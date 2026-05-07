Памела Андерсън отказа да се завърне като Спасителка на плажа

Памела Андерсън е получила предложение да участва в новата версия на "Спасители на плажа", но е отказала, пише dnes.bg.

58-годишната моделка и актриса, която получи световна слава именно с ролята си на спасителката Си Джей Паркър в "Спасители на плажа" от 90-те години, вече е приключила с този етап от живота си.

Тя вече е отклонила предложението на продуцентите да работи по новата версия и да се завърне като Си Джей с емблематичния цял червен бански.

"Обърнаха се към Памела - и тя отказа. Тя приключи с тази глава. Тя е фокусирана над това къде отива - не над това къде е била. Тази ера вече не я определя", коментира източник, близък до продукцията, предават от "Radar Online".