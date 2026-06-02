Тейлър Суифт изненада феновете си с нова песен за филма "Играта на играчките 5" (СНИМКИ)

Тейлър Суифт официално потвърди, че е написала и записала нова оригинална песен за дългоочаквания анимационен филм „Играта на играчките 5“ на Disney и Pixar. Носителката на 14 награди „Грами“ съобщи новината чрез профила си в Instagram, като разкри, че композицията носи заглавието „I Knew It, I Knew You“ и ще бъде достъпна за публиката от 5 юни.

В публикацията си 36-годишната певица сподели, че работата по проекта е сбъдната детска мечта. По думите ѝ тя е израснала с филмите от поредицата и е изпитвала особена привързаност към героите още от първата част, излязла през 1995 година. Тейлър Суифт разказва, че е имала възможност да види ранна версия на новия филм и е написала песента непосредствено след специалната прожекция.

Заедно с анонса изпълнителката публикува серия от изображения, представящи различни версии на сингъла, включително пиано и акустичен вариант. На почитателите бяха предложени и колекционерски издания на физически носители, всяко със собствена вокална и музикална интерпретация.

Новината не изненада най-запалените фенове на звездата. Още през април те забелязаха загадъчно обратно броене на официалния ѝ уебсайт, оформено с характерния син фон и бели облаци, които напомнят визията на филмовата поредица „Играта на играчките“. Макар страницата да беше активна само за кратко, тя предизвика множество спекулации в социалните мрежи.

Допълнителни подозрения се появиха и след публична поява на Суифт в Ню Йорк, когато певицата беше облечена в синьо-бяла рокля, съчетана с червени обувки и жълта чанта – цветова комбинация, която мнозина свързаха с образа на каубоя Уди и визуалната идентичност на популярната анимационна поредица.

„Играта на играчките 5“ е сред най-очакваните анимационни премиери на годината. Поредицата, започнала преди три десетилетия, остава една от най-успешните в историята на Pixar, с приходи от над 3 милиарда долара в световния боксофис. Новият филм ще излезе по кината на 19 юни и ще събере отново част от емблематичните герои, превърнали франчайза в глобален феномен.