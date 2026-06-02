Маги Халваджиян започна снимките на нов български сериал, взе Ники Илиев за режисьор

2 Юни, 2026 15:31 585 16

Режисьорът смята, че "Летище" ще е най-мащабният му проект до момента

Маги Халваджиян започна снимките на нов български сериал, взе Ники Илиев за режисьор - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Започнаха снимките на новия български сериал "Летище“, който ще отведе зрителите в динамичния и често непредвидим свят на гражданската авиация. Поредицата ще бъде с общо 12 епизода, всеки с времетраене от около 54 минути, и се очаква да бъде излъчена през 2027 г. по БНТ.

Сериалът е съвместна продукция на Falconwing Studio и Българската национална телевизия, като това е поредният им общ проект след успешни предишни колаборации. Режисьор на "Летище“ е Ники Илиев, който определя проекта като най-мащабния в своята кариера до момента.

Снимките се провеждат на ключови локации, като една от основните е Летище Варна - едно от най-важните и натоварени летища в България.

"Летище“ ще проследи живота и взаимоотношенията на хората, които ежедневно поддържат функционирането на едно голямо летище - пилоти, стюардеси, наземен персонал и екипажи. Сериалът ще показва както напрежението на работата, така и нейните човешки, понякога абсурдно комични моменти.

Продуцентът Магърдич Халваджиян описва продукцията като "драмеди“, съчетаваща драматични и комедийни елементи. Той подчертава и сложността на снимките заради логистиката и мерките за сигурност на летището, но същевременно отбелязва, че проектът е изключително забавен и предизвикателен.

В сериала участват редица популярни и млади български актьори, сред които Павел Иванов, Филип Буков, Радина Шутова, Евелина Бибова и Неда Спасова

Режисьорът Ники Илиев обещава на зрителите забавен, интересен и визуално добре реализиран сериал.

От страна на БНТ, Миладин Гергов, директор на СТФ "Екран“, подчертава стремежа на телевизията да развива разнообразни и висококачествени филмови проекти, като "Летище“ е част от тази стратегия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Политкоректен

    13 2 Отговор
    Като знам какви са му шоутата, мога да си представя какъв ще е сериалът.

    15:33 02.06.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    12 2 Отговор
    поредната арменска боза

    15:35 02.06.2026

  • 3 Сила

    10 1 Отговор
    Егати пародията , поредната халтура с предизвестен край !!!
    Никито Илиев , бащата на амбициозната комплексарщина и болната амбиция !!!

    15:38 02.06.2026

  • 4 Прогноза

    7 1 Отговор
    Айде да не избързваме с хейта ! От сериала за манастира , който сега върви издържах една серия .

    Коментиран от #15

    15:43 02.06.2026

  • 5 да е жив и здрав

    5 0 Отговор
    Но вече - байгън.

    15:44 02.06.2026

  • 6 И кой

    5 0 Отговор
    ще му гледа сериала ?

    15:46 02.06.2026

  • 7 Кирил

    6 0 Отговор
    Нещо което задължително няма да се гледа на тоя с немитите три косъма на главата.

    15:46 02.06.2026

  • 8 1-20

    4 0 Отговор
    Дано наследниците на Артър Хейли осъдят този бо-клук за плагиатство.

    15:50 02.06.2026

  • 9 Сюжета

    5 0 Отговор
    кърти мивки !

    15:50 02.06.2026

  • 10 Гуньо Простиа

    4 0 Отговор
    Ники Илиев? Верно ли? Майкооооо…

    15:51 02.06.2026

  • 11 Кожудери

    2 0 Отговор
    Може да вмъкнат епизод ,за гнусното покачване на цените на самолетните билети , за керосина ,за войната в Иран ,която се провежда по заповед на американските евреи. За товва ,че пътниците се принуждават да си изпращат празни куфарите по DHL,след което летят с малка чанта в багаж в самолета ,за да си спестят от пресолената цена на авиокомпаниите кожудери.

    15:53 02.06.2026

  • 12 Някоя

    3 0 Отговор
    друга баба , които никога в живота си не е летяла със самолет , може да хвърли едно око към телевизора докато дреме !

    15:54 02.06.2026

  • 13 Оффффф

    1 0 Отговор
    Тоя не се наяде. Като му видя мазните косища и ми се отщява и ядене и пиене. като накой просяк под моста. Що за елит... Ужас!

    15:54 02.06.2026

  • 14 Какво летище, бе?

    0 0 Отговор
    Нали бюджета за култура беше орязан с 10%?

    16:00 02.06.2026

  • 15 Бойкот!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Прогноза":

    Няма да ви гледам сериалите! И преди не ги гледах!

    16:02 02.06.2026

  • 16 зоко

    0 0 Отговор
    от олигофрен-олигофрения

    16:04 02.06.2026