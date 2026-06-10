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Крисия намекна за сватба с Никола Цолов (ВИДЕО)

Крисия намекна за сватба с Никола Цолов (ВИДЕО)

10 Юни, 2026 13:58 3 515 29

  • крисия-
  • никола цолов-
  • сватба-
  • двойка-
  • певица

Шеговитият намек беше пуснат по време на участието на певицата в "Кой да знае"

Крисия намекна за сватба с Никола Цолов (ВИДЕО) - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младата певица Крисия загатна, че връзката ѝ с автомобилния състезател Никола Цолов е доста по-сериозна отколкото предполагахме. По време на участието си в предаването „Кой да знае?“ тя не само говори с усмивка за любимия си, но дори загатна за бъдеща сватба.

Крисия попадна в отбора на Христо Пъдев, а срещу тях се изправиха Антон Порязов и Милица Гладнишка. В хода на шоуто водещият Сашо Кадиев се пошегува, че не знае за връзката между певицата и Никола Цолов. След като тя потвърди, че двамата са заедно, Кадиев не пропусна да подхвърли типичния си хумористичен коментар, който предизвика смях в студиото.

Крисия не скри чувствата си и призна, че е влюбена. Тя дори заяви, че ако се представи добре в играта, заслуга за това ще има и Никола Цолов, макар и от разстояние. „Той е много интелигентен и ще ми помага, като е в главата ми“, пошегува се певицата.

Най-любопитният момент обаче дойде, когато Крисия заяви на Сашо Кадиев, че ще бъде поканен на сватбата ѝ с Българския лъв, както е известен младият пилот.

Макар думите ѝ да бяха изречени уж на шега, те показват, че изпълнителката вече вижда бъдеще с Никола Цолов. Двамата неведнъж са демонстрирали близостта си публично, а феновете им все по-често ги определят като една от най-симпатичните млади двойки в България.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    36 3 Отговор
    Каква сватба виж, че още прилича на ученичка.

    14:00 10.06.2026

  • 2 честен ционист

    33 3 Отговор
    Каква сватба? Това няма вид на пълнолетно.

    14:01 10.06.2026

  • 3 Тома

    9 8 Отговор
    Хубаво е младите да се вземат

    14:01 10.06.2026

  • 4 Криси

    5 3 Отговор
    Какво е това безобразие?! Отхъмва се, а не предлага!

    14:01 10.06.2026

  • 5 А той

    34 0 Отговор
    знае ли за намеците ѝ ?

    14:03 10.06.2026

  • 6 Естет

    41 2 Отговор
    Прилича на поничка в главата.

    14:04 10.06.2026

  • 7 И защо си мислите

    24 2 Отговор
    Че това ни интересува

    Просто намек

    14:04 10.06.2026

  • 8 Ко речи?

    10 1 Отговор
    Я да си поджиткат малко повече и като узреят за идеята, пак да се изказват.

    14:09 10.06.2026

  • 9 Пришелец

    17 0 Отговор
    Бързоразваляема стока,трябва да се продава!

    14:16 10.06.2026

  • 10 Явно са напълнили кифлата със съдържание

    21 4 Отговор
    Едно нищо решило, че нещо

    Коментиран от #13

    14:16 10.06.2026

  • 11 И тоя български

    24 1 Отговор
    лъф с кучешки зъби бързо, бързо ще приключи със спорта, ако последва светлият пример на други лъфове от недалечното бг спортно минало.

    Коментиран от #26

    14:17 10.06.2026

  • 12 Бай Догай

    21 2 Отговор
    Дано има кой да вразуми момчето да си гледа спорта, а за другото има време, че ако се юрне с тая е до там.
    А може и тя да се прави на интересна, нещо като да намеква на момчето какво и се иска.

    14:26 10.06.2026

  • 13 Кифла с мармалад

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Явно са напълнили кифлата със съдържание":

    Цолажа е изял мармалада, а Крисито е на седмото небе. Ех мечти, мечти..

    14:32 10.06.2026

  • 14 Лаик

    10 2 Отговор
    Да не стане , като с Григор Димитров!

    14:41 10.06.2026

  • 15 ЕХАА.а.а.а.а.а

    8 1 Отговор
    Таз Крисия, известна не с песните си, а от някакво реалити , което се следи от роднините на участниците в него,от разстояние можело да й се помага…чувала гласове… Блазе му на влюбения…ще икономи от телефон няма какво да й се обажда, ще и разпорежда и ще я обучава дистанционно!

    14:45 10.06.2026

  • 16 историчар

    4 0 Отговор
    Явно му е "севдалия" на момъка и му го казва :)

    14:46 10.06.2026

  • 17 Чао

    3 0 Отговор
    Супер да им е честито.

    14:57 10.06.2026

  • 18 Титак

    13 0 Отговор
    Никола 1.80см, Крисия 1.57 см. Любовта не признава граници.

    15:08 10.06.2026

  • 19 павела митова

    11 2 Отговор
    тоя ше е пълен охо-бохо ако я вземе тая

    15:15 10.06.2026

  • 20 Браво

    5 3 Отговор
    С тая Пития , Никола никога няма да го вземат в F1 . Такива не ги допускат край боксовете! Там се мотаят само манекенки.

    15:36 10.06.2026

  • 21 Да са живи

    4 0 Отговор
    И здрави!!!@
    Това са най хубавите новини.
    Напред и късмет

    15:38 10.06.2026

  • 22 консерва

    3 7 Отговор
    Крисия е много красиво и сладичко момиченце!

    15:52 10.06.2026

  • 23 Пешо от панелката

    5 2 Отговор
    Никола да се хване с Гришо и от него да научи всичко за женките, а не първата златотърсачка да го приласкае

    16:02 10.06.2026

  • 24 Буха ха

    8 1 Отговор
    На тая снимка е отврат, такава ли е наистина?

    16:04 10.06.2026

  • 25 Малиии

    3 1 Отговор
    Изгоре момчето!

    16:38 10.06.2026

  • 26 Кирпича

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "И тоя български":

    Не е хубаво така , злобата приключва зложелателите по бързо от спорта.

    16:45 10.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Анонимен

    1 0 Отговор
    Да са живи и здрави, любовта е най-прекрасното нещо, а и те наистина си подхождат и са сред най-симпатичните двойки в България!

    18:13 10.06.2026

  • 29 еее, стига , де

    1 0 Отговор
    Сашо Кадиев я провокира и тя се пошегува. Толкова са малки, избрали са да се развиват всеки в своята си област, каква сватба ?
    Оставете ги да се насладят на мига, а какво ще стане ? - едва ли и те знаят.

    21:22 10.06.2026