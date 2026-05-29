Тревожен рекорд: Японците са се стопили с три милиона за пет години

Населението на Япония е намаляло с 3,09 милиона души през последните пет години, което е рекорд за всички времена в страната. Това сочат данни от преброяването, публикувани от Министерството на административните въпроси и комуникациите.

Според тези данни населението на Япония към 1 октомври 2025 г. е 123 049 524 души, което е намаление с 2,5% спрямо 2020 г. - най-големият абсолютен спад в историята на японското население.

Това е третото поредно преброяване, датиращо от 2015 г., което регистрира спад на населението. Министерството посочва „естествения спад“ като основна причина: смъртността постоянно надвишава раждаемостта на фона на застаряващо общество и намаляваща раждаемост.

Растеж на населението е регистриран само в две от 47-те префектури на Япония: Токио (с 1,4%) и Окинава (с 0,1%). Останалите 45 префектури са отбелязали спад на населението. Акита (минус 8,1%) и Аомори (минус 7,9%) претърпяха най-големи загуби.

През последните години Япония преживя рекордно ниска раждаемост, съпроводена със застаряващо общество. Местни експерти отбелязват, че това бързо застаряване на населението може да създаде редица предизвикателства за Япония в близко бъдеще. Например, работещите в момента японци може да загубят пенсионните обезщетения, достъпни за настоящите японски пенсионери в напреднала възраст. До 2053 г. се очаква населението на Япония да намалее до 100 милиона, а до 2065 г. - до 88 милиона. Тридесет и осем процента от това население ще бъде над 60 години.