Нов рекорд: Над 1000 души се облякоха като Мерилин Монро за 100-годишнината от рождението ѝ (ВИДЕО)

Над 1000 души, облечени като Мерилин Монро, изпълниха централната част на Палм Спрингс през уикенда и поставиха нов световен рекорд в навечерието на 100-годишнината от рождението на холивудската легенда, която се навършва днес - 1 юни.

По данни на организаторите в инициативата са се включили общо 1037 участници, с което значително е подобрен предишният рекорд от 254 души, облечени като емблематичната актриса. Рекордното събиране се проведе около прочутата статуя „Forever Marilyn“, превърнала центъра на града в море от бели рокли и платинено руси перуки в чест на вековния юбилей на Монро.

More than 1,000 people dressed as Marilyn Monroe gathered in Palm Springs, California, for a record-setting celebration. The Hollywood icon would have turned 100 years old on Monday. https://t.co/Vj3W9Xhchx pic.twitter.com/zurbtBpffh — ABC News (@ABC) June 1, 2026

Събитието привлече почитатели от различни части на Съединените щати, които пристигнаха, за да отдадат почит на една от най-разпознаваемите фигури в историята на киното. Програмата включваше концерти на живо, кулинарни щандове, специални гости и тематични прояви, посветени на наследството и трайното културно влияние на актрисата.

Честванията подчертаха и дългогодишната връзка на Мерилин Монро с Палм Спрингс. Преди да се превърне в една от най-големите звезди на Холивуд, младата Норма Джийн Мортенсън, по-късно известна като Мерилин Монро, прекарва време в пустинния район. Именно там са направени част от ранните ѝ фотографии, които допринасят за нарастващата ѝ популярност в началото на кариерата ѝ. По-късно тя се утвърждава като световна филмова икона с участия в класически продукции като Some Like It Hot и Gentlemen Prefer Blondes.

След обявяването на официалния резултат присъстващите отбелязаха успеха на инициативата, която над четири пъти надмина досегашния световен рекорд. Много от участниците са изминали значителни разстояния, за да станат част от юбилейното събитие и историческото постижение.

Празничната програма продължи и след регистрирането на рекорда с поредица от прояви в центъра на Палм Спрингс, включително концерт с трибют на Cher, участия на диджеи, прожекции на филми, драг представления и изложби, посветени на образа на Монро.

Организаторите съобщиха още, че събитието има и благотворителна цел. Средствата от него ще бъдат насочени към дейността на Palm Springs Pride и подкрепата на програмите ѝ за ЛГБТК+ общността.

За мнозина от присъстващите инициативата беше не само опит за поставяне на световен рекорд, а и възможност да отдадат почит на културна икона, чийто образ и влияние остават разпознаваеми по целия свят век след нейното раждане.