Доналд Тръмп отново предупреждава ФИФА: Ще направите ужасна грешка

ФИФА ще направи "ужасна грешка", ако отстрани Джани Инфантино от поста начело на световната футболна централа. За това предупреди президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Гардиън".

Инфантино е подложен на натиск след проваления му план да бъдат продадени дялове от правата върху Световното първенство за мъже на частни инвеститори.

В социалната си мрежа Truth Social в ранните часове днес Тръмп посочи, че отстраняването на президента на ФИФА ще бъде грешка, която ще струва скъпо.

Президентът на САЩ написа: "ФИФА ще направи ужасна грешка, ако по каквато и да е причина дори обмисля да смени президента Джани Инфантино. Той е фантастичен и току-що ръководи най-успешното Световно първенство, при това четири пъти по-успешно от всяко друго досега. Ако той си отиде, никога повече няма да бъде толкова успешно или печелившо!".

УЕФА и още две конфедерации са провели предварителни разговори за организиране на собствени състезания на фона на засилващия се натиск срещу изпадналия в затруднение президент на ФИФА.

Европейската футболна централа, Азиатската футболна конфедерация (АФК) и КОНКАКАФ, която ръководи футбола в Карибите, Северна и Централна Америка, обвиниха Инфантино в "измама". Макар да се смята, че те искат да му дадат възможност да подаде оставка и да напусне поста си с достойнство, без да се кандидатира за нов мандат през март догодина, те също така искат да се предпазят от разрастващата се криза.

УЕФА вече е заплашвала да бойкотира състезанията на ФИФА.

Инфантино се извини за предложението си да създаде Fifa Forward Enterprise (FFE) - компания, която да управлява търговските и оперативните аспекти на турнирите на ФИФА, като идеята беше около 20% от компанията да бъдат продадени на частни инвеститори.

Но в отворено писмо, подписано от ръководителите на УЕФА, АФК и КОНКАКАФ, те призоваха ФИФА да проведе независимо разследване на схемата на Инфантино, без самият швейцарец да бъде назован директно.

"Ръководството във футбола не е притежание. То не е свързано с това да държиш - или да изискваш - власт, която да бъде задържана. Това е задължение да служиш на футболната общност, която ти е поверила тази власт.

Когато доверието бъде нарушено чрез измама, когато даден човек постави себе си над колектива, който му е поверил властта, това задължение е било изоставено".