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Доналд Тръмп отново предупреждава ФИФА: Ще направите ужасна грешка

Доналд Тръмп отново предупреждава ФИФА: Ще направите ужасна грешка

11 Август, 2026 09:46 2 013 17

  • доналд тръмп-
  • фифа-
  • джани инфантино

УЕФА и още две конфедерации са провели предварителни разговори за организиране на собствени състезания на фона на засилващия се натиск срещу изпадналия в затруднение президент на ФИФА

Доналд Тръмп отново предупреждава ФИФА: Ще направите ужасна грешка - 1
The Guardian The Guardian

ФИФА ще направи "ужасна грешка", ако отстрани Джани Инфантино от поста начело на световната футболна централа. За това предупреди президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Гардиън".

Инфантино е подложен на натиск след проваления му план да бъдат продадени дялове от правата върху Световното първенство за мъже на частни инвеститори.

В социалната си мрежа Truth Social в ранните часове днес Тръмп посочи, че отстраняването на президента на ФИФА ще бъде грешка, която ще струва скъпо.

Президентът на САЩ написа: "ФИФА ще направи ужасна грешка, ако по каквато и да е причина дори обмисля да смени президента Джани Инфантино. Той е фантастичен и току-що ръководи най-успешното Световно първенство, при това четири пъти по-успешно от всяко друго досега. Ако той си отиде, никога повече няма да бъде толкова успешно или печелившо!".

УЕФА и още две конфедерации са провели предварителни разговори за организиране на собствени състезания на фона на засилващия се натиск срещу изпадналия в затруднение президент на ФИФА.

Европейската футболна централа, Азиатската футболна конфедерация (АФК) и КОНКАКАФ, която ръководи футбола в Карибите, Северна и Централна Америка, обвиниха Инфантино в "измама". Макар да се смята, че те искат да му дадат възможност да подаде оставка и да напусне поста си с достойнство, без да се кандидатира за нов мандат през март догодина, те също така искат да се предпазят от разрастващата се криза.

УЕФА вече е заплашвала да бойкотира състезанията на ФИФА.

Инфантино се извини за предложението си да създаде Fifa Forward Enterprise (FFE) - компания, която да управлява търговските и оперативните аспекти на турнирите на ФИФА, като идеята беше около 20% от компанията да бъдат продадени на частни инвеститори.

Но в отворено писмо, подписано от ръководителите на УЕФА, АФК и КОНКАКАФ, те призоваха ФИФА да проведе независимо разследване на схемата на Инфантино, без самият швейцарец да бъде назован директно.

"Ръководството във футбола не е притежание. То не е свързано с това да държиш - или да изискваш - власт, която да бъде задържана. Това е задължение да служиш на футболната общност, която ти е поверила тази власт.

Когато доверието бъде нарушено чрез измама, когато даден човек постави себе си над колектива, който му е поверил властта, това задължение е било изоставено".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    39 1 Отговор
    Не можа да вземе 20 процента от ФИФА.

    09:48 11.08.2026

  • 2 Възраждане

    49 1 Отговор
    Щом Тръмп го хвали, няма по-сигурно доказателство, че това плешивото е корумпе. ДА СИ ХОДИ

    09:48 11.08.2026

  • 3 МНОГО ШУМ ЗА НИЩО

    6 7 Отговор
    ЩОМ НАЧАЛНИКА КАЗА ВСИЧКИ ЩЕ ДАДАТ ЗАДЕН.НЕЩО КАТО СУПЕРЛИГАТА ПРЕДИ НЯКОЛКО ГОДИНИ

    09:49 11.08.2026

  • 4 Пич

    46 1 Отговор
    Рижия е надушил, че във футбола има много пари!!! Нищо че не може да познае кой е Меси, и кой е Роналдо!!!

    Коментиран от #12

    09:49 11.08.2026

  • 5 Наблюдател

    30 2 Отговор
    Откак получи златен медал на Световното, дядо Дони и от футбол взе да разбира.

    09:53 11.08.2026

  • 6 Инна

    34 1 Отговор
    Мошениците Тръмп и Инфантино се сдушиха!
    Но далаверата им няма да мине!

    09:58 11.08.2026

  • 7 Олга

    29 1 Отговор
    Вчера Тръмп се изкара шахматист, днес се изкара футболист, утре ще се изкара хандбалист- все европейски спортове.

    10:01 11.08.2026

  • 8 Футболист

    31 0 Отговор
    Тръмп наистина трябва да бъде спрян от психиатри и затворен в клиника. Това чудовище е неуморно, не спи и не се уморява, кой знае какви наркотици пие, но света трябва да се успокои от неговите безумия, съсипва всичко,до което се докосне. Не мога да разбера приближените му и те ли са луди? Няма ли кой да му дръпне спирачката или искат да подлудят всички?

    Коментиран от #11

    10:02 11.08.2026

  • 9 Защитата

    22 0 Отговор
    от Тръмп е най-голямото доказателство, че инфантилният човек трябва да си ходи! Когато политиката започне да се намесва в спорта, той престава да бъде такъв!

    10:06 11.08.2026

  • 10 Айляк

    25 0 Отговор
    Бай Дончо беше наточил брадвето, с което да резне яко парче от ФИФА, обаче нещо сметките му нещо криви.
    И сега се почна със заплахите, естествено:)

    10:07 11.08.2026

  • 11 По точно

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Футболист":

    Не закачайте Тръмп. Той е човекът на Путин. Ето, разби НАТО, разби Европа, сега и ФИФА. Браво на Путин.

    10:09 11.08.2026

  • 12 Така е

    16 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Учудва ме, че Инфантино не обяви служебно САЩ за световни шампиони по футбол, във връзка с 250 години от създаването им. Много скромен.

    Коментиран от #13

    10:13 11.08.2026

  • 13 Ми да

    12 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така е":

    Явно Тръмп не се е сетил да му каже. Иначе Инфантино е послушен човек. Щом служебно отменя червени картони на щатски футболисти по нареждане на Тръмп.

    10:17 11.08.2026

  • 14 Яна

    14 0 Отговор
    Тръмп си мисли, че като предупреди ФИФА и те ще си счупят краката да изпълнят каквото той иска!

    Този човек жевее в някакъв друг свят. Не го ли разкарат, САЩ ще имат големи проблеми.

    10:21 11.08.2026

  • 15 Този клоун не разбра ли ...

    13 0 Отговор
    че е бита карта един път за винаги!
    Да имаш милиарди и да си за резил на цял свят ,не е
    "приятна" работа!!!
    След този нескопосан коментар ...на "Рижавия",
    Инфантино е "истински" пътник ...!!!

    10:40 11.08.2026

  • 16 На снимката

    2 3 Отговор
    Този в дясно ми прилича на Путин. Да не би и него да готвят за шеф на ФИФА или ООН?

    10:49 11.08.2026

  • 17 Анонимен

    2 0 Отговор
    Не трябва да седя акъл на всякъде защо то май и за него не остава

    11:05 11.08.2026