Папи Ханс вдигна летвата с „Концертът на годината“ в Арена 8888

Само ден след концерта на Папи Ханс в Арена 8888, социалните мрежи продължават да изглеждат така, сякаш събитието още не е приключило. Интернет е залят с хиляди видеа и снимки, които имат един общ мотив – че това е било събитието на годината.

Още преди първата песен мащабът на вечерта беше очевиден. Хиляди хора изпълниха залата до краен предел, а мнозина коментираха, че никога не са я виждали толкова пълна. Месеци след разпродаването на билетите, реалната гледка на живо надмина дори очакванията, създадени от снимките и видеата в социалните мрежи.

Гигантски визуализации, впечатляваща сценография и осветление от световна класа превърнаха залата в постоянно променящ се свят, който съществуваше някъде между концерт, кино и сън. Според мнозина именно тук е била голямата разлика – не просто мащабът, а вниманието към всеки детайл.

И все пак най-коментираният елемент от вечерта се оказа самият Папи Ханс. Без танцьори. Без оркестър. Без армия от хора на сцената. Сам срещу 15 000 души. Формула, която на теория изглежда рискована за подобен мащаб, но на практика се превърна в едно от най-силните доказателства за статута на артиста. От първата до последната песен публиката остана на крака – пеейки, скачайки и превръщайки почти всяко парче в масов хор.

Много от коментарите в интернет стигат и до още по-смело заключение – че Арена 8888 вече изглежда малка за Папи Ханс. Не защото залата е малка, а защото присъствието му на сцената се оказа достатъчно голямо, за да я изпълни без ничия помощ. МонДьо коментира в стори: „Поп-звездите правят концерти. Феномените превземат сцената“.

А ако се съди по хилядите реакции през последното денонощие, Папи Ханс не просто е изнесъл концерт. Той е оставил нов стандарт, по който тепърва ще бъдат сравнявани всички останали.