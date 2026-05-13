Spotify показва коя е първата ви слушана песен по случай 20-годишнината си

Spotify представи нова персонализирана функция по повод 20-годишнината на платформата, която според мнозина има потенциала да се превърне в конкурент на популярната годишна статистика Spotify Wrapped.

Новото преживяване носи името „Spotify 20: Your Party of the Year(s)“ и предоставя на потребителите достъп до подробна информация за музикалните им навици през годините, включително данни, които досега не са били публично достъпни.

Сред акцентите са първият ден на потребителя в Spotify, първата слушана песен в платформата, най-слушаният изпълнител за всички времена, общият брой уникални песни, както и персонализиран плейлист с най-пусканите парчета.

От Spotify определят новата функция като „персонализирана капсула на времето“, която проследява развитието на музикалните вкусове на слушателите през последните две десетилетия.

„Преживяването улавя моментите, оформили музикалния път на потребителите, и отдава признание на артистите и феновете, които промениха музикалната култура през последните 20 години“, посочват от компанията.

Функцията е достъпна през мобилното приложение на Spotify чрез търсене на „Spotify 20“ или „Party of the Year(s)“. Потребителите могат също да отворят специалната страница spotify.com/20 през мобилно устройство.

За всяка категория платформата генерира специални карти за споделяне, които могат да бъдат публикувани в социални мрежи като Instagram или изпратени на приятели.

Spotify е основана през април 2006 г. от шведските предприемачи Даниел Ек и Мартин Лоренцон, а официално стартира за потребители две години по-късно. През 2015 г. платформата навлезе в пазара на подкасти, а през 2022 г. добави и аудиокниги.

Днес услугата предлага над 100 милиона песни, около 7 милиона подкаста и повече от 500 000 аудиокниги. По данни на компанията Spotify има 751 милиона потребители, от които 290 милиона са платени абонати в 184 държави.

Покрай юбилея платформата публикува и класации за най-слушаните изпълнители, песни, албуми, подкасти и аудиокниги в историята си.

Тейлър Суифт оглавява списъка на най-стриймваните изпълнители за всички времена, следвана от Bad Bunny, Дрейк, The Weeknd, Ариана Гранде и Ед Шийрън. В челната десетка попадат още Джъстин Бийбър, Били Айлиш, Еминем и Кание Уест.

Най-слушаната песен в историята на Spotify е „Blinding Lights“ на The Weeknd. След нея се нареждат „Shape of You“ на Ед Шийрън, „Sweater Weather“ на The Neighbourhood, „Starboy“ на The Weeknd и Daft Punk, както и „As It Was“ на Хари Стайлс.

При албумите лидер е „Un Verano Sin Ti“ на Bad Bunny, следван от „Starboy“ на The Weeknd и „÷ (Deluxe)“ на Ед Шийрън.

В категорията подкасти най-слушан остава „The Joe Rogan Experience“, пред „Crime Junkie“, „Armchair Expert with Dax Shepard“ и „The Daily“.

Сред аудиокнигите доминира поредицата „A Court of Thorns and Roses“ на Сара Дж. Маас, която заема няколко позиции в класацията на Spotify.