Участник в "Като две капки вода" получил последно предупреждение за изгонване (ВИДЕО)

15 Май, 2026 15:32 4 230 10

За това разкри един от продуцентите на шоуто за имитации

Кадър: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един от хората, които стоят зад най-гледаното шоу в България "Като две капки вода" - Кирил Киров, открехна завесата за живота зад кулисите на шоуто. В нов епизод на "Капките Podcast" Кико разказва за напрежението, психическите сривове, гафовете на живо и цената, която плаща в личния си живот заради шоубизнеса.

Най-голям интерес предизвика признанието му, че в историята на формата е имало участник, получил последно предупреждение за изгонване от продуцентския екип.

"За щастие досега не е имало участник, който да се откаже по средата на сезона", казва Кико, но признава, че напрежението понякога става огромно.

По думите му ролята на продуцента често е и чисто психологическа – да разговаря с участниците, когато рухнат психически, и да ги успокоява.

Кико разкрива и драматични подробности около финала на "Като две капки вода" на национален стадион "Васил Левски". Минути преди началото на шоуто комуникационната система рухва напълно. "Без връзка между режисьор, оператори, звукари и водещи – настъпи пълен хаос", признава той. Въпреки кризата екипът успява да спаси живото предаване в последния момент.

Продуцентът сподели и в какви точно отношения е с Димитър Рачков и Герасим Георгиев-Геро.

"Аз уж трябва да съм им шеф, но на практика не е така", смее се Кико. И разкрива, че по време на жив ефир най-често им крещи в слушалките: "Давай!" А голяма част от шегите се раждали именно в задкулисната комуникация между екипа.

Извън телевизията разговорът става още по-личен. Кико признава, че кариерата му е струвала много в личен план.

"Заради кариерата си жертвах личния си живот." Той говори открито и за психичното здраве, като разкрива, че посещава психолог още от 18-годишен. "Ако всички хора ходеха на психолог, нямаше да има войни", констатира все пак продуцентът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    17 3 Отговор
    що ни занимавате с тея арменски бози

    15:34 15.05.2026

  • 2 бушприт

    3 2 Отговор
    Участник в "Като две капки вода" Е получил последно предупреждение за изгонване.

    15:35 15.05.2026

  • 3 Воисил Граматик

    5 0 Отговор
    Е,тая статия нали я има вече от по-рано?!

    15:37 15.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 лют пипер

    5 0 Отговор
    "Кирил Киров - Кико: Заради кариерата жертвах личния си живот." СТАТИЯТА Е ВЪВ "ВЕСТИ".

    15:45 15.05.2026

  • 6 Въй

    7 0 Отговор
    "Като две шапки боза"

    15:50 15.05.2026

  • 7 а бе

    8 1 Отговор
    червен картон на цялото предаване!

    15:53 15.05.2026

  • 8 Елизабет Цветанова

    4 0 Отговор
    Моите идеали за мъж са , да бъде с 24 см ланга чернокож и да е от уганда

    15:56 15.05.2026

  • 9 Гюла

    2 0 Отговор
    Митю оплешивя, а Геро пак надибиля. Сигурно и от стреса да.

    16:57 15.05.2026

  • 10 Този

    2 0 Отговор
    Освен на психолог да ходи и на разходки, щото освен за психиката са полезни и за физиката, а той прилича на торба със сланина...

    18:16 15.05.2026