„Живият Нострадамус“ предупреди: Ще се опитат да отровят Доналд Тръмп

1 Май, 2026 18:33 674 11

Бразилският екстрасенс алармира, че атаката ще има глобален отзвук

Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бразилският медиум Атос Саломе, известен като „Живият Нострадамус“, отправи ново тревожно предупреждение, насочено към Доналд Тръмп. Според него американският президент може да стане обект на „атака с отрва“ на фона на това, което той нарича „тиха борба за власт“.

Саломе твърди, че вижда „признаци на уязвимост“ около Тръмп и предупреждава за възможна атака, насочена към здравето му. По думите му подобно събитие може да има „сеизмични последици“ не само за САЩ, но и за глобалния баланс на силите, предава Блиц, позовавайки се на Daily Star.

Екстрасенсът описва настоящия момент като период на разклащане на политическите структури, в който решенията на световните лидери ще оказват влияние върху поколения напред.

Атос Саломе твърди още, че 2026 г. ще бъде повратна точка за човечеството. Според него тогава ще се срещнат „прагматизмът, политиката и предсказуемостта“, оформяйки нов модел на управление.

Ясновидецът, който заявява, че е предсказал събития като пандемията от COVID-19 и смъртта на Елизабет II, смята, че светът преминава през сериозна трансформация.

Една от ключовите му тези е, че границите между политическа власт и технологично влияние постепенно изчезват. В този контекст той посочва засилващата се роля на фигури като Илон Мъск, който контролира ключови технологии – от социални мрежи до сателитни системи и изкуствен интелект.

Според Саломе подобни партньорства между държави и технологични гиганти водят до нов тип управление, в който решенията не зависят само от политиците, но и от корпоративни и дигитални структури.

В анализа си той споменава и Джей Ди Ванс като стратегическа фигура, способна да консолидира и развие политическите идеи, свързани с движението около Тръмп. Според него движението MAGA вече не е просто кампания, а дългосрочен проект за влияние, който може да оформи бъдещото управление в САЩ.


  • 1 Умен мъж

    1 0 Отговор
    Никога не бих направил дете на Бети кихири 🐐🤭🥳

    18:36 01.05.2026

  • 2 майкее

    3 0 Отговор
    тя отровата за него е ежедневие

    18:37 01.05.2026

  • 3 Шотландски боец

    2 0 Отговор
    Куршум засегна ухото на Тръмп. Сега се е регенерирало и няма следи. При последната стрелба, императорът беше видимо спокоен. Мисълта ме навежда в сценарии за имидж и рейтинг

    Коментиран от #6

    18:39 01.05.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    пратил съм ти антиотрова в сака-зеленото бурканче отдолу! дръж се още мъничко да поиграем на борсите!

    18:39 01.05.2026

  • 5 Сталин

    2 0 Отговор
    Дано да стане днес ,ама едва ли ,който работи за Синедриона е осигурен завинаги

    18:40 01.05.2026

  • 6 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шотландски боец":

    Не бе,това беше инцидент с кетчуп

    18:40 01.05.2026

  • 7 Сталин

    2 0 Отговор
    Чакай малко нали оранжевия Шломо клоун ни обясняваше колко е велика американската армия,супер -дупер яка,с сега рават на другите негодници да им помагат ,след като Иран им начупи играчките във залива и разби мутрите на кошерните плъхове,НАТО са страхливи кучета които никога не се бият като мъже а само бомбят жени и деца

    18:42 01.05.2026

  • 8 Червената шапчица

    2 0 Отговор
    Тръмп има универсален антидот, нарича се белина. 🤗

    18:44 01.05.2026

  • 9 Мелания

    2 0 Отговор
    Я..... неговата М.и жив Нострадамус! Ще пратя службите да го направят нежив Нострадамус! За да мога да сготвя гъбите на Дони точно както ги харесва!

    18:45 01.05.2026

  • 10 САМ ЩЕ СПРЕТНЕ

    4 0 Отговор
    НЕКОЯ ХОЛИВУДСКА ПОСТАНОВКА. ЦИРКАДЖИЯ

    18:50 01.05.2026

  • 11 Нешка робева

    0 0 Отговор
    Баба Ванга отдавна ми го каза.Каза и че джудже ще съсипе "Огромното блато"

    18:56 01.05.2026