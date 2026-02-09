Златка Райкова отказа цигарите и алкохола

Златка Райкова, по-известна като Русата Златка, изненада феновете си, като обяви, че най-накрая е успяла да се раздели с два свои дългогодишни порока – пушенето и високоградусовите напитки, пише marica.bg.
„Сега си позволявам само в изключително редки случаи и само в много приятна компания на заведение да запаля лека цигара или да изпия половин чаша мартини“, сподели пред медиите бившата на Благо Джизъса.
Русата красавица подчерта, че отказът от цигарите и алкохола се е отразил не само на визията ѝ, която изглежда по-свежа и сияйна, но и на цялостното ѝ здраве.
„Чувствам се по-енергична, кожата ми е по-чиста, а умът ми – по-ясен“, добави тя.
Златка призна още, че новият начин на живот ѝ е помогнал да се съсредоточи върху спорт, правилно хранене и личностно развитие. „Не е лесно да се откажеш от навици, които са част от живота ти толкова години, но усещането за контрол над себе си е несравнимо“, каза тя.
Феновете вече се надпреварват да я поздравят за смелата крачка и да я нарекат пример за воля и самоконтрол. В социалните мрежи коментари като „Златка, ти си мотивация за всички ни!“ и „Истинска кралица – успя да се откажеш от пороците!“ заляха профилите ѝ.
Русата Златка демонстрира, че дори най-дългогодишните навици могат да бъдат оставени зад гърба, стига човек да има желание и решителност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 зевзек
или ще го удвои
11:18 09.02.2026
2 Йеронимус БОШ
Коментиран от #29
11:18 09.02.2026
3 Сила
Коментиран от #13, #14
11:19 09.02.2026
4 Райка Златкова
11:19 09.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ПЪГУОШ
11:20 09.02.2026
7 Петер Брьогел
11:21 09.02.2026
8 Аха
Коментиран от #24
11:22 09.02.2026
9 Сила
На фона на снимката и звучи като трагикомедия ....
11:22 09.02.2026
10 Чиста водица
Коментиран от #15
11:23 09.02.2026
11 Пища ХУФнагел
11:23 09.02.2026
12 Тоню
11:23 09.02.2026
13 Глад, братче
До коментар #3 от "Сила":Сега продава жипа на тъпкача си, пара йок.
11:25 09.02.2026
14 Златка
До коментар #3 от "Сила":Тоя па!? Абе, спрел, ти знаеш ли с каква скъпа храна преяждам всекидневно?! Скъп хайвер - бял!
11:25 09.02.2026
15 тончо
До коментар #10 от "Чиста водица":до "ЧИСТА ВОДИЦА"-
НАВЯРНО ПОРЕДНАТА ДОЗА СПЕРМАТОЗОИДИН.
ЗА ЧИСТА И МЕКА КОЖА
11:25 09.02.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Амиии
11:28 09.02.2026
18 хихи
11:33 09.02.2026
19 Да разбираме, когато и каквото почерпят
11:37 09.02.2026
20 хъхъ
Коментиран от #25
11:37 09.02.2026
21 Ооооо
11:46 09.02.2026
22 Крум каушев злато и сребро
11:47 09.02.2026
23 Любов
11:47 09.02.2026
24 Златка
До коментар #8 от "Аха":Не ,ама ще те уважа
11:53 09.02.2026
25 абе,
До коментар #20 от "хъхъ":Тогава ще пита къде акат гладните.
12:04 09.02.2026
26 радостта на народа
12:34 09.02.2026
27 123456
12:36 09.02.2026
28 Само да не откаже секса
14:18 09.02.2026
29 2554
До коментар #2 от "Йеронимус БОШ":Щом си "позволява в изключително редки случаи ...", значи нищо не е отказала.
14:28 09.02.2026