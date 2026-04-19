Шарлиз Терон с остри думи към Тимъти Шаламе: AI може да го замени, но няма да замени операта и балета

Шарлиз Терон отправи критика към Тимъти Шаламе заради негови изказвания относно популярността на балета и операта, които тя определи като „крайно безразсъдни“, подчертавайки, че развитието на изкуствения интелект няма да може да замени класическите сценични изкуства.

В интервю за The New York Times носителката на „Оскар“ за филма "Чудовище" коментира, че танцът остава едно от най-трудните неща, с които се е занимавала професионално. „Танцьорите са като супергерои. Това, през което преминават телата им, често в пълна тишина, е изключително“, заяви тя.

Повод за реакцията ѝ станаха думи на колегата ѝ Тимъти Шаламе от началото на март, когато актьорът заяви, че „никой не се интересува“ от балет и опера и че не желае да бъде нишов артист. Коментарът предизвика вълна от критики в артистичните среди, както и покани към него от балетни и оперни трупи. Темата беше обект и на публични шеги, включително в откриващия монолог на водещия на церемонията по връчването на наградите „Оскар“ Конан О’Брайън.

„Надявам се да го срещна някой ден“, каза Шарлиз Терон по адрес на Шаламе. „Това беше безразсъден коментар към форма на изкуство – всъщност към две форми, които трябва постоянно да подкрепяме, защото те действително се борят за внимание.“ Тя добави, че в следващото десетилетие изкуственият интелект вероятно ще може да изпълнява задачи, свързани с актьорската професия, но няма да може да замени живото сценично изпълнение. „Няма да може да замени човек на сцена, който танцува на живо“, подчерта актрисата.

Терон акцентира и върху физическото и психическото натоварване в класическия танц. По думите ѝ дисциплината, която изисква балетът, е изключително строга и често граничеща с крайности. „Имало е моменти, в които съм получавала инфекции от рани, които не заздравяват. Говорим за кървене през обувките и ежедневни тренировки без почивка“, заяви тя, като допълни, че този процес изгражда устойчивост и психическа издръжливост.

Изказванията на Шаламе продължиха да бъдат коментирани и след церемонията по връчването на наградите „Оскар“. В предаването The Daily Show водещият Джон Стюарт иронизира ситуацията, отбелязвайки, че „операта и балетът са победили Тимъти Шаламе безапелационно“, след като актьорът не спечели отличието за най-добра мъжка роля.