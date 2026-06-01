Джъстин Бийбър събрал Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди изглежда са най-новата звездна двойка в Холивуд, макар че и двамата засега предпочитат да пазят отношенията си далеч от публичното внимание. Според информация на американски медии 30-годишният супермодел и 28-годишният австралийски актьор са започнали да се сближават през пролетта, а зад запознанството им стоят неочаквани сватовници – Джъстин и Хейли Бийбър.

Първите слухове за романтична връзка между Дженър и звездата от сериала „Еуфория“ се появиха след фестивала Coachella през април, когато двамата бяха забелязани заедно на афтърпарти, организирано от Джъстин Бийбър. Впоследствие в социалните мрежи се разпространиха кадри, на които двамата демонстрират близки отношения, което допълнително засили спекулациите около връзката им.

Източници от обкръжението на модела твърдят, че Кендъл Дженър е предпочела да развива отношенията си с Елорди далеч от светлините на прожекторите. След широко отразяваните си връзки с баскетболната звезда Девин Букър и латиноамериканския изпълнител Bad Bunny, тя е решила този път да даде шанс на отношенията да се развият извън постоянния обществен интерес.

През май двойката беше заснета в Лос Анджелис, а по-късно се появи информация за съвместни пътувания и срещи в компанията на близки приятели. Сред тях са и Хейли и Джъстин Бийбър, които според публикации в американските таблоиди са изиграли ключова роля за сближаването между двамата.

В края на май Дженър и Елорди бяха забелязани в района на Санта Барбара, където са прекарали празничен уикенд. Според очевидци двамата са изглеждали спокойни и естествени в компанията си, а по-рано през месеца са били видени и на почивка на хавайския остров Кауаи.

Наблюдатели от модната индустрия отбелязват, че между двамата има немалко общи черти. И Дженър, и Елорди са изградили успешни международни кариери в среди, където общественият натиск и непрекъснатото медийно внимание са част от ежедневието. Макар Кендъл Дженър често да е определяна като представител на т.нар. „непо поколение“ заради известното си семейство, тя успя да се наложи като едно от най-търсените лица в световната мода, дефилирайки за водещи луксозни марки и оглавявайки класациите за най-високоплатени модели.

От своя страна Джейкъб Елорди изминава впечатляващ път от работническо семейство в Бризбейн до статута на една от най-бързо изгряващите звезди на Холивуд. След пробива си с филма „The Kissing Booth“ и ролята на Нейт Джейкъбс в „Еуфория“, актьорът затвърди позициите си с участия в продукции като „Priscilla“ и „Saltburn“, които му донесоха сериозно признание от критиката.

През последните месеци името му все по-често се споменава и сред потенциалните кандидати за следващия Джеймс Бонд. След оттеглянето на Даниел Крейг студио Amazon MGM продължава да работи по следващия филм от поредицата за агент 007, а Елорди е сред младите актьори, които според редица холивудски анализатори отговарят на профила на бъдещия Бонд.

Любовният живот на двамата също отдавна е обект на обществен интерес. В миналото Джейкъб Елорди имаше връзки с актрисата Джоуи Кинг, модела Кая Гербър и инфлуенсърката Оливия Джейд. Кендъл Дженър, която стана известна още като дете чрез риалити формата „Keeping Up with the Kardashians“, през годините е свързвана с редица популярни личности, сред които Хари Стайлс, Ник Джонас, A$AP Rocky, Девин Букър и Bad Bunny.

Засега нито Кендъл Дженър, нито Джейкъб Елорди са коментирали официално отношенията си. Според близки до двойката именно дискретността е сред основните причини връзката им да се развива спокойно. Холивудските наблюдатели обаче не изключват възможността двамата скоро да направят първата си официална публична поява като двойка. Повод за това може да стане премиерата на новия филм на Елорди „The Dog Stars“, насрочена за края на август, която вече се очаква с повишен интерес както от филмовите среди, така и от светските хроникьори.