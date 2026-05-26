Остават броени часове до концерта на Iron Maiden на стадион "Васил Левски"

Часове ни делят от концерта на британските метъл легенди Iron Maiden на стадион "Васил Левски", пише bnrnews.bg.

Колосите Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне "Run For Your Lives", с което групата отбелязва 50 години на сцена.

Подгответе се за ударна доза Мейдън класики от златната им ера, защото ексклузивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи девет албума на хеви метъл титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани.

Вратите отварят в 17:00 ч., а на сцената ще започне да става горещо в 19:00 ч., когато първи излизат специалните гости - американските траш машини Anthrax, а историческото шоуто на Iron Maiden стартира веднага след това.

Събитието е изцяло безкешово - подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метъл класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания.