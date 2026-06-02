Кралското семейство е имало 30 хил. имейла за принц Андрю още преди избухването на скандала

Нови разкрития около дейността на принц Андрю поставят под допълнително напрежение британската монархия, след като съдебни документи показаха, че Бъкингамският дворец е разполагал с обширен архив от около 30 000 електронни съобщения, свързани с финансовите и бизнес контакти на херцога на Йорк, още от 2020 година.

Информацията излезе наяве в рамките на производства пред Висшия съд на Англия и Уелс и хвърля нова светлина върху въпросите около бизнес връзките на втория син на покойната кралица Елизабет II. Архивът е бил предоставен на лорд-камерхера – най-високопоставения административен служител в Кралското домакинство – от британския предприемач Кевин Станфорд, бивш основен собственик на модната компания AllSaints.

Според съдебните материали електронната кореспонденция е била получена в хода на търговски спор и произхожда от акаунти, свързани с финансиста Джонатан Роуланд, дългогодишен бизнес партньор и близък довереник на принц Андрю. Документите съдържат данни за комуникация между двамата в периода, когато Андрю изпълняваше ролята на специален търговски представител на Обединеното кралство.

Сред най-коментираните материали е електронно писмо от 2010 година, в което принцът препраща поверителна информация, свързана с британското финансово министерство и кризата в исландския банков сектор. По същото време семейството Роуланд участва в придобиването на фалиралата исландска банка Kaupthing, която впоследствие е преименувана на Banque Havilland. Години по-късно финансовата институция се сблъска със санкции и регулаторни мерки както във Великобритания, така и в Европейския съюз.

Разкритията идват на фона на засиленото внимание към бизнес контактите на принц Андрю след публикуването на допълнителни документи по делото, свързано с покойния финансист Джефри Епстийн. Част от материалите, разсекретени в САЩ през последните години, показват, че херцогът е препоръчвал Роуланд пред свои международни контакти и го е определял като свой доверен финансов съветник. В документите се споменава също, че бившата съпруга на принц Андрю, Сара Фъргюсън, е имала финансови взаимоотношения с институция, контролирана от семейство Роуланд.

Новият фокус върху архивите поражда въпроси и за ролята на кралската институция. Фактът, че въпросната документация е била предоставена на Бъкингамския дворец още по време на управлението на кралица Елизабет II, предизвика коментари дали висши представители на монархията са били запознати с мащаба на бизнес активността на принц Андрю и какви действия са били предприети след получаването на информацията.

След оттеглянето му от обществените задължения през 2019 година и последвалото отнемане на военните титли и кралски патронажи, принц Андрю остава една от най-противоречивите фигури в съвременната история на британското кралско семейство. През последните години крал Чарлз III последователно се стреми да дистанцира институцията от скандалите около брат си, като ограничи публичното му присъствие и официалната му роля в монархията.

Бъкингамският дворец отказа да коментира последните разкрития, позовавайки се на текущите проверки и съдебни процедури. Междувременно депутати от различни политически сили настояват за по-голяма прозрачност относно начина, по който Кралското домакинство обработва подобна информация. Сред тях е и депутатът Рейчъл Маскел, която призова за парламентарна проверка на механизмите за отчетност около монархията, аргументирайки се, че общественият интерес изисква по-ясна картина за това как институцията реагира на подобни сигнали.