни проекти.

    09:37 07.05.2026

  • 8 Всъщност

    7 5 Отговор
    Браво ! Достойно оттегляне ! Да се пробват младите .

    09:37 07.05.2026

  • 9 Кино

    1 4 Отговор
    Най голямата и роля беше в Борат.

    Коментиран от #10

    09:55 07.05.2026

  • 10 Най-великите ѝ роли

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кино":

    баха в едни кратки филмчета с изпаданките ѝ любовници рокзвезди

    10:10 07.05.2026

  • 11 Неподписан

    1 0 Отговор
    И ние нея не я искаме,Сонгюл Йоден искаме ама да е канадска ливада подстригана(или Неслихан Атагюл)...

    Коментиран от #12

    10:23 07.05.2026

  • 12 Неподписан

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Неподписан":

    Или на Реджеп Ердоган преводачката,също може и да не се подстригва ама знаем че няма да иска тя...

    Коментиран от #13

    10:24 07.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 За теб Гюрсел Ма Наф

    0 0 Отговор
    Ама на мегдана.

    10:55 07.05.2026

  • 15 НямаКак

    0 0 Отговор
    Няма как да се изложи повече след 30 годиини топ кариерата е беше, че защитаваше китова и искаше да се чуе с Путин по този повод (и се чу де).... та ако на 20 години си показваш прелестите, се оказва че н 60 (вече без прелести) не си и поумнял много...

    11:10 07.05.2026