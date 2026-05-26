Остават броени часове до концерта на Iron Maiden на стадион "Васил Левски"

Часове ни делят от концерта на британските метъл легенди Iron Maiden на стадион "Васил Левски", пише bnrnews.bg.
Колосите Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне "Run For Your Lives", с което групата отбелязва 50 години на сцена.
Подгответе се за ударна доза Мейдън класики от златната им ера, защото ексклузивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи девет албума на хеви метъл титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани.
Вратите отварят в 17:00 ч., а на сцената ще започне да става горещо в 19:00 ч., когато първи излизат специалните гости - американските траш машини Anthrax, а историческото шоуто на Iron Maiden стартира веднага след това.
Събитието е изцяло безкешово - подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метъл класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #4
11:47 26.05.2026
2 бангаранга
Коментиран от #7
11:48 26.05.2026
3 Ухаа
11:52 26.05.2026
4 хеви метъл год
До коментар #1 от "Фен":После заминаваш за Бахмут.
11:57 26.05.2026
5 Почна се
почивката им. Никъде по света панаирите не се устройват в центъра, освен у наше село.
Коментиран от #6
12:02 26.05.2026
6 Сър Мастър Бейтс
До коментар #5 от "Почна се":Концертите се правят на стадиони. Но не е нормално градинката пред НДК през 3 месеца да е обърната на кебапчийница. Не можеш да си отвориш прозореца без да си омиришеш жилището на евтини кебапчета.
Коментиран от #8
12:16 26.05.2026
7 Ще дойде
До коментар #2 от "бангаранга":Облечена в национална носия от козинани и ярина.
12:24 26.05.2026
8 Де да бяха
До коментар #6 от "Сър Мастър Бейтс":евтини кебапчета в градинката пред НДК...Скараджиите яко дерат - 5 лв. парчето, защото ще го изядеш там. А за разбитата настилка и дума няма и "музикалния" съпровод дъни, ама така е - населението иска хляб и зрелища и панаири. Нали затова е дошло в София.
12:25 26.05.2026