Остават броени часове до концерта на Iron Maiden на стадион "Васил Левски"

26 Май, 2026 11:43

Остават броени часове до концерта на Iron Maiden на стадион "Васил Левски" - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Часове ни делят от концерта на британските метъл легенди Iron Maiden на стадион "Васил Левски", пише bnrnews.bg.

Колосите Iron Maiden пристигат в София с юбилейното турне "Run For Your Lives", с което групата отбелязва 50 години на сцена.

Подгответе се за ударна доза Мейдън класики от златната им ера, защото ексклузивният сетлист ще включва песни единствено от емблематичните първи девет албума на хеви метъл титаните, като грандиозното сценично шоу ще включва и гигантски 3D дигитални екрани.

Вратите отварят в 17:00 ч., а на сцената ще започне да става горещо в 19:00 ч., когато първи излизат специалните гости - американските траш машини Anthrax, а историческото шоуто на Iron Maiden стартира веднага след това.

Събитието е изцяло безкешово - подгответе банковите си карти и очаквайте много децибели, метъл класики и една незабравима нощ с Брус Дикинсън и компания.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    11 3 Отговор
    Там сме

    Коментиран от #4

    11:47 26.05.2026

  • 2 бангаранга

    1 7 Отговор
    Дара ще забива ли?

    Коментиран от #7

    11:48 26.05.2026

  • 3 Ухаа

    2 2 Отговор
    Ирон Майден шго забият здраво...Дарата да оди да се учи.

    11:52 26.05.2026

  • 4 хеви метъл год

    2 7 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    После заминаваш за Бахмут.

    11:57 26.05.2026

  • 5 Почна се

    5 1 Отговор
    Да му мислят тия, които живеят наоколо...свърши хубавата зима и тишината и
    почивката им. Никъде по света панаирите не се устройват в центъра, освен у наше село.

    Коментиран от #6

    12:02 26.05.2026

  • 6 Сър Мастър Бейтс

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Почна се":

    Концертите се правят на стадиони. Но не е нормално градинката пред НДК през 3 месеца да е обърната на кебапчийница. Не можеш да си отвориш прозореца без да си омиришеш жилището на евтини кебапчета.

    Коментиран от #8

    12:16 26.05.2026

  • 7 Ще дойде

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "бангаранга":

    Облечена в национална носия от козинани и ярина.

    12:24 26.05.2026

  • 8 Де да бяха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сър Мастър Бейтс":

    евтини кебапчета в градинката пред НДК...Скараджиите яко дерат - 5 лв. парчето, защото ще го изядеш там. А за разбитата настилка и дума няма и "музикалния" съпровод дъни, ама така е - населението иска хляб и зрелища и панаири. Нали затова е дошло в София.

    12:25 26.05.2026