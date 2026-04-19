Новини
Любопитно »
Шарлиз Терон с остри думи към Тимъти Шаламе: AI може да го замени, но няма да замени операта и балета

19 Април, 2026 16:17

  • шарлиз терон-
  • тимъти шаламе-
  • изкуствен интелект-
  • опера-
  • балет

"Изкуственият интелект няма как да замени дисциплината и тежкия труд при сценичните изкуства", категорична е актрисата

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шарлиз Терон отправи критика към Тимъти Шаламе заради негови изказвания относно популярността на балета и операта, които тя определи като „крайно безразсъдни“, подчертавайки, че развитието на изкуствения интелект няма да може да замени класическите сценични изкуства.

В интервю за The New York Times носителката на „Оскар“ за филма "Чудовище" коментира, че танцът остава едно от най-трудните неща, с които се е занимавала професионално. „Танцьорите са като супергерои. Това, през което преминават телата им, често в пълна тишина, е изключително“, заяви тя.

Повод за реакцията ѝ станаха думи на колегата ѝ Тимъти Шаламе от началото на март, когато актьорът заяви, че „никой не се интересува“ от балет и опера и че не желае да бъде нишов артист. Коментарът предизвика вълна от критики в артистичните среди, както и покани към него от балетни и оперни трупи. Темата беше обект и на публични шеги, включително в откриващия монолог на водещия на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ Конан О’Брайън.

„Надявам се да го срещна някой ден“, каза Шарлиз Терон по адрес на Шаламе. „Това беше безразсъден коментар към форма на изкуство – всъщност към две форми, които трябва постоянно да подкрепяме, защото те действително се борят за внимание.“ Тя добави, че в следващото десетилетие изкуственият интелект вероятно ще може да изпълнява задачи, свързани с актьорската професия, но няма да може да замени живото сценично изпълнение. „Няма да може да замени човек на сцена, който танцува на живо“, подчерта актрисата.

Терон акцентира и върху физическото и психическото натоварване в класическия танц. По думите ѝ дисциплината, която изисква балетът, е изключително строга и често граничеща с крайности. „Имало е моменти, в които съм получавала инфекции от рани, които не заздравяват. Говорим за кървене през обувките и ежедневни тренировки без почивка“, заяви тя, като допълни, че този процес изгражда устойчивост и психическа издръжливост.

Изказванията на Шаламе продължиха да бъдат коментирани и след церемонията по връчването на наградите „Оскар“. В предаването The Daily Show водещият Джон Стюарт иронизира ситуацията, отбелязвайки, че „операта и балетът са победили Тимъти Шаламе безапелационно“, след като актьорът не спечели отличието за най-добра мъжка роля.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 издавам ви тайна

    11 0 Отговор
    Някакъв кухандрел тук ме убеждаваше, че AI може да замести програмистите, но се оказа, че човешкият труд е по-евтин и на хората повече може да се разчита.😎

    Коментиран от #4

    16:24 19.04.2026

  • 2 Помак

    7 1 Отговор
    Много хубава жина ...гледах я в Ено интервю ваф сашт ..трябаха ми. 5 минути да замеря краката и още 5-7 Мин до главата ...ох котио ..ох шарлиз терон ...

    16:27 19.04.2026

  • 3 ЕстетЪ

    14 0 Отговор
    Красива дама с класа е Шарлийз,браво!

    16:27 19.04.2026

  • 4 Дебели лебеди

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "издавам ви тайна":

    И какво общо имат операта и балета с програмирането?

    Коментиран от #6

    16:30 19.04.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    5 1 Отговор
    И от кога стана Шарлиз, до вчера жя полейте Чарлийз?

    16:35 19.04.2026

  • 6 Има много общо

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дебели лебеди":

    ТАЛАНТЪТ е свързан с ТРАНСЦЕДЕНТАЛНО и изкуственият интелект никога няма да го замени!😎

    16:37 19.04.2026

  • 7 Еврейчето

    13 2 Отговор
    шаламе е посредствен актьор пробутван от еврейското лоби в Холивуд!

    Коментиран от #11

    17:00 19.04.2026

  • 8 непротестиращ

    7 0 Отговор
    Абе защо всички се занимават с това недоразумение Шаломе! То, не се знае мъж ли е, жена ли е с мъхчета по брадичката, а пък и не разбира от изкуство! Лично аз не съм го гледал никъде, дори не знам в кои филми е играл! Тотално ми е непознат!

    17:01 19.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 РЕАЛИСТ

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Еврейчето":

    Няма значение какъв е. Казал в историята. Колко хора посещават балет и опера? Едно време ни водеха от училище и казарма, щото им трябваше публика. В по ново време отидохме с жената на опера в София и освен нас имаше само още двама чужденци в залата.

    Коментиран от #13, #15

    17:39 19.04.2026

  • 12 Запознат

    0 1 Отговор
    Ще викна оркестър на Бети на гроба яко кючеци 🤭🤭🤭🤣🥳🥳🥳

    Коментиран от #14

    17:44 19.04.2026

  • 13 АМИ СЕЛЯНИН В КАЗАРМАТА И ПОСЛЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    В. ГРАДА Е ОРГАНИЗЪМ В КАТАРЗИС КОЙТО НЕ ОПЕРА И БАЛЕТ ША МУ ИНТЕРЕСЕН А ШКЕМБЕ ЧОРБА ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ С БИРА И ТВА МУ Е ЕКСТАЗА В ЖИВУРКАНЕТО...

    18:00 19.04.2026

  • 14 Ще умреш преди нея!

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Запознат":

    И ще ти вият чакали всяка нощ.🤭🤭🤭

    18:55 19.04.2026

  • 15 Антикомуне

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "РЕАЛИСТ":

    Не трябва всичко да се гледа през ганьовската призма. Ганьо на балет и Опера не можеш го закара, но хората в цивилизован Европа ходят редовно. Може да си чувал за Миланската Опера, Виенската филхармония,.

    23:57 19.04.2026