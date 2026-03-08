Тимъти Шаламе получи покана да открие опера и балет в Германия

Холивудският актьор Тимъти Шаламе бе поканен да посети опера или балет в Германия с надеждата да промени мнението си, след като той заяви, че интересът към класическите форми на изкуство намалява, предаде ДПА, цитирана от dir.bg.

"Всеки може да сгреши, ако не е видял балета или операта отблизо и на живо", коментира германският федерален министър на културата и медиите Волфрам Ваймер пред в. „Райнише Пост“.

Шаламе, номиниран за „Оскар“ за ролята си на амбициозен тенисист на маса във филма „Върховният Марти“, направи изказванията по време на разговор с американския актьор Матю Макконъхи миналия месец в Университета на Тексас. Двамата обсъждали бъдещето на киноиндустрията и интереса на зрителите към филмите в рамките на 90-минутна дискусия.

Шаламе сподели, че не би искал да се занимава с области като балет или опера, описвайки ги като „неща, за които се казва: ‘Ей, запазете това живо, въпреки че вече никой не се интересува от него’“. „С цялото ми уважение към всички, занимаващи се с балет и опера“, добави актьорът.

Ваймер подчерта, че Германия е световен лидер в областта на оркестрите, оперните театри и танцовите ансамбли. Затова Шаламе е „сърдечно поканен“ да посети една от „великите концертни зали или музикални театри в страната, да разговаря с артистите и да види как те дават най-доброто от себе си“.

„Тогава г-н Шаламе ще усети магията на операта и красотата на танца. След това човек може само да каже: ‘Беше наистина страхотно’“, добави министърът.

Коментарите на актьора предизвикаха реакции и от големи оперни театри, от Виенската държавна опера до Баварската държавна опера, които отговориха с хумор и лека критика. Един от тях публикува клип с публика, аплодираща на крака.

Операта на Виена публикува видео в Инстаграм с анкета сред зрителите и добави: „Считайте това за ваша лична покана за Виена. Нашата сцена ви очаква!“