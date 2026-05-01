„Живият Нострадамус“ предупреди: Ще се опитат да отровят Доналд Тръмп

Бразилският медиум Атос Саломе, известен като „Живият Нострадамус“, отправи ново тревожно предупреждение, насочено към Доналд Тръмп. Според него американският президент може да стане обект на „атака с отрва“ на фона на това, което той нарича „тиха борба за власт“.

Саломе твърди, че вижда „признаци на уязвимост“ около Тръмп и предупреждава за възможна атака, насочена към здравето му. По думите му подобно събитие може да има „сеизмични последици“ не само за САЩ, но и за глобалния баланс на силите, предава Блиц, позовавайки се на Daily Star.

Екстрасенсът описва настоящия момент като период на разклащане на политическите структури, в който решенията на световните лидери ще оказват влияние върху поколения напред.

Атос Саломе твърди още, че 2026 г. ще бъде повратна точка за човечеството. Според него тогава ще се срещнат „прагматизмът, политиката и предсказуемостта“, оформяйки нов модел на управление.

Ясновидецът, който заявява, че е предсказал събития като пандемията от COVID-19 и смъртта на Елизабет II, смята, че светът преминава през сериозна трансформация.

Една от ключовите му тези е, че границите между политическа власт и технологично влияние постепенно изчезват. В този контекст той посочва засилващата се роля на фигури като Илон Мъск, който контролира ключови технологии – от социални мрежи до сателитни системи и изкуствен интелект.

Според Саломе подобни партньорства между държави и технологични гиганти водят до нов тип управление, в който решенията не зависят само от политиците, но и от корпоративни и дигитални структури.

В анализа си той споменава и Джей Ди Ванс като стратегическа фигура, способна да консолидира и развие политическите идеи, свързани с движението около Тръмп. Според него движението MAGA вече не е просто кампания, а дългосрочен проект за влияние, който може да оформи бъдещото управление в САЩ.