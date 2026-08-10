Мъж открадна кола на Ким Кардашиян, за да се разходи

27-годишен мъж е бил арестуван в имението на американската телевизионна звезда и предприемач Ким Кардашиян в Хидън Хилс, Калифорния, след предполагаемо проникване с взлом и кражба на автомобил. Инцидентът е станал в неделя, 9 август, около 15:45 ч. местно време.
По данни, цитирани от американските медии, охранител на имота забелязал непознатия да товари предмети в автомобил и подал сигнал до шерифската служба на окръг Лос Анджелис. Пристигналите на място полицаи обградили района и задържали мъжа без инциденти. У него не е открито оръжие и няма пострадали.
Според TMZ заподозреният е взел автомобил, принадлежащ на служител на Ким Кардашиян, и го е подкарал из затворения жилищен комплекс. „Los Angeles Times“, позовавайки се на източник от правоохранителните органи, съобщава различна версия, според която колата е собственост на самата Кардашиян.
Представители на 45-годишната риалити звезда посочват, че мъжът не е успял да проникне в основната жилищна част на имението. Ким Кардашиян и четирите ѝ деца не са били там по време на инцидента, тъй като от няколко месеца живеят временно на друго място заради ремонт на къщата. В имота не са се намирали и лични вещи на знаменитостта.
Заподозреният, чието име засега не е оповестено публично, е отведен в ареста по подозрение в кражба с взлом. Случаят привлича допълнително внимание заради сериозните мерки за сигурност около Ким Кардашиян след въоръжения обир в Париж през 2016 г., когато тя беше държана под заплаха с оръжие и ограбена за бижута на стойност милиони долари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
19:45 10.08.2026
2 Гошо
19:51 10.08.2026
3 Ами
20:12 10.08.2026
4 Защото
20:13 10.08.2026
5 Г-ЦЕ /жо Андреева Събина
20:31 10.08.2026
6 факт
Коментиран от #9
20:31 10.08.2026
7 Диди менуета
По няколко пъти...
20:33 10.08.2026
8 Милена драгийска цифуняка
20:40 10.08.2026
9 Ами то
До коментар #6 от "факт":и тука е същото, не е ли? Бързо-бързо прихванахме модела.
20:58 10.08.2026
10 Мъж
21:01 10.08.2026
11 Милена Драгийска комик и смешница
21:07 10.08.2026
12 Запознат
Коментиран от #13, #14
21:12 10.08.2026
13 Аплодисменти
До коментар #12 от "Запознат":Браво за изказването , визираш управляващата армия в София герб БСП пп дб спаси София 🤡🤡🤡🤡🤡🤡
21:16 10.08.2026
14 Америка за българия , ЕВРОПА
До коментар #12 от "Запознат":Прави опити ощше да забогатяваш ние ще ти съсипваме живота и ще се правим че не те познаваме. В същото време ще се правим че не четеме какво пишеш и ще се правим че не знаем какво мислиш 🤭🤭🤭🤭🤭🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
21:21 10.08.2026
15 Ббббббети какакахъра
Коментиран от #16
21:25 10.08.2026
16 Ти от
До коментар #15 от "Ббббббети какакахъра":Опит ли знаеш,май ти е харесало
21:30 10.08.2026
17 Милена Драгийска комик и смешница
Коментиран от #19
21:52 10.08.2026
18 Елизабет Цветанова кахърената фабрика
21:53 10.08.2026
19 Смех
До коментар #17 от "Милена Драгийска комик и смешница":Това беше смешката на деня
21:58 10.08.2026
20 Мъж
22:00 10.08.2026