"Забранена любов": Дрогиран престолонаследник избива кралското семейство на Непал преди четвърт век (ВИДЕО)

Клането на непалското кралско семейство на 1 юни 2001 г. в кралския дворец „Нараянхити“ в Катманду остава едно от най-кървавите и шокиращи събития в съвременната монархическа история. В рамките на по-малко от 15 минути е ликвидирана почти цялата управляваща династия Шах, което необратимо променя съдбата на страната.

По традиция всеки петък членовете на кралското семейство се събират на частна вечеря в двореца. На 1 юни 2001 г. престолонаследникът принц Дипендра (тогава на 29 години) прекалява с алкохола и наркотиците, проявява грубо поведение и е ескортиран от охраната до покоите си.

Малко по-късно Дипендра се връща в трапезарията, облечен в камуфлажна военна униформа и тежко въоръжен с автоматични оръжия (включително пушка M16). Без да каже нищо, той открива огън първо по баща си.

Убити са общо 9 души, а четирима са тежко ранени. Сред загиналите са: крал Бирендра (баща му), кралица Айшвария (майка му, застреляна в градината при опит да спре сина си), принц Нираджан (по-малкият му брат), принцеса Шрути (сестра му), както и чичовци, лели и други близки роднини.

След като извършва масовото убийство, Дипендра излиза в градината и се прострелва в главата. Дипендра изпада в дълбока кома. Тъй като баща му е мъртъв, според непалската конституция и държавен протокол, коматозният Дипендра автоматично е обявен за нов крал на Непал. Той „управлява“ в състояние на мозъчна смърт в продължение на 3 дни, преди да почине в болницата на 4 юни 2001 г.

Официалното разследване, назначено от правителството, посочва като основен мотив остър конфликт в семейството относно избора на съпруга за принца. Дипендра иска да се ожени за Девяни Рана, момиче от висшата непалска аристокрация, с която се запознава по време на следването си във Великобритания. Майката на принца, кралица Айшвария, категорично се противопоставя на този брак заради стари родови вражди и политически съображения. Семейството заплашва Дипендра, че ще го лиши от правото да наследи трона, ако настоява на своя избор. Това вероятно отключва психически срив, комбиниран с алкохолно натравяне.

Непалското общество, което боготвори крал Бирендра (възприеман буквално като превъплъщение на бог Вишну), отказва да повярва на официалната версия. Появяват се множество конспиративни теории. По-малкият брат на краля, Гянендра, по чудо не присъства на вечерята същата вечер поради ангажименти извън града. Неговата съпруга и син присъстват, но оцеляват с леки наранявания. Това кара мнозина да подозират Гянендра в организиране на вътрешен преврат.

Разследването установява, че Дипендра (който е десничар) се е прострелял в лявото слепоочие. Освен това телата на убитите са кремирани светкавично бързо без детайлни аутопсии, а дворецът бързо е почистен.

Маоистките бунтовници в Непал бързо разпространяват слухове, че клането е дело на индийското разузнаване (RAW) или американското ЦРУ.

След смъртта на Дипендра, на трона сяда неговият чичо Гянендра. Той обаче няма авторитета на покойния си брат и е изключително непопулярен сред народа.През 2005 г. Гянендра прави опит да въведе авторитарно директно управление, което отблъсква хората окончателно. Вълната от протести и засилващата се Гражданска война с маоистите водят до историческо решение: през май 2008 г. Непал официално премахва 240-годишната си монархия и се обявява за Федерална демократична република. Днес дворецът „Нараянхити“ е превърнат в публичен музей.