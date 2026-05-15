Участник в "Като две капки вода" получил последно предупреждение за изгонване (ВИДЕО)

Един от хората, които стоят зад най-гледаното шоу в България "Като две капки вода" - Кирил Киров, открехна завесата за живота зад кулисите на шоуто. В нов епизод на "Капките Podcast" Кико разказва за напрежението, психическите сривове, гафовете на живо и цената, която плаща в личния си живот заради шоубизнеса.
Най-голям интерес предизвика признанието му, че в историята на формата е имало участник, получил последно предупреждение за изгонване от продуцентския екип.
"За щастие досега не е имало участник, който да се откаже по средата на сезона", казва Кико, но признава, че напрежението понякога става огромно.
По думите му ролята на продуцента често е и чисто психологическа – да разговаря с участниците, когато рухнат психически, и да ги успокоява.
Кико разкрива и драматични подробности около финала на "Като две капки вода" на национален стадион "Васил Левски". Минути преди началото на шоуто комуникационната система рухва напълно. "Без връзка между режисьор, оператори, звукари и водещи – настъпи пълен хаос", признава той. Въпреки кризата екипът успява да спаси живото предаване в последния момент.
Продуцентът сподели и в какви точно отношения е с Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро.
"Аз уж трябва да съм им шеф, но на практика не е така", смее се Кико. И разкрива, че по време на жив ефир най-често им крещи в слушалките: "Давай!" А голяма част от шегите се раждали именно в задкулисната комуникация между екипа.
Извън телевизията разговорът става още по-личен. Кико признава, че кариерата му е струвала много в личен план.
"Заради кариерата си жертвах личния си живот." Той говори открито и за психичното здраве, като разкрива, че посещава психолог още от 18-годишен. "Ако всички хора ходеха на психолог, нямаше да има войни", констатира все пак продуцентът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой мy дpeмe
15:34 15.05.2026
2 бушприт
15:35 15.05.2026
3 Воисил Граматик
15:37 15.05.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 лют пипер
15:45 15.05.2026
6 Въй
15:50 15.05.2026
7 а бе
15:53 15.05.2026
8 Елизабет Цветанова
15:56 15.05.2026
9 Гюла
16:57 15.05.2026
10 Този
18:16 15.05.2026