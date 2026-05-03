Виждаме "синя луна" два пъти през месец май

Две пълнолуния за един месец ще се случат през май 2026 г. Следващия път това ще се случи едва през декември 2028 г., съобщиха от Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания (ИКИ).

През май 2026 г. ще има две пълнолуния - на 2-ро и 31-во число на месеца. Това явление се нарича "синя луна" (от английския израз "one in a blue moon", което буквално се превежда като "когато луната стане синя" и означава изключителна рядкост на събитието).

„За последен път това се случи през август 2023 г., а следващият път ще се случи през декември 2028 г. Синята Луна (второто пълнолуние за месеца) в този случай съответно ще изгрее на 31 декември, тоест ще съвпадне с Нова година“, се казва в съобщение в канала на лабораторията в Telegram.

Учените изясниха, че пълнолуние се случва приблизително веднъж на 29,5 дни. Поради факта, че този период е по-кратък от един календарен месец, понякога е възможно да видите две пълни Луни в един месец.