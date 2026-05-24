От „най-досадната знаменитост“ до холивудска любимка: как Ан Хатауей преживя вълната от омраза

Ан Хатауей днес отново е сред най-коментираните актриси в Холивуд благодарение на дългоочакваното продължение „Дяволът носи Прада 2“. Но зад блясъка на новия ѝ успех стои един от най-странните и жестоки периоди в съвременната попкултура - годините, в които интернет буквално превърна актрисата в мишена на масова омраза.

В началото на 2010-те години се появява дори специален термин - „Хата-омраза“, с който потребителите описват вълната от негативни коментари срещу звездата. Ан Хатауей е наричана „фалшива“, „престорена“ и „твърде театрална“, а през 2013 г. дори е определена за „най-досадната знаменитост“ в анкета на американско издание.

Мнозина смятат, че негативната кампания срещу нея започва след церемонията на наградите „Оскар“ през 2011 г., когато тя води шоуто заедно с Джеймс Франко. Двамата са критикувани за липса на химия, а Франко по-късно публично се шегува с прекалената ѝ енергичност. Самата Хатауей впоследствие признава, че преживяването е било изключително трудно.

Паралелно с това фенове на комиксите реагират остро на избора ѝ за Жената котка в „Черният рицар: Възраждане“, защото според тях тя „не била достатъчно секси“ за ролята. Така постепенно всяка нейна поява, интервю или реч започва да бъде анализирана и осмивана онлайн.

Кулминацията идва през 2013 г., когато Ан печели „Оскар“ за ролята си в „Клетниците“. Вместо възхищение обаче, речта ѝ предизвиква нова вълна от подигравки в социалните мрежи. По-късно актрисата признава, че в онази вечер всъщност се е чувствала нещастна и неудобно от цялата ситуация.

„Опитвах се да изглеждам щастлива, защото това се очакваше от мен. А после бях жестоко разкритикувана“, споделя тя години по-късно.

Темата става толкова мащабна, че дори психолози анализират феномена. Според експерти масовата онлайн омраза често се превръща в своеобразен „менталитет на тълпата“, при който хората се включват просто защото останалите го правят.

Под натиска на непрекъснатите атаки Ан Хатауей постепенно се отдръпва от публичното пространство. Именно тогава режисьорът Кристофър Нолан ѝ подава ръка, като я избира за една от главните роли в „Интерстелар“. Актрисата неведнъж е казвала, че без тази подкрепа кариерата ѝ е можело да поеме в съвсем различна посока.

„Много хора не искаха да работят с мен, защото се страхуваха колко токсична е станала идентичността ми онлайн“, признава Хатауей.

След „Интерстелар“ постепенно идва и обратът. Актрисата се завръща с успешни роли в комедии, драми и сериали, а общественото мнение започва бавно да се променя. Днес мнозина дори разглеждат случая с нея като един от първите големи примери за токсична интернет култура и масов онлайн тормоз срещу знаменитост.

В последните години Ан Хатауей говори все по-открито за преживяното и за ефекта, който публичното унижение има върху психиката.

„Унижението е много тежко нещо. Най-важното е да не му позволиш да те затвори в себе си“, казва тя.

Сега актрисата отново е сред любимките на Холивуд и има няколко големи проекта в подготовка, сред които нов филм на Кристофър Нолан и екранизацията на бестселъра „Верити“. А историята ѝ остава едно от най-ярките доказателства колко бързо интернет може да издигне - и да срине - една публична личност.

