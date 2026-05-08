8 май 1978 г.: Първо покоряване на Еверест без кислороден апарат (ВИДЕО)

На 8 май 1978 г. легендарните алпинисти Райнхолд Меснер (Италия) и Петер Хабелер (Австрия) постигат историческо изкачване на Еверест (8848 м) без допълнителен кислород.
До този момент медицината и специалистите смятат, че човек не може да оцелее и да изкачи височина над 8000 метра (т.нар. "зона на смъртта") без кислороден апарат.
Меснер и Хабелер доказват, че човешкият организъм може да се адаптира и преодолее физическите ограничения, променяйки историята на височинния алпинизъм.
По-късно, през 1980 г., Меснер прави и първото самостоятелно изкачване на Еверест без кислород.
Лекарите смятат опита за самоубийствен и сочат риск от трайни мозъчни увреждания, тъй като атмосферното налягане е твърде ниско за оцеляване.
Това постижение остава едно от най-значимите в историята на катеренето.
Лекарите смятат опита за самоубийствен и сочат риск от трайни мозъчни увреждания, тъй като атмосферното налягане е твърде ниско за оцеляване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИНТЕРЕСНО
11:25 08.05.2026
2 Баирбудала
11:36 08.05.2026
3 то има лагери през няколко
11:42 08.05.2026
4 Механик
Дали по тоя начин се е помогнало на науката или се е открило лекарство за някоя ужасна болест? Или пък са били нахранени гладните по не един единствен ден?
Поне едно логично обяснение искам, а ако се окаже, че не съм прозрял истината до сега, аз ще си го призная откровено.
11:43 08.05.2026