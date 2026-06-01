Папи Ханс вдигна летвата с „Концертът на годината“ в Арена 8888

1 Юни, 2026 13:18 581 10

Два часа и половина артистът държа 15 000 души на крака

Снимка: Владо Василев
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Само ден след концерта на Папи Ханс в Арена 8888, социалните мрежи продължават да изглеждат така, сякаш събитието още не е приключило. Интернет е залят с хиляди видеа и снимки, които имат един общ мотив – че това е било събитието на годината.

Още преди първата песен мащабът на вечерта беше очевиден. Хиляди хора изпълниха залата до краен предел, а мнозина коментираха, че никога не са я виждали толкова пълна. Месеци след разпродаването на билетите, реалната гледка на живо надмина дори очакванията, създадени от снимките и видеата в социалните мрежи.

Снимка: Владо Василев

Гигантски визуализации, впечатляваща сценография и осветление от световна класа превърнаха залата в постоянно променящ се свят, който съществуваше някъде между концерт, кино и сън. Според мнозина именно тук е била голямата разлика – не просто мащабът, а вниманието към всеки детайл.

И все пак най-коментираният елемент от вечерта се оказа самият Папи Ханс. Без танцьори. Без оркестър. Без армия от хора на сцената. Сам срещу 15 000 души. Формула, която на теория изглежда рискована за подобен мащаб, но на практика се превърна в едно от най-силните доказателства за статута на артиста. От първата до последната песен публиката остана на крака – пеейки, скачайки и превръщайки почти всяко парче в масов хор.

Много от коментарите в интернет стигат и до още по-смело заключение – че Арена 8888 вече изглежда малка за Папи Ханс. Не защото залата е малка, а защото присъствието му на сцената се оказа достатъчно голямо, за да я изпълни без ничия помощ. МонДьо коментира в стори: „Поп-звездите правят концерти. Феномените превземат сцената“.

А ако се съди по хилядите реакции през последното денонощие, Папи Ханс не просто е изнесъл концерт. Той е оставил нов стандарт, по който тепърва ще бъдат сравнявани всички останали.


Напиши коментар:


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 5642345

    БГ Радио работи ли още?

    13:22 01.06.2026

  • 2 меломан

    Нормално е да напълни запалта .Сега ще видите ДАРА как ще я препълни .Нали не очаквате Кичка Бодурова да изнася концерти там .

    Коментиран от #5

    13:25 01.06.2026

  • 3 Наблюдател

    Kание Уест в Истанбул с 118 000 хора прави концерт.
    Забранен в Европа, защото има доста руски песни с английски текст и това бърка в здравето на злобни реваншисти и потомци на фашисти в Европа.

    13:26 01.06.2026

  • 4 Сила

    Всички провинциални самодейни читалищни дейци и скучаещи селски ученички с майките и бабите им получиха безплатни билети и разходка до столицата ....с любезното съдействие на фонд "Култура" към Министерство на образованието ( и от нашите данъци ) !!!
    Велик "концерт " , даже PANTERA завидяха на Папиту ....!!!

    13:30 01.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зеления

    Дай на Венелина Маринова да пише непрекъснато статии за Дара /ама на латиница/ и за Папито Ханс.
    Други изпълнители освен Папи Ханс няма

    Коментиран от #8

    13:32 01.06.2026

  • 8 Скептик

    До коментар #7 от "Зеления":

    Пише е много силно казано, очевидно е писана (гeнеpиpана) от Някой Друг, когото няма да споменавам по име защото трият коментара

    13:43 01.06.2026

  • 9 Либераст

    Пак е имало зборище на София прайд.

    13:44 01.06.2026

  • 10 Незнаех

    1 0 Отговор
    Че този може да пее
    Хахахаха
    Вдигнал бил летвата
    Коя летва на обора
    Пародия на певец

    13:47 01.06.2026