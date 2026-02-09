Новини
Златка Райкова отказа цигарите и алкохола

Златка Райкова отказа цигарите и алкохола

9 Февруари, 2026

„Чувствам се по-енергична, кожата ми е по-чиста, а умът ми – по-ясен“, сподели тя

Златка Райкова отказа цигарите и алкохола - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Златка Райкова, по-известна като Русата Златка, изненада феновете си, като обяви, че най-накрая е успяла да се раздели с два свои дългогодишни порока – пушенето и високоградусовите напитки, пише marica.bg.

„Сега си позволявам само в изключително редки случаи и само в много приятна компания на заведение да запаля лека цигара или да изпия половин чаша мартини“, сподели пред медиите бившата на Благо Джизъса.

Русата красавица подчерта, че отказът от цигарите и алкохола се е отразил не само на визията ѝ, която изглежда по-свежа и сияйна, но и на цялостното ѝ здраве.

„Чувствам се по-енергична, кожата ми е по-чиста, а умът ми – по-ясен“, добави тя.


Златка призна още, че новият начин на живот ѝ е помогнал да се съсредоточи върху спорт, правилно хранене и личностно развитие. „Не е лесно да се откажеш от навици, които са част от живота ти толкова години, но усещането за контрол над себе си е несравнимо“, каза тя.

Феновете вече се надпреварват да я поздравят за смелата крачка и да я нарекат пример за воля и самоконтрол. В социалните мрежи коментари като „Златка, ти си мотивация за всички ни!“ и „Истинска кралица – успя да се откажеш от пороците!“ заляха профилите ѝ.

Русата Златка демонстрира, че дори най-дългогодишните навици могат да бъдат оставени зад гърба, стига човек да има желание и решителност.


  • 1 зевзек

    13 1 Отговор
    а Златчето Райкова отказа ли да меси ксекса
    или ще го удвои

    11:18 09.02.2026

  • 2 Йеронимус БОШ

    12 0 Отговор
    Както е казал Марк Твен - Няма нищо по-лесно от това да откажеш цигарите. Аз лично съм го правил поне 1000 пъти !

    Коментиран от #29

    11:18 09.02.2026

  • 3 Сила

    12 1 Отговор
    Няма пари ....и храната ще спре до края на седмицата !!!

    Коментиран от #13, #14

    11:19 09.02.2026

  • 4 Райка Златкова

    13 0 Отговор
    И влезе в манастир?

    11:19 09.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПЪГУОШ

    17 0 Отговор
    Реанимирате една забравена и повяхнали персона ! Защо ?

    11:20 09.02.2026

  • 7 Петер Брьогел

    17 0 Отговор
    Какъв е смисъла от това писание ?

    11:21 09.02.2026

  • 8 Аха

    5 0 Отговор
    Ти мен уважияваш ли ма?

    Коментиран от #24

    11:22 09.02.2026

  • 9 Сила

    16 0 Отговор
    "А умът ми по ясен" ....???! 😂😆🤣😁
    На фона на снимката и звучи като трагикомедия ....

    11:22 09.02.2026

  • 10 Чиста водица

    8 0 Отговор
    А това в чашата със столче какво е?

    Коментиран от #15

    11:23 09.02.2026

  • 11 Пища ХУФнагел

    14 0 Отговор
    Ами че тя почти на светица е замязала с тези откази от пороци ?! На иконите ли ще я сложат сега ?

    11:23 09.02.2026

  • 12 Тоню

    5 0 Отговор
    а а се чудя що ме боли корема? Пък,ако знае църната Злата как ми се е...-навярно отново ще пропуши и пропие

    11:23 09.02.2026

  • 13 Глад, братче

    13 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Сега продава жипа на тъпкача си, пара йок.

    11:25 09.02.2026

  • 14 Златка

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Тоя па!? Абе, спрел, ти знаеш ли с каква скъпа храна преяждам всекидневно?! Скъп хайвер - бял!

    11:25 09.02.2026

  • 15 тончо

    8 0 Отговор

    До коментар #10 от "Чиста водица":

    до "ЧИСТА ВОДИЦА"-
    НАВЯРНО ПОРЕДНАТА ДОЗА СПЕРМАТОЗОИДИН.
    ЗА ЧИСТА И МЕКА КОЖА

    11:25 09.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Амиии

    5 1 Отговор
    Не познавам такава дето е отказала цигарите. За пиячката не съм сигурен...

    11:28 09.02.2026

  • 18 хихи

    4 0 Отговор
    аз пък си помислих, че си е изкълчила "най-милото" и сега и го наместват..

    11:33 09.02.2026

  • 19 Да разбираме, когато и каквото почерпят

    7 0 Отговор
    „Сега си позволявам само в изключително редки случаи и само в много приятна компания на заведение да запаля лека цигара или да изпия половин чаша мартини“

    11:37 09.02.2026

  • 20 хъхъ

    8 0 Отговор
    Остана й само да откаже и урвалъка.

    Коментиран от #25

    11:37 09.02.2026

  • 21 Ооооо

    3 0 Отговор
    А кога ше откаже секса..?

    11:46 09.02.2026

  • 22 Крум каушев злато и сребро

    0 2 Отговор
    Айде с мойте ПП ДБ лгтб заминаваме към Петрохан 🥳🤣🥳🤣

    11:47 09.02.2026

  • 23 Любов

    4 0 Отговор
    Златка Райкова отказа цигарите и алкохола, но не и парите за кекса. Дирли, дирли, Дишка, Аххх,... Аз си имам моя пушешта от алкохолици с парици прашка!

    11:47 09.02.2026

  • 24 Златка

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аха":

    Не ,ама ще те уважа

    11:53 09.02.2026

  • 25 абе,

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "хъхъ":

    Тогава ще пита къде акат гладните.

    12:04 09.02.2026

  • 26 радостта на народа

    3 0 Отговор
    Здравка дали прави пръц или ххххххххххххх?

    12:34 09.02.2026

  • 27 123456

    2 0 Отговор
    So керес , манге ?

    12:36 09.02.2026

  • 28 Само да не откаже секса

    3 0 Отговор
    Че ще остане безработна

    14:18 09.02.2026

  • 29 2554

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Йеронимус БОШ":

    Щом си "позволява в изключително редки случаи ...", значи нищо не е отказала.

    14:28 09.02.2026