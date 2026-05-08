8 май 1978 г.: Първо покоряване на Еверест без кислороден апарат (ВИДЕО)

На 8 май 1978 г. легендарните алпинисти Райнхолд Меснер (Италия) и Петер Хабелер (Австрия) постигат историческо изкачване на Еверест (8848 м) без допълнителен кислород.

До този момент медицината и специалистите смятат, че човек не може да оцелее и да изкачи височина над 8000 метра (т.нар. "зона на смъртта") без кислороден апарат.

Меснер и Хабелер доказват, че човешкият организъм може да се адаптира и преодолее физическите ограничения, променяйки историята на височинния алпинизъм.

По-късно, през 1980 г., Меснер прави и първото самостоятелно изкачване на Еверест без кислород.

Лекарите смятат опита за самоубийствен и сочат риск от трайни мозъчни увреждания, тъй като атмосферното налягане е твърде ниско за оцеляване.

Това постижение остава едно от най-значимите в историята на катеренето.

