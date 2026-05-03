Новини
Любопитно »
Виждаме "синя луна" два пъти през месец май

Виждаме "синя луна" два пъти през месец май

3 Май, 2026 10:47 562 4

  • синя луна-
  • пълнолуние-
  • явление

Това се случи на 2 май, а вторият път ще е на 31 май

Виждаме "синя луна" два пъти през месец май - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Две пълнолуния за един месец ще се случат през май 2026 г. Следващия път това ще се случи едва през декември 2028 г., съобщиха от Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания (ИКИ).

През май 2026 г. ще има две пълнолуния - на 2-ро и 31-во число на месеца. Това явление се нарича "синя луна" (от английския израз "one in a blue moon", което буквално се превежда като "когато луната стане синя" и означава изключителна рядкост на събитието).

„За последен път това се случи през август 2023 г., а следващият път ще се случи през декември 2028 г. Синята Луна (второто пълнолуние за месеца) в този случай съответно ще изгрее на 31 декември, тоест ще съвпадне с Нова година“, се казва в съобщение в канала на лабораторията в Telegram.

Учените изясниха, че пълнолуние се случва приблизително веднъж на 29,5 дни. Поради факта, че този период е по-кратък от един календарен месец, понякога е възможно да видите две пълни Луни в един месец.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Господарите

    2 0 Отговор
    Отново ще събират Адренохром, отново ще изчезват деца. Взимат живот, за да удължат своя. Мислите че е ново откритие? Не, преди хиляда години са ги наричали вещици, кръв и ритуали. В ритуал който лично съм превел, се казва - Тя (девицата), трябва да бъде заклана така, че докато кръвта се събира, сърцето не трябва да спира да бие! А какво е била девственица преди хиляда години? Тогава са се омъжвали на около 12, значи, девственицата е била дете! Виждате ли - точно както Адренохрома! Извлечен от деца, които умирайки изпитват ужасен страх!

    10:59 03.05.2026

  • 2 Дзак

    3 0 Отговор
    Беше си хубава и жълта!

    11:04 03.05.2026

  • 3 Луна президент

    2 0 Отговор
    Ако сте на някои от новите модерни дроги и стъпките на космонавтите от Аполо ще видите във всички цветове на дъгата, не само синята луна.

    11:07 03.05.2026

  • 4 ....

    0 0 Отговор
    ми браво, другия път можете да я пуснете "новината" на 1ви Юни

    11:24 03.05.2026