Участник в "Като две капки вода" получил последно предупреждение за изгонване (ВИДЕО)

Един от хората, които стоят зад най-гледаното шоу в България "Като две капки вода" - Кирил Киров, открехна завесата за живота зад кулисите на шоуто. В нов епизод на "Капките Podcast" Кико разказва за напрежението, психическите сривове, гафовете на живо и цената, която плаща в личния си живот заради шоубизнеса.

Най-голям интерес предизвика признанието му, че в историята на формата е имало участник, получил последно предупреждение за изгонване от продуцентския екип.

"За щастие досега не е имало участник, който да се откаже по средата на сезона", казва Кико, но признава, че напрежението понякога става огромно.

По думите му ролята на продуцента често е и чисто психологическа – да разговаря с участниците, когато рухнат психически, и да ги успокоява.

Кико разкрива и драматични подробности около финала на "Като две капки вода" на национален стадион "Васил Левски". Минути преди началото на шоуто комуникационната система рухва напълно. "Без връзка между режисьор, оператори, звукари и водещи – настъпи пълен хаос", признава той. Въпреки кризата екипът успява да спаси живото предаване в последния момент.

Продуцентът сподели и в какви точно отношения е с Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро.

"Аз уж трябва да съм им шеф, но на практика не е така", смее се Кико. И разкрива, че по време на жив ефир най-често им крещи в слушалките: "Давай!" А голяма част от шегите се раждали именно в задкулисната комуникация между екипа.

Извън телевизията разговорът става още по-личен. Кико признава, че кариерата му е струвала много в личен план.

"Заради кариерата си жертвах личния си живот." Той говори открито и за психичното здраве, като разкрива, че посещава психолог още от 18-годишен. "Ако всички хора ходеха на психолог, нямаше да има войни", констатира все пак продуцентът.