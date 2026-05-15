Филип Плейн съобщи тревожна новина: "Борим се заедно"

Филип Плейн отново е изправен пред трудности в личния си живот. Последните седмици са изключително предизвикателство за него и семейството му. И най-вече за любимата му Андреа Сасу - жената, за която е готов на всичко, пише woman.bg.



Половинката на легендарния дизайнер води борба за здравето си. Не се споменава точно какъв е проблемът, но отново е приета в болница, след като през април беше хоспитализирана, а след това семейството замина и за Германия. Отново Плейн не уточни защо, но отбеляза, че е в името на здравето на Сасу.

Преди часове Филип Плейн отново сподели тревожна информация в Инстаграм със серия от снимки с половинката си. Ето какво се случва в звездното семейство в момента:



"Андреa отново е в болницата.Последните седмици не бяха лесни за нашето семейство, но ние сме тук, застанали рамо до рамо, борим се заедно и се обичаме още по-силно във всеки един момент. Върни се у дома. Обичаме те."

