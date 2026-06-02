Новини
Любопитно »
Кралското семейство е имало 30 хил. имейла за принц Андрю още преди избухването на скандала

Кралското семейство е имало 30 хил. имейла за принц Андрю още преди избухването на скандала

2 Юни, 2026 14:31 716 5

  • кралско семейство-
  • принц андрю-
  • епстийн-
  • скандал-
  • имейли-
  • кореспонденция

Кореспонденцията повдига въпроса колко точно е знаела кралица Елизабет II за скандалното поведение на сина си Андрю

Кралското семейство е имало 30 хил. имейла за принц Андрю още преди избухването на скандала - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нови разкрития около дейността на принц Андрю поставят под допълнително напрежение британската монархия, след като съдебни документи показаха, че Бъкингамският дворец е разполагал с обширен архив от около 30 000 електронни съобщения, свързани с финансовите и бизнес контакти на херцога на Йорк, още от 2020 година.

Информацията излезе наяве в рамките на производства пред Висшия съд на Англия и Уелс и хвърля нова светлина върху въпросите около бизнес връзките на втория син на покойната кралица Елизабет II. Архивът е бил предоставен на лорд-камерхера – най-високопоставения административен служител в Кралското домакинство – от британския предприемач Кевин Станфорд, бивш основен собственик на модната компания AllSaints.

Според съдебните материали електронната кореспонденция е била получена в хода на търговски спор и произхожда от акаунти, свързани с финансиста Джонатан Роуланд, дългогодишен бизнес партньор и близък довереник на принц Андрю. Документите съдържат данни за комуникация между двамата в периода, когато Андрю изпълняваше ролята на специален търговски представител на Обединеното кралство.

Сред най-коментираните материали е електронно писмо от 2010 година, в което принцът препраща поверителна информация, свързана с британското финансово министерство и кризата в исландския банков сектор. По същото време семейството Роуланд участва в придобиването на фалиралата исландска банка Kaupthing, която впоследствие е преименувана на Banque Havilland. Години по-късно финансовата институция се сблъска със санкции и регулаторни мерки както във Великобритания, така и в Европейския съюз.

Разкритията идват на фона на засиленото внимание към бизнес контактите на принц Андрю след публикуването на допълнителни документи по делото, свързано с покойния финансист Джефри Епстийн. Част от материалите, разсекретени в САЩ през последните години, показват, че херцогът е препоръчвал Роуланд пред свои международни контакти и го е определял като свой доверен финансов съветник. В документите се споменава също, че бившата съпруга на принц Андрю, Сара Фъргюсън, е имала финансови взаимоотношения с институция, контролирана от семейство Роуланд.

Новият фокус върху архивите поражда въпроси и за ролята на кралската институция. Фактът, че въпросната документация е била предоставена на Бъкингамския дворец още по време на управлението на кралица Елизабет II, предизвика коментари дали висши представители на монархията са били запознати с мащаба на бизнес активността на принц Андрю и какви действия са били предприети след получаването на информацията.

След оттеглянето му от обществените задължения през 2019 година и последвалото отнемане на военните титли и кралски патронажи, принц Андрю остава една от най-противоречивите фигури в съвременната история на британското кралско семейство. През последните години крал Чарлз III последователно се стреми да дистанцира институцията от скандалите около брат си, като ограничи публичното му присъствие и официалната му роля в монархията.

Бъкингамският дворец отказа да коментира последните разкрития, позовавайки се на текущите проверки и съдебни процедури. Междувременно депутати от различни политически сили настояват за по-голяма прозрачност относно начина, по който Кралското домакинство обработва подобна информация. Сред тях е и депутатът Рейчъл Маскел, която призова за парламентарна проверка на механизмите за отчетност около монархията, аргументирайки се, че общественият интерес изисква по-ясна картина за това как институцията реагира на подобни сигнали.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 джокомагарето с каруцата

    3 0 Отговор
    аре рептилите леко полеко да си апът опашките и да освободят света от присъствоето си,същото се отнася и до ония дълбоко заровените в бункерите в сащ еврейски рептили на по 400г които от френската революция насам крадът богатствата на всичките кралски и царски фамилии по света

    14:34 02.06.2026

  • 2 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    А коя е тая розавата до него?Либовницата ле му е?🤔💋💋💋🥳🤣👍

    14:42 02.06.2026

  • 3 Трол

    0 2 Отговор
    Тия там трудно преживяват факта, че принц Андрю е яздил стотици млади кобилки, а принц Чарлс - стара камила.

    Коментиран от #5

    14:48 02.06.2026

  • 4 Са7аноелита

    3 0 Отговор
    Припомнете си случаят, когато Елизабет и мъжът й - Филип, отиват в Канада като новобрачна двойка. Взимат индиански деца от сиропиталище УЖ на пикник с тях и никога повече не ги връщат. Спомнете си, че до ден днешен не се знае какво са направили с тези индиански деца, тя и съпругът й и че до смъртта им, Канадските съд и прокуратуа не можаха дори да стигнат до връчване на призовка.
    Та сина си ли няма да брани...
    Са7аноелитът яде деца, принася ги в жертва, използва органите и кръвта им, насилва ги и т.н. Винаги е било така...

    14:52 02.06.2026

  • 5 Специалист по анатомия

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Явно не си запознат, че ВСИЧКИ от елита са с пре.0.бърнат п.0.л.
    Нищо не е яздил, него са го яздили. Епщайн е снабдявал елита с елитни па7.ар0.ци. Какъвто па7ар0к е и Мелания.

    14:55 02.06.2026