Златка Райкова отказа цигарите и алкохола

Златка Райкова, по-известна като Русата Златка, изненада феновете си, като обяви, че най-накрая е успяла да се раздели с два свои дългогодишни порока – пушенето и високоградусовите напитки, пише marica.bg.

„Сега си позволявам само в изключително редки случаи и само в много приятна компания на заведение да запаля лека цигара или да изпия половин чаша мартини“, сподели пред медиите бившата на Благо Джизъса.

Русата красавица подчерта, че отказът от цигарите и алкохола се е отразил не само на визията ѝ, която изглежда по-свежа и сияйна, но и на цялостното ѝ здраве.

„Чувствам се по-енергична, кожата ми е по-чиста, а умът ми – по-ясен“, добави тя.

Златка призна още, че новият начин на живот ѝ е помогнал да се съсредоточи върху спорт, правилно хранене и личностно развитие. „Не е лесно да се откажеш от навици, които са част от живота ти толкова години, но усещането за контрол над себе си е несравнимо“, каза тя.

Феновете вече се надпреварват да я поздравят за смелата крачка и да я нарекат пример за воля и самоконтрол. В социалните мрежи коментари като „Златка, ти си мотивация за всички ни!“ и „Истинска кралица – успя да се откажеш от пороците!“ заляха профилите ѝ.

Русата Златка демонстрира, че дори най-дългогодишните навици могат да бъдат оставени зад гърба, стига човек да има желание и решителност.