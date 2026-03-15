Стивън Спилбърг се подигра на коментара на Тимъти Шаламе за операта и балета

Режисьорът Стивън Спилбърг се присъедини към редицата известни личности, които коментираха спорните изказвания на актьора Тимъти Шаламе относно бъдещето на класическите сценични изкуства като балета и операта.

Спилбърг засегна темата по време на основна дискусия на фестивала SXSW в Остин, Тексас, посветена на ролята на киносалоните в ерата на стрийминг платформите. В разговора той подчерта, че въпреки положителното си отношение към дигиталните услуги и сътрудничеството си с Netflix, за него истинската сила на изкуството се проявява в общото преживяване на публиката.

„Истинското преживяване идва, когато успеем да съберем общност от хора в едно странно, тъмно пространство, където всички сме непознати“, каза режисьорът. „В края на един наистина добър филм всички излизаме от залата, обединени от едни и същи емоции.“

След това той добави с усмивка: „Такова нещо се случва във филмите и на концертите. И между другото – случва се и в балета и операта.“ Коментарът му предизвика смях и аплодисменти от публиката. „И ние искаме това да продължи. Искаме да съществува завинаги“, допълни Спилбърг.

Думите му бяха възприети като косвен отговор на изказване на Тимъти Шаламе по време на дискусия, организирана от Variety и CNN, в която актьорът разговаря с Матю Макконъхи. Тогава Шаламе заяви, че според него публика ще продължи да подкрепя дадена форма на изкуство само ако тя остава актуална.

„Разбирам хората, които казват: ‘Трябва да спасим киносалоните, трябва да спасим този жанр’“, каза актьорът. „Но ако хората искат да гледат нещо – като "Барби" или "Опенхаймер"– те ще отидат да го гледат.“

Той добави, че не би искал да работи в сфера, която се поддържа изкуствено. „Не искам да се занимавам с балет или опера, където трябва да казваме: ‘Хайде да поддържаме това живо’, въпреки че никой вече не се интересува“, каза тогава Тимъти Шаламе, като уточни, че изразява „цялото си уважение“ към хората в тези изкуства. С усмивка той добави, че „стреля без причина“ и се пошегува, че подобен коментар вероятно ще струва на предаването „около 14 цента гледаемост“.

Изказването му предизвика остри реакции от редица известни личности. Водещата Упи Голдбърг го нарече „повърхностен и празен“ в телевизионното предаване The View. Американската примабалерина Мисти Коупланд също го критикува, отбелязвайки, че актьорът е използвал нейния образ в рекламната кампания на филма "Върховният Марти", а впоследствие е направил пренебрежителни коментари за балета.

Сред другите публични критики се включиха актрисата Жулиет Бинош, оперният певец Андреа Бочели и рапърката Дожа Кет. По-късно последната уточни, че част от реакцията ѝ е била провокирана и от желанието да привлече внимание към дебата, като самата тя не е била нито на опера, нито на балет.

В същото време някои коментатори защитиха актьора. В анализи, публикувани в The New York Times и Vanity Fair, журналисти и представители на оперната сцена отбелязаха, че макар тонът му да е бил рязък, той е засегнал реален проблем – намаляващата публика за опера и балет в много страни. Според данни на Opera America и други културни институции, посещаемостта на подобни спектакли в САЩ е намаляла през последното десетилетие, тенденция, която културните организации се опитват да обърнат чрез нови формати и по-достъпни програми.