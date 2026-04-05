Планински водачи на Еверест тровили туристи с бакпулвер и миши изпражнения, за да ги "спасяват" със скъпи евакуации

Непалската полиция разкри схема за измама на стойност 20 милиона долара, включваща шерпи, оператори на хеликоптери и болници. Според съобщенията, те са се наговорили да предизвикат фалшива спешна евакуация на близо 5 000 катерачи, като са добавили бакпулвер, сурово пилешко месо и дори миши изпражнения към храната им.

Непалските полицейски следователи са повдигнали обвинения на 32 души и са арестували 11 заподозрени като част от мащабно разследване, което разкри шокираща схема за измама на Еверест.

Според Централното разследващо бюро на Непал, между 2022 и 2025 г. водачи и оператори на планински спасителни операции тайно са упоили или отровили чуждестранни катерачи, за да предизвикат скъпи въздушни евакуации и да съберат застрахователни плащания на обща стойност близо 20 милиона долара.

Общо 4 782 катерачи от цял ​​свят са били измамени, а полицията е разкрила над 300 случая на предполагаеми фалшиви спасявания. Разследващите твърдят, че измамата е включвала шерпи (коренно население на Хималаите, известно с експертизата си като професионални носачи и водачи на височинни експедиции), собственици на туристически компании, оператори на хеликоптери и дори болнични администратори.

Разследващите твърдят, че водачите са използвали различни методи за фалшифициране на медицински спешни случаи. Те са използвали големи количества бакпулвер, добавени към храната, за да предизвикат стомашно разстройство, наподобяващо височинна болест, както и са им давали лекарства с прекомерни количества вода. Някои нищо неподозиращи туристи са се разболели, след като са яли сода бикарбонат, сурово пилешко месо или дори миши изпражнения, добавени към храната им. След като туристите започнали да се оплакват от гадене, замаяност и болки в тялото, водачите препоръчали да слязат незабавно и да се съгласят на скъпи евакуации с хеликоптер.

Операторите са завишили разходите, като са таксували всеки пътник, сякаш е на отделен полет, дори когато няколко души са били евакуирани заедно. Фалшиви полетни записи и фалшиви медицински документи са използвани за оправдаване на завишени застрахователни искове, а болниците създавали фалшиви документи за хоспитализация и лечение – в някои случаи за туристи, които всъщност не са получили медицинска помощ.

Първият арест в операцията е извършен на 25 януари 2026 г., когато полицията задържа шестима оператори и мениджъри на спасителни компании, които твърдят, че са поискали застрахователни плащания, като са фалшифицирали спасяването на чуждестранни туристи, разболели се по време на преходи.

Централното разследващо бюро (CIB) заяви, че тези престъпления са навредили на „националната гордост, престиж и достойнство на Непал в международен план“. Това не е първият път, когато подобна схема е разкрита: разследване на Kathmandu Post през 2018 г. доведе до това правителството да изготви 700-страничен доклад, обещаващ реформи. Измамата обаче продължи. Манодж Кумар, ръководител на Централното разследващо бюро (CIB) на страната, отдаде това на „слаби наказателни мерки“.

„Когато проблемът с престъпността не се решава, тя процъфтява“, каза той. „В резултат на това процъфтяват и застрахователните измами.“ Застрахователните компании за пътуване преди това заплашиха да оттеглят застрахователното покритие на Непал, ако измамата продължи.

Доклади от 2019 г. също така подробно описват как някои чуждестранни туристи са помагали на туристически компании, като са се престрували на остра планинска болест в замяна на отстъпки от цените на експедиции. Застрахователните им документи са били проверявани предварително, за да се гарантират плащанията към хеликоптерната компания и нейния „агент“.

Скандалът доведе до засилен контрол върху туроператорите и екскурзоводите във връзка с началото на пролетния катерачен сезон, който започна на 30 март.