Филип Плейн съобщи тревожна новина: "Борим се заедно"

15 Май, 2026 11:16 2 099 3

Половинката на легендарния дизайнер води борба за здравето си

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Филип Плейн отново е изправен пред трудности в личния си живот. Последните седмици са изключително предизвикателство за него и семейството му. И най-вече за любимата му Андреа Сасу - жената, за която е готов на всичко, пише woman.bg.

Половинката на легендарния дизайнер води борба за здравето си. Не се споменава точно какъв е проблемът, но отново е приета в болница, след като през април беше хоспитализирана, а след това семейството замина и за Германия. Отново Плейн не уточни защо, но отбеляза, че е в името на здравето на Сасу.

Преди часове Филип Плейн отново сподели тревожна информация в Инстаграм със серия от снимки с половинката си. Ето какво се случва в звездното семейство в момента:

"Андреa отново е в болницата.Последните седмици не бяха лесни за нашето семейство, но ние сме тук, застанали рамо до рамо, борим се заедно и се обичаме още по-силно във всеки един момент. Върни се у дома. Обичаме те."



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Соваж бейби

    8 0 Отговор
    Дано се оправи жената ,може да е от силикона риск за рак на гърдата е голям.

    11:25 15.05.2026

  • 2 Дии

    4 2 Отговор
    Пиленцата от Монако ще му помогнат. Нали са първи приятели?

    11:27 15.05.2026

  • 3 да и купи нещо лъскаво за милион

    1 0 Отговор
    или два за да се оправи

    13:01 15.05.2026