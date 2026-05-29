Новини
Любопитно »
Тревожен рекорд: Японците са се стопили с три милиона за пет години

Тревожен рекорд: Японците са се стопили с три милиона за пет години

29 Май, 2026 08:15 560 14

  • рекорд-
  • японци-
  • япония-
  • население-
  • намаляло-
  • спад

Населението на Япония към 1 октомври 2025 г. е 123 049 524 души, което е намаление с 2,5% спрямо 2020 г.

Тревожен рекорд: Японците са се стопили с три милиона за пет години - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Населението на Япония е намаляло с 3,09 милиона души през последните пет години, което е рекорд за всички времена в страната. Това сочат данни от преброяването, публикувани от Министерството на административните въпроси и комуникациите.

Според тези данни населението на Япония към 1 октомври 2025 г. е 123 049 524 души, което е намаление с 2,5% спрямо 2020 г. - най-големият абсолютен спад в историята на японското население.

Това е третото поредно преброяване, датиращо от 2015 г., което регистрира спад на населението. Министерството посочва „естествения спад“ като основна причина: смъртността постоянно надвишава раждаемостта на фона на застаряващо общество и намаляваща раждаемост.

Растеж на населението е регистриран само в две от 47-те префектури на Япония: Токио (с 1,4%) и Окинава (с 0,1%). Останалите 45 префектури са отбелязали спад на населението. Акита (минус 8,1%) и Аомори (минус 7,9%) претърпяха най-големи загуби.

През последните години Япония преживя рекордно ниска раждаемост, съпроводена със застаряващо общество. Местни експерти отбелязват, че това бързо застаряване на населението може да създаде редица предизвикателства за Япония в близко бъдеще. Например, работещите в момента японци може да загубят пенсионните обезщетения, достъпни за настоящите японски пенсионери в напреднала възраст. До 2053 г. се очаква населението на Япония да намалее до 100 милиона, а до 2065 г. - до 88 милиона. Тридесет и осем процента от това население ще бъде над 60 години.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Трол

    5 0 Отговор
    Ако ги накарат да бачкат по 25 часа в денонощието, нещата ще се оправят.

    08:18 29.05.2026

  • 4 Новичок

    5 0 Отговор
    Тази "авторка" не е за четене.Минавам само за да им тегля една ,на всичките им редактори,редакторки,и т.н.т.Пфу...

    08:19 29.05.2026

  • 5 др Гей Билтс

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Загрижен":

    Не могат да забременеят. Масово се набустерираха. Безплодни са. Забременявай неваксинирани българки, докато от ПБ не са ги набоцали.

    Коментиран от #10

    08:26 29.05.2026

  • 6 Мдаа!🤔

    4 0 Отговор
    Мизерията в Япония е убийствена! Работят по 16ч. за купичка ориз !

    Коментиран от #8

    08:26 29.05.2026

  • 7 яко ще ни мрат

    5 0 Отговор
    Дайте статистика за България за същия период 2020-2025

    08:33 29.05.2026

  • 8 икономист

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа!🤔":

    ти разлика между китай и япония правиш ли

    08:35 29.05.2026

  • 9 учител

    2 0 Отговор
    за същото време бгто е намаляло още повече

    08:35 29.05.2026

  • 10 Незнам

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "др Гей Билтс":

    Още имат уплах японките от големите паламарки. Но има едни които ги търсят, нагласени се въртят по улиците, и като видят бял, веднага го заговарят дори да е с инфантилен въпрос, как те, японките, да стигнат до еди къде си в Япония. Но важи само за бели хора. Много презират негри, араби и подобни.

    08:38 29.05.2026

  • 11 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Джапанките ще си увеличат жилищната площ с по няколко сантиметра

    08:40 29.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Това е

    1 0 Отговор
    проблемът на високотехнологичните страни. Голяма икономика, но всичко е много скъпо. За младите е невъзможно да си купят жилище. дори с ипотека, камо ли да отглеждат и деца. Поне това ми казаха миналата година в Сеул. Младите не искат да раждат деца, защото им е много скъпо и непосилно. Южна Кореа е една от най-бързо топящите се нации. Местните са обезпокоени, че до 30 години няма да ги има. Затова си носят новите дрехи и пият като за световно

    08:47 29.05.2026

  • 14 в кратце

    0 0 Отговор
    Японците са си достатъчно много. Да му мислят българите,че от 9 милиона се стопиха на 5 милиона.

    08:48 29.05.2026