Новини
Любопитно »
Звездите от „Бързи и яростни“ се събраха в Кан за 25-годишнината на франчайза (СНИМКИ)

Звездите от „Бързи и яростни“ се събраха в Кан за 25-годишнината на франчайза (СНИМКИ)

14 Май, 2026 13:59 1 374 0

  • бързи и яростни-
  • звезди-
  • кан-
  • филмов фестивал-
  • кинофестивал-
  • годишнина

Вин Дизел, Мишел Родригес и Джордана Брустър позираха с дъщерята на Пол Уокър - Мийдоу

Звездите от „Бързи и яростни“ се събраха в Кан за 25-годишнината на франчайза (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорите от култовата поредица „Бързи и яростни“ се събраха на кинофестивала в Кан по повод 25-годишнината от старта на една от най-успешните екшън франчайз продукции в историята на Холивуд. Събитието се превърна в една от най-коментираните прояви извън конкурсната програма на тазгодишното издание на фестивала и привлече сериозно внимание както от фенове, така и от филмовата индустрия.

На червения килим в Кан се появиха Вин Дизел, Мишел Родригес и Джордана Брустър, които позираха заедно с Мийдоу Уокър — дъщерята на покойния Пол Уокър. Присъствието ѝ беше възприето като емоционален акцент в честването на поредицата, тъй като Пол Уокър остава една от най-разпознаваемите фигури в историята на франчайза. Актьорът загина при автомобилна катастрофа през 2013 г., докато снимките на „Бързи и яростни 7“ все още продължаваха.

Звездите от „Бързи и яростни“ се събраха в Кан за 25-годишнината на франчайза (СНИМКИ)

В рамките на специалното събитие в Кан беше организирана ретроспективна прожекция на първия филм „Бързи и яростни“ от 2001 г., режисиран от Роб Коен. Лентата, която първоначално бе замислена като сравнително скромен екшън, се превърна в глобален феномен и постави началото на една от най-доходоносните филмови поредици в световното кино.

До момента франчайзът включва десет основни филма, спинофа „Hobbs & Shaw“, а общите приходи в световния боксофис надхвърлят 7 милиарда долара, според данни на Box Office Mojo. Поредицата остава сред най-печелившите продукции в историята на Universal Pictures и една от малкото филмови серии, успели да запазят глобална популярност в продължение на повече от две десетилетия.

Звездите от „Бързи и яростни“ се събраха в Кан за 25-годишнината на франчайза (СНИМКИ)

Организаторите на фестивала в Кан подчертаха, че тазгодишното издание е с по-ограничено присъствие на големи американски студийни продукции заради продължаващите промени в Холивуд след стачките на сценаристи и актьори през последните години. Именно поради тази причина празничното събитие, посветено на „Бързи и яростни“, беше включено като част от опита фестивалът да привлече по-широка публика и да отдаде внимание на съвременното комерсиално кино.

По време на появата си в Кан Вин Дизел коментира бъдещето на поредицата и потвърди, че Universal Pictures продължава подготовката на следващия филм, който към момента носи работното заглавие „Fast Forever“. Продукцията е планирана за премиера през март 2028 г. и се очаква да бъде финалната глава от основната сюжетна линия.

Звездите от „Бързи и яростни“ се събраха в Кан за 25-годишнината на франчайза (СНИМКИ)

Според американски медии студиото планира новият филм да върне част от оригиналния дух на ранните продукции, с по-голям акцент върху уличните състезания и връзките между героите, след като последните части заложиха основно на мащабни екшън сцени и глобални шпионски сюжети.

Франчайзът остава ключов за кариерата на Вин Дизел, който не само изпълнява главната роля на Доминик Торето, но е и един от основните продуценти на поредицата. През годините „Бързи и яростни“ се превърна и в културен феномен, оказал влияние върху автомобилната култура, екшън киното и развитието на глобалните блокбъстъри през XXI век.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ