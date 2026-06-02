Тейлър Суифт изненада феновете си с нова песен за филма "Играта на играчките 5" (СНИМКИ)

2 Юни, 2026 16:31 537 2

Най-верните почитатели на певицата вече подозираха, че тя ще бъде част от саундтрака на анимацията

Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тейлър Суифт официално потвърди, че е написала и записала нова оригинална песен за дългоочаквания анимационен филм „Играта на играчките 5“ на Disney и Pixar. Носителката на 14 награди „Грами“ съобщи новината чрез профила си в Instagram, като разкри, че композицията носи заглавието „I Knew It, I Knew You“ и ще бъде достъпна за публиката от 5 юни.

В публикацията си 36-годишната певица сподели, че работата по проекта е сбъдната детска мечта. По думите ѝ тя е израснала с филмите от поредицата и е изпитвала особена привързаност към героите още от първата част, излязла през 1995 година. Тейлър Суифт разказва, че е имала възможност да види ранна версия на новия филм и е написала песента непосредствено след специалната прожекция.

Заедно с анонса изпълнителката публикува серия от изображения, представящи различни версии на сингъла, включително пиано и акустичен вариант. На почитателите бяха предложени и колекционерски издания на физически носители, всяко със собствена вокална и музикална интерпретация.

Новината не изненада най-запалените фенове на звездата. Още през април те забелязаха загадъчно обратно броене на официалния ѝ уебсайт, оформено с характерния син фон и бели облаци, които напомнят визията на филмовата поредица „Играта на играчките“. Макар страницата да беше активна само за кратко, тя предизвика множество спекулации в социалните мрежи.

Допълнителни подозрения се появиха и след публична поява на Суифт в Ню Йорк, когато певицата беше облечена в синьо-бяла рокля, съчетана с червени обувки и жълта чанта – цветова комбинация, която мнозина свързаха с образа на каубоя Уди и визуалната идентичност на популярната анимационна поредица.

„Играта на играчките 5“ е сред най-очакваните анимационни премиери на годината. Поредицата, започнала преди три десетилетия, остава една от най-успешните в историята на Pixar, с приходи от над 3 милиарда долара в световния боксофис. Новият филм ще излезе по кината на 19 юни и ще събере отново част от емблематичните герои, превърнали франчайза в глобален феномен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Търговец

    3 0 Отговор
    На първата снимка не е ли надуваема кукла от магазин за възрастни ?

    Коментиран от #2

    17:00 02.06.2026

  • 2 Всъщност

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Търговец":

    Звезда от САЩ в работното си облекло .

    17:02 02.06.2026