8 май 1978 г.: Първо покоряване на Еверест без кислороден апарат (ВИДЕО)

8 Май, 2026 11:15 698 4

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 8 май 1978 г. легендарните алпинисти Райнхолд Меснер (Италия) и Петер Хабелер (Австрия) постигат историческо изкачване на Еверест (8848 м) без допълнителен кислород.

До този момент медицината и специалистите смятат, че човек не може да оцелее и да изкачи височина над 8000 метра (т.нар. "зона на смъртта") без кислороден апарат.

Меснер и Хабелер доказват, че човешкият организъм може да се адаптира и преодолее физическите ограничения, променяйки историята на височинния алпинизъм.

По-късно, през 1980 г., Меснер прави и първото самостоятелно изкачване на Еверест без кислород.

Лекарите смятат опита за самоубийствен и сочат риск от трайни мозъчни увреждания, тъй като атмосферното налягане е твърде ниско за оцеляване.

Това постижение остава едно от най-значимите в историята на катеренето.

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ИНТЕРЕСНО

    1 0 Отговор
    ТОВА Е КАТО ДА ГЛАСУВАШ С блт.21

    11:25 08.05.2026

  • 2 Баирбудала

    5 0 Отговор
    Без кислород може, но без шерпи - не.

    11:36 08.05.2026

  • 3 то има лагери през няколко

    3 0 Отговор
    километра . шерпи за багаж , шерпи за водачи . но е студено . като на анктартида . има лекари дето се занимават със спортисти . правят лагери на места с намален кислород . спортуват си . после на места с нормално ниво на кислород се дават и по добри резултати . опасно е . все едно вейп или нергиле 3 часа . намалява кислорода в кръвта . не всеки общ лекар знае . затова не дават шанс за оцеляване . а на еверест много са измрели не от липса на кислород а от бурите . вятърът става много силен . замръзват .

    11:42 08.05.2026

  • 4 Механик

    4 3 Отговор
    Искам някой да ми обясни логично, каква е целта на това постижение? Какъв е смисълът на това начинание да се чекнеш по най-високите върхове, при това без кислород?
    Дали по тоя начин се е помогнало на науката или се е открило лекарство за някоя ужасна болест? Или пък са били нахранени гладните по не един единствен ден?
    Поне едно логично обяснение искам, а ако се окаже, че не съм прозрял истината до сега, аз ще си го призная откровено.

    11:43 08.05.2026