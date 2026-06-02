Маги Халваджиян започна снимките на нов български сериал, взе Ники Илиев за режисьор

Започнаха снимките на новия български сериал "Летище“, който ще отведе зрителите в динамичния и често непредвидим свят на гражданската авиация. Поредицата ще бъде с общо 12 епизода, всеки с времетраене от около 54 минути, и се очаква да бъде излъчена през 2027 г. по БНТ.
Сериалът е съвместна продукция на Falconwing Studio и Българската национална телевизия, като това е поредният им общ проект след успешни предишни колаборации. Режисьор на "Летище“ е Ники Илиев, който определя проекта като най-мащабния в своята кариера до момента.
Снимките се провеждат на ключови локации, като една от основните е Летище Варна - едно от най-важните и натоварени летища в България.
"Летище“ ще проследи живота и взаимоотношенията на хората, които ежедневно поддържат функционирането на едно голямо летище - пилоти, стюардеси, наземен персонал и екипажи. Сериалът ще показва както напрежението на работата, така и нейните човешки, понякога абсурдно комични моменти.
Продуцентът Магърдич Халваджиян описва продукцията като "драмеди“, съчетаваща драматични и комедийни елементи. Той подчертава и сложността на снимките заради логистиката и мерките за сигурност на летището, но същевременно отбелязва, че проектът е изключително забавен и предизвикателен.
В сериала участват редица популярни и млади български актьори, сред които Павел Иванов, Филип Буков, Радина Шутова, Евелина Бибова и Неда Спасова
Режисьорът Ники Илиев обещава на зрителите забавен, интересен и визуално добре реализиран сериал.
От страна на БНТ, Миладин Гергов, директор на СТФ "Екран“, подчертава стремежа на телевизията да развива разнообразни и висококачествени филмови проекти, като "Летище“ е част от тази стратегия.
