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Мъж открадна кола на Ким Кардашиян, за да се разходи

Мъж открадна кола на Ким Кардашиян, за да се разходи

10 Август, 2026 19:31 1 037 20

  • ким кардашиян-
  • кола-
  • кражба-
  • крадец

Крадецът е обиколил квартала, където живее риалити звездата с отмъкнатия автомобил

Мъж открадна кола на Ким Кардашиян, за да се разходи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

27-годишен мъж е бил арестуван в имението на американската телевизионна звезда и предприемач Ким Кардашиян в Хидън Хилс, Калифорния, след предполагаемо проникване с взлом и кражба на автомобил. Инцидентът е станал в неделя, 9 август, около 15:45 ч. местно време.

По данни, цитирани от американските медии, охранител на имота забелязал непознатия да товари предмети в автомобил и подал сигнал до шерифската служба на окръг Лос Анджелис. Пристигналите на място полицаи обградили района и задържали мъжа без инциденти. У него не е открито оръжие и няма пострадали.

Според TMZ заподозреният е взел автомобил, принадлежащ на служител на Ким Кардашиян, и го е подкарал из затворения жилищен комплекс. „Los Angeles Times“, позовавайки се на източник от правоохранителните органи, съобщава различна версия, според която колата е собственост на самата Кардашиян.

Представители на 45-годишната риалити звезда посочват, че мъжът не е успял да проникне в основната жилищна част на имението. Ким Кардашиян и четирите ѝ деца не са били там по време на инцидента, тъй като от няколко месеца живеят временно на друго място заради ремонт на къщата. В имота не са се намирали и лични вещи на знаменитостта.

Заподозреният, чието име засега не е оповестено публично, е отведен в ареста по подозрение в кражба с взлом. Случаят привлича допълнително внимание заради сериозните мерки за сигурност около Ким Кардашиян след въоръжения обир в Париж през 2016 г., когато тя беше държана под заплаха с оръжие и ограбена за бижута на стойност милиони долари.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    На границата на пресъхването е цигането. Затова колата е била по-важна.

    19:45 10.08.2026

  • 2 Гошо

    3 0 Отговор
    Чудо голямо! Да не и е извадил зъб случайно?!

    19:51 10.08.2026

  • 3 Ами

    2 0 Отговор
    Ще го съди като е избягал и не искал да я е ве

    20:12 10.08.2026

  • 4 Защото

    3 0 Отговор
    шофьорската седалка на Кимито е доста широка и удобна. Човекът не е издържал на изкушението.

    20:13 10.08.2026

  • 5 Г-ЦЕ /жо Андреева Събина

    5 0 Отговор
    Че си нямаш идея за затворен комплекс в LA си личи и то много даже и по визите. Поне преписвай правилно 😂👋

    20:31 10.08.2026

  • 6 факт

    4 0 Отговор
    една кююрва в америка я наричат телевизионна звезда и предприемач?

    Коментиран от #9

    20:31 10.08.2026

  • 7 Диди менуета

    4 0 Отговор
    Ех, навреме какви бандити имаше!Изнасилваха!
    По няколко пъти...

    20:33 10.08.2026

  • 8 Милена драгийска цифуняка

    3 1 Отговор
    Като ме хвана един негър на топлата вода на халите задника червен в 3 часа вечерта. 🥳

    20:40 10.08.2026

  • 9 Ами то

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "факт":

    и тука е същото, не е ли? Бързо-бързо прихванахме модела.

    20:58 10.08.2026

  • 10 Мъж

    1 1 Отговор
    Форумния Димдуков много мрази известните в България не пропуска да оплюе някой от тях 🤭

    21:01 10.08.2026

  • 11 Милена Драгийска комик и смешница

    1 0 Отговор
    Владетеля се опитва да краде за това го следиме и наблюдаваме 🤡🤡

    21:07 10.08.2026

  • 12 Запознат

    1 0 Отговор
    Българите имат голям проблем когато някой който не харесват реши да забогатява. Моментално омразата към този човек става национална дисциплина и се мобилизират всички организации и нпота да бъде унищожен този човек по всички възможни начини. Очевидно е че българите имат проблем. Те не могат да истърпят някой да е по голям от тях и да има повече от тях. Българите искат да си живеят спокоен живот. 🤭🤭🤡

    Коментиран от #13, #14

    21:12 10.08.2026

  • 13 Аплодисменти

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Запознат":

    Браво за изказването , визираш управляващата армия в София герб БСП пп дб спаси София 🤡🤡🤡🤡🤡🤡

    21:16 10.08.2026

  • 14 Америка за българия , ЕВРОПА

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Запознат":

    Прави опити ощше да забогатяваш ние ще ти съсипваме живота и ще се правим че не те познаваме. В същото време ще се правим че не четеме какво пишеш и ще се правим че не знаем какво мислиш 🤭🤭🤭🤭🤭🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡

    21:21 10.08.2026

  • 15 Ббббббети какакахъра

    1 0 Отговор
    Турците плющят най добре

    Коментиран от #16

    21:25 10.08.2026

  • 16 Ти от

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ббббббети какакахъра":

    Опит ли знаеш,май ти е харесало

    21:30 10.08.2026

  • 17 Милена Драгийска комик и смешница

    0 0 Отговор
    Ще следиме пророка да не краде нищо че е милиардер може да открадне нещо за 20 цента 🤡🤡🤡🤡🤡🤡

    Коментиран от #19

    21:52 10.08.2026

  • 18 Елизабет Цветанова кахърената фабрика

    0 0 Отговор
    Майка ми Анита от почивка ме научи на мъж свирка да не правя без да ме заведе на почивка 🥳🤡

    21:53 10.08.2026

  • 19 Смех

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Милена Драгийска комик и смешница":

    Това беше смешката на деня

    21:58 10.08.2026

  • 20 Мъж

    0 0 Отговор
    Форумния Димдуков пасивна пача в кревата активна пача в форумите 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🤣

    22:00 10.08.2026