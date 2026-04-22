На този ден загива Христо Проданов – първият българин на Еверест

На 22 април 1984 г. загива легендарният български алпинист Христо Проданов. Това се случва по време на неговото спускане от връх Еверест, който той покорява сам и без кислороден апарат на 20 април - два дни по-рано.

Проданов издъхва в „Зоната на смъртта“ на височина около 8700 метра, в близост до т.нар. „Сива кула“. Като причина за смъртта се сочи прекомерно изтощение и нощувка на открито на голяма височина без допълнителен кислород. Той прекарва на върха твърде дълго време (33 минути) и започва слизането в късния следобед, което го принуждава да остане в планината през нощта при екстремни условия. Последното му обаждане по радиостанцията е регистрирано в 19:45 ч. на 22 април.

Думите на радиста Стефан Калоянов към него — „Ице, ти си голям мъж, не заспивай!“ — остават в историята като символ на надеждата за неговото спасение.


  • 1 С една дума

    14 6 Отговор
    Егоист

    Коментиран от #10

    08:21 22.04.2026

  • 2 Фондация Горбачов

    4 20 Отговор
    Комунист. Да умреш за марксизма-ленинизма е най-голямата глупост.

    08:32 22.04.2026

  • 3 Госあ

    20 5 Отговор
    Голям спортист и голям мъж. “ Христо Проданов беше голям мъж и герой, не защото загина и не защото не се страхуваше да загине, а защото беше готов винаги да тръгне” Думи на ръководителя на експедицията, която ни нареди сред алпийските страни.

    08:40 22.04.2026

  • 4 Бети от панелката

    7 0 Отговор
  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Госあ

    16 2 Отговор
    п.п. негови са думите - “Там където има воля, има и път”

    08:49 22.04.2026

  • 7 ИВАН

    22 2 Отговор
    Имаше мъже тогава, сегашните ходят в планината само с атв или кросов мотор, а останалите изобщо не ходят, а стоят пред огледалото ...

    08:52 22.04.2026

  • 8 българина

    12 1 Отговор
    типично по български, аз да стана известен, пък после ще видим, репликата ТИ ЛИ ШЪ МИ КАИШ КО ДА ПРАЯ, звучи в главата на мноохо българи, водещ мотив в живота. Затова трагедиите и безмислените жертви на българи са винаги много

    08:57 22.04.2026

  • 9 Настопроценти

    9 1 Отговор
    Лека му пръст на човека! Един голям българин!

    09:00 22.04.2026

  • 10 РЕАЛИСТ

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "С една дума":

    Точно казано с една дума. България не прати цяла експедиция заради един човек. Трябвало е група да превземе върха. Проданов не е искал да дели славата. Докато другите спят, той вдига Шерпа Ринджи и двамата тръгват. Другарите му рискуваха живота си после да го спасяват. Някои останаха без пръсти от измръзване, заради този лигльо. Престанете да го възхвалявате. Помня как се чудеха, каква лъжа да измислят на времето. Сега нали уж е демокрация? Що криете истината?

    09:04 22.04.2026

  • 11 Перо

    11 3 Отговор
    Лакомията да е пръв, без друго присъствие му коства живота! Така и не се доказа, че е изкачил връх Еверест!

    Коментиран от #13

    09:14 22.04.2026

  • 12 Единвъпрос

    0 0 Отговор
    Защо ?

    09:22 22.04.2026

  • 13 Кремък

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "Перо":

    Приказваш глупости.
    Първо - Христо Проданов свърши най-много работа над 6 000 метра.По онова време алпинистите работеха наравно и повече от шерпите.
    Целта беше да го изтощят и да се откаже от атака на върха,понеже беше качил Лхотце през 1981 година.
    Второ - върха го изкачи ( без кислород) и описа какво има горе.Имаше три руски кислородни бутилки във форма на пирамида и остави камерата си на върха като доказателство.
    После, мисля,Кирил Досков и Николай Петков я взеха при тяхното качване.
    Вземи,почети малко и не се изказвай дежурно и то за истински български достойни мъже.

    Коментиран от #14, #15

    09:29 22.04.2026

  • 14 Перо

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кремък":

    Пълни глупости! Другите му пречели! От къде разбраха какво е правил на върха, фотоапарат и БГ флаг не е намиран на върха! Кое е наложило сам да тръгва към върха, това са клюки, че той бил вундеркинда и другите му завиждали. Хората станаха инвалиди да го търсят и да се занимават с излишна обремененост и риск за живота си, заради него!

    Коментиран от #17

    10:20 22.04.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "Кремък":

    Няма нито едно доказателство, че Христо Проданов е изкачил Еверест. Има само една радиовръзка и на това се базират. На такъв подлец не може да се вярва.

    10:50 22.04.2026

  • 16 Госあ

    2 0 Отговор
    Изкачването на Христо Проданов на връх Еверест на 20 април 1984 г. е официално признато от световната алпийска общност. Той е признат за първия човек в света, изкачил Еверест през суровия месец април, и първият, преминал по Западния гребен без допълнителен кислород. Раницата на Проданов е намерена на 8500м от Людмил Янков без камерата вътре, а при изкачването на следващата свръзка Николай Петков я намира на върха. Проданов описва точно какво вижда на върха – споменава, че няма традиционната пирамида, но има четири оставени кислородни бутилки от предишни експедиции. Всички негови междинни съобщения по радиостанцията за преодоляването на конкретни скални прагове и кулоари съвпадат напълно с реалната топография на маршрута. Ринджи се отказва от необезопасения маршрут и техническата сложност, оправдавайки се с инцидент който не е доказан обективно от здравословното му състояние или споменат от Проданов и той продължава сам нагоре през още технични пасажи, което допълнително го забавя след забавянето от Ринджи. Христо Проданов доказано е бил не само най -добрият за времето си в България, но и до днес остава с най много премиерни технически изкачвания и седем хилядници в България, както и записан в световните анали на световния алпинизъм

    12:34 22.04.2026

  • 17 Кремък

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Перо":

    Никой на никого не е пречил.Аврама нямаше намерение да пуска Проданов към върха,защото Ачо изповядваше класическата максима в алпинизма,че изкачването с кислород не се зачита като постижение.
    Предвидени бяха Кирчо Досков и Николай Петков ( с кислород)
    Никой не може никого да накара да прави ,,спасителна операция" над 8 000 м.Още по- малко при минус 40 градуса,в буря.Още по-малко по Западния гребен,наречен от Джо Таскър-,,Жестокия път" Люси тръгва доброволно.А от българската експедиция нямаше подготвен алпинист,който да тръгне без кислород.
    Ачо тръгва с Джоуванг Ринджи,който получава травма в камината и се връща.
    Както и да се омаловажава, това изкачване е велико .Сегашните експедиции нямат сравнение.

    12:39 22.04.2026