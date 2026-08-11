Анатолий Кашпировски на 87 г.: Човекът, който хипнотизираше милиони пред телевизора

Анатолий Кашпировски, едно от най-разпознаваемите и противоречиви лица от последните години на Съветския съюз, навършва 87 години днес, 11 август. Психотерапевтът, чиито телевизионни сеанси в края на 80-те години събираха огромна аудитория, остава феномен, около който и десетилетия по-късно се преплитат медицина, масова психология, телевизия и митове.

Кашпировски е роден на 11 август 1939 г. в село Ставница, днешна Украйна, в семейство на военен. През 1962 г. завършва Виницкия медицински институт и впоследствие работи в психиатрична болница във Виница.

От лекар до телевизионна сензация

Преди славата Кашпировски има дългогодишна медицинска практика. През 1987 г. е психотерапевт на съветския национален отбор по вдигане на тежести, а малко по-късно започва да привлича внимание с публични психотерапевтични демонстрации.

Истинският пробив идва през 1989 г., когато Централната телевизия на СССР излъчва серия от негови т.нар. „сеанси за здраве“. Шест предавания през есента на същата година превръщат Кашпировски в знаменитост с мащаб, трудно сравним с днешната телевизионна популярност.

По време на предаванията той говори спокойно и монотонно към камерата, а зрителите са приканвани да се съсредоточат върху думите му. В годините на перестройката телевизионните му появи се превръщат в истинско обществено явление.

Снимка: Интернет

Операциите, които изградиха легендата

Сред най-известните епизоди в кариерата му са телевизионно показани хирургични операции, при които Кашпировски твърди, че чрез психотерапевтично въздействие от разстояние може да намалява или премахва усещането за болка.

Именно тези случаи до голяма степен създават образа му на човек с необичайни способности. По-късно обаче се появяват свидетелства, че поне при някои от пациентките е използвано и медикаментозно обезболяване, а една от жените разказва години след операцията, че всъщност е изпитвала болка.

Научно доказателство, че телевизионните сеанси на Кашпировски могат да лекуват заболявания от разстояние, няма. Самият той през годините многократно отхвърля определението „екстрасенс“ и настоява, че работата му се основава на психотерапевтично въздействие.

Когато улиците опустяваха

Мащабът на интереса към телевизионните му изяви остава една от най-любопитните страници в историята на съветската телевизия. Съвременни изследвания на медийната култура от периода отбелязват разкази, че по време на сеансите улиците опустявали, защото хората се прибирали пред телевизорите.

Кашпировски започва да изнася и масови представления в концертни зали и на стадиони. Записи от неговите сеанси се разпространяват на видеокасети, а около името му се създава своеобразна култура, която продължава и след разпадането на СССР.

Не само психотерапевт, но и депутат

По-малко известен факт е, че Кашпировски влиза и в политиката. През 1993 г. е избран за депутат в първата Държавна дума на Руската федерация от листата на Либерално-демократическата партия на Русия.

Политическата му кариера обаче остава сравнително кратък епизод на фона на огромната му известност като телевизионен психотерапевт.

Спортът е голямата му страст

Кашпировски има интересна връзка и със спорта. Освен работата му със съветския национален отбор по вдигане на тежести, в младостта си самият той се занимава с тежка атлетика и бокс. В биографични справки е посочван и като майстор на спорта на СССР по вдигане на тежести.

Тази физическа подготовка се превръща в част от публичния му образ – дори в напреднала възраст той обича да демонстрира добра форма и дисциплина.

Преместването в САЩ

През 90-те години Кашпировски прекарва значителни периоди в Съединените щати, където организира срещи и сеанси пред рускоезична публика. Въпреки че никога повече не достига колосалната популярност от 1989 г., името му остава разпознаваемо в Русия, Украйна и други страни от бившия социалистически блок.

Завръщане пред публика десетилетия по-късно

Най-любопитното е, че Кашпировски продължава публичната си дейност и след 80-годишна възраст.

През 2026 г. на официалния му сайт са публикувани записи от негови излъчвания, а през март той организира поредица от срещи в Москва. Обявени са и нови негови прояви за 17–20 септември 2026 г.

Така човекът, превърнал се в един от символите на телевизионната епоха на късния СССР, продължава да събира публика близо четири десетилетия след най-известните си телевизионни сеанси.

Феномен на своето време

Независимо дали е възприеман като талантлив психотерапевт, майстор на внушението, телевизионен феномен или една от най-спорните личности на перестройката, Анатолий Кашпировски оставя необичайна следа в масовата култура.

Милиони хора помнят неподвижния му поглед, характерната прическа, черните дрехи и спокойния глас от телевизионния екран. А фразата „Давам установка“, трайно свързана в общественото съзнание с неговите сеанси, се превърна в част от фолклора на цяло поколение.

На 87 години Кашпировски продължава да бъде живо напомняне за един особен период, когато телевизията притежаваше почти невъобразима власт над масовата аудитория, а границата между психотерапия, внушение и чудо за милиони зрители изглеждаше много по-размита.