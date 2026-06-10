Крисия намекна за сватба с Никола Цолов (ВИДЕО)

Младата певица Крисия загатна, че връзката ѝ с автомобилния състезател Никола Цолов е доста по-сериозна отколкото предполагахме. По време на участието си в предаването „Кой да знае?“ тя не само говори с усмивка за любимия си, но дори загатна за бъдеща сватба.

Крисия попадна в отбора на Христо Пъдев, а срещу тях се изправиха Антон Порязов и Милица Гладнишка. В хода на шоуто водещият Сашо Кадиев се пошегува, че не знае за връзката между певицата и Никола Цолов. След като тя потвърди, че двамата са заедно, Кадиев не пропусна да подхвърли типичния си хумористичен коментар, който предизвика смях в студиото.

Крисия не скри чувствата си и призна, че е влюбена. Тя дори заяви, че ако се представи добре в играта, заслуга за това ще има и Никола Цолов, макар и от разстояние. „Той е много интелигентен и ще ми помага, като е в главата ми“, пошегува се певицата.

Най-любопитният момент обаче дойде, когато Крисия заяви на Сашо Кадиев, че ще бъде поканен на сватбата ѝ с Българския лъв, както е известен младият пилот.

Макар думите ѝ да бяха изречени уж на шега, те показват, че изпълнителката вече вижда бъдеще с Никола Цолов. Двамата неведнъж са демонстрирали близостта си публично, а феновете им все по-често ги определят като една от най-симпатичните млади двойки в България.