Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Тимъти Шаламе получи покана да открие опера и балет в Германия

Тимъти Шаламе получи покана да открие опера и балет в Германия

8 Март, 2026 17:11 516 7

  • тимъти шаламе-
  • опера-
  • балет-
  • германия

Германският министър на културата призова актьора да преживее класическите изкуства на живо

Тимъти Шаламе получи покана да открие опера и балет в Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор Тимъти Шаламе бе поканен да посети опера или балет в Германия с надеждата да промени мнението си, след като той заяви, че интересът към класическите форми на изкуство намалява, предаде ДПА, цитирана от dir.bg.

"Всеки може да сгреши, ако не е видял балета или операта отблизо и на живо", коментира германският федерален министър на културата и медиите Волфрам Ваймер пред в. „Райнише Пост“.

Шаламе, номиниран за „Оскар“ за ролята си на амбициозен тенисист на маса във филма „Върховният Марти“, направи изказванията по време на разговор с американския актьор Матю Макконъхи миналия месец в Университета на Тексас. Двамата обсъждали бъдещето на киноиндустрията и интереса на зрителите към филмите в рамките на 90-минутна дискусия.

Шаламе сподели, че не би искал да се занимава с области като балет или опера, описвайки ги като „неща, за които се казва: ‘Ей, запазете това живо, въпреки че вече никой не се интересува от него’“. „С цялото ми уважение към всички, занимаващи се с балет и опера“, добави актьорът.

Ваймер подчерта, че Германия е световен лидер в областта на оркестрите, оперните театри и танцовите ансамбли. Затова Шаламе е „сърдечно поканен“ да посети една от „великите концертни зали или музикални театри в страната, да разговаря с артистите и да види как те дават най-доброто от себе си“.

„Тогава г-н Шаламе ще усети магията на операта и красотата на танца. След това човек може само да каже: ‘Беше наистина страхотно’“, добави министърът.

Коментарите на актьора предизвикаха реакции и от големи оперни театри, от Виенската държавна опера до Баварската държавна опера, които отговориха с хумор и лека критика. Един от тях публикува клип с публика, аплодираща на крака.

Операта на Виена публикува видео в Инстаграм с анкета сред зрителите и добави: „Считайте това за ваша лична покана за Виена. Нашата сцена ви очаква!“


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мъж

    0 1 Отговор
    Ще танцувам на панахидата на Венелина маринова амин за много години 🥳🤭🤣

    17:14 08.03.2026

  • 2 Марина бангиева

    0 1 Отговор
    Да си платите данъците за 2025 че ще ви изям чурките ще ви изям 🤣🤭🥳

    17:15 08.03.2026

  • 3 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Тимъти Само трябва да си оформи правилно мустачките,и ше го канят навсякъде в Германистан.Направо Му е одрал кожата

    17:32 08.03.2026

  • 4 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Викнете го да открие софия прайд

    17:35 08.03.2026

  • 5 Дън Бай

    1 0 Отговор
    Този е голям велосипедист, явно. Навсякъде го канят.

    17:49 08.03.2026

  • 6 Абе

    1 0 Отговор
    и тоя като тая нашата , с оцапаните гащи - един дол дренки !!

    17:51 08.03.2026

  • 7 непротестиращ

    1 0 Отговор
    Не мога да разбера, какво толкова го ухажват това Шаломе?! С какво толкова е известен, дори не прилича на мъж! Ако беше толкова успешен, целият свят щеше да знае?!

    18:08 08.03.2026