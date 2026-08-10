Мъж открадна кола на Ким Кардашиян, за да се разходи

27-годишен мъж е бил арестуван в имението на американската телевизионна звезда и предприемач Ким Кардашиян в Хидън Хилс, Калифорния, след предполагаемо проникване с взлом и кражба на автомобил. Инцидентът е станал в неделя, 9 август, около 15:45 ч. местно време.

По данни, цитирани от американските медии, охранител на имота забелязал непознатия да товари предмети в автомобил и подал сигнал до шерифската служба на окръг Лос Анджелис. Пристигналите на място полицаи обградили района и задържали мъжа без инциденти. У него не е открито оръжие и няма пострадали.

Според TMZ заподозреният е взел автомобил, принадлежащ на служител на Ким Кардашиян, и го е подкарал из затворения жилищен комплекс. „Los Angeles Times“, позовавайки се на източник от правоохранителните органи, съобщава различна версия, според която колата е собственост на самата Кардашиян.

Представители на 45-годишната риалити звезда посочват, че мъжът не е успял да проникне в основната жилищна част на имението. Ким Кардашиян и четирите ѝ деца не са били там по време на инцидента, тъй като от няколко месеца живеят временно на друго място заради ремонт на къщата. В имота не са се намирали и лични вещи на знаменитостта.

Заподозреният, чието име засега не е оповестено публично, е отведен в ареста по подозрение в кражба с взлом. Случаят привлича допълнително внимание заради сериозните мерки за сигурност около Ким Кардашиян след въоръжения обир в Париж през 2016 г., когато тя беше държана под заплаха с оръжие и ограбена за бижута на стойност милиони долари.