Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Нов рекорд: Над 1000 души се облякоха като Мерилин Монро за 100-годишнината от рождението ѝ (ВИДЕО)

Нов рекорд: Над 1000 души се облякоха като Мерилин Монро за 100-годишнината от рождението ѝ (ВИДЕО)

1 Юни, 2026 13:31 415 7

  • мерилин монро-
  • костюм-
  • актриса-
  • годишнина-
  • рождение-
  • 100 години

Досегашният рекорд беше на група от 254 души, облечени като звездата от 50-те години на миналия век

Нов рекорд: Над 1000 души се облякоха като Мерилин Монро за 100-годишнината от рождението ѝ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Над 1000 души, облечени като Мерилин Монро, изпълниха централната част на Палм Спрингс през уикенда и поставиха нов световен рекорд в навечерието на 100-годишнината от рождението на холивудската легенда, която се навършва днес - 1 юни.

По данни на организаторите в инициативата са се включили общо 1037 участници, с което значително е подобрен предишният рекорд от 254 души, облечени като емблематичната актриса. Рекордното събиране се проведе около прочутата статуя „Forever Marilyn“, превърнала центъра на града в море от бели рокли и платинено руси перуки в чест на вековния юбилей на Монро.

Събитието привлече почитатели от различни части на Съединените щати, които пристигнаха, за да отдадат почит на една от най-разпознаваемите фигури в историята на киното. Програмата включваше концерти на живо, кулинарни щандове, специални гости и тематични прояви, посветени на наследството и трайното културно влияние на актрисата.

Честванията подчертаха и дългогодишната връзка на Мерилин Монро с Палм Спрингс. Преди да се превърне в една от най-големите звезди на Холивуд, младата Норма Джийн Мортенсън, по-късно известна като Мерилин Монро, прекарва време в пустинния район. Именно там са направени част от ранните ѝ фотографии, които допринасят за нарастващата ѝ популярност в началото на кариерата ѝ. По-късно тя се утвърждава като световна филмова икона с участия в класически продукции като Some Like It Hot и Gentlemen Prefer Blondes.

След обявяването на официалния резултат присъстващите отбелязаха успеха на инициативата, която над четири пъти надмина досегашния световен рекорд. Много от участниците са изминали значителни разстояния, за да станат част от юбилейното събитие и историческото постижение.

Празничната програма продължи и след регистрирането на рекорда с поредица от прояви в центъра на Палм Спрингс, включително концерт с трибют на Cher, участия на диджеи, прожекции на филми, драг представления и изложби, посветени на образа на Монро.

Организаторите съобщиха още, че събитието има и благотворителна цел. Средствата от него ще бъдат насочени към дейността на Palm Springs Pride и подкрепата на програмите ѝ за ЛГБТК+ общността.

За мнозина от присъстващите инициативата беше не само опит за поставяне на световен рекорд, а и възможност да отдадат почит на културна икона, чийто образ и влияние остават разпознаваеми по целия свят век след нейното раждане.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Палома бански старец

    2 0 Отговор
    Ой дедка дедка у... Ти се метна на лево на десно

    13:33 01.06.2026

  • 2 Анонимен

    3 0 Отговор
    Трябваше да предупредите, че всичките са мъже.

    13:34 01.06.2026

  • 3 ППДБ/ЛГБТ

    3 1 Отговор
    И ние бяхме там, облечени като Монро.

    Коментиран от #4

    13:38 01.06.2026

  • 4 Ивайло Мирчев регулировчик

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "ППДБ/ЛГБТ":

    Ние от прайда си намираме поводи за празнуване.

    13:39 01.06.2026

  • 5 И аз

    2 0 Отговор
    Я почетох! Уших си малка бяла рокля за члена, и сега търся доброволка да изиграе вятъра от канализацията...

    13:40 01.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Компира

    0 0 Отговор
    Специално цъкнах заглавието да видя дали са трaвестити.

    Е, не ме опровергахте. Вече очаквам само гнусотии и деградация.

    13:51 01.06.2026