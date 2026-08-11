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Анатолий Кашпировски на 87 г.: Човекът, който хипнотизираше милиони пред телевизора

Анатолий Кашпировски на 87 г.: Човекът, който хипнотизираше милиони пред телевизора

11 Август, 2026 09:13 1 475 21

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  • хипнотизира

Преди славата Кашпировски има дългогодишна медицинска практика

Анатолий Кашпировски на 87 г.: Човекът, който хипнотизираше милиони пред телевизора - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Анатолий Кашпировски, едно от най-разпознаваемите и противоречиви лица от последните години на Съветския съюз, навършва 87 години днес, 11 август. Психотерапевтът, чиито телевизионни сеанси в края на 80-те години събираха огромна аудитория, остава феномен, около който и десетилетия по-късно се преплитат медицина, масова психология, телевизия и митове.

Кашпировски е роден на 11 август 1939 г. в село Ставница, днешна Украйна, в семейство на военен. През 1962 г. завършва Виницкия медицински институт и впоследствие работи в психиатрична болница във Виница.

От лекар до телевизионна сензация

Преди славата Кашпировски има дългогодишна медицинска практика. През 1987 г. е психотерапевт на съветския национален отбор по вдигане на тежести, а малко по-късно започва да привлича внимание с публични психотерапевтични демонстрации.

Истинският пробив идва през 1989 г., когато Централната телевизия на СССР излъчва серия от негови т.нар. „сеанси за здраве“. Шест предавания през есента на същата година превръщат Кашпировски в знаменитост с мащаб, трудно сравним с днешната телевизионна популярност.

По време на предаванията той говори спокойно и монотонно към камерата, а зрителите са приканвани да се съсредоточат върху думите му. В годините на перестройката телевизионните му появи се превръщат в истинско обществено явление.

Анатолий Кашпировски на 87 г.: Човекът, който хипнотизираше милиони пред телевизора
Снимка: Интернет

Операциите, които изградиха легендата

Сред най-известните епизоди в кариерата му са телевизионно показани хирургични операции, при които Кашпировски твърди, че чрез психотерапевтично въздействие от разстояние може да намалява или премахва усещането за болка.

Именно тези случаи до голяма степен създават образа му на човек с необичайни способности. По-късно обаче се появяват свидетелства, че поне при някои от пациентките е използвано и медикаментозно обезболяване, а една от жените разказва години след операцията, че всъщност е изпитвала болка.

Научно доказателство, че телевизионните сеанси на Кашпировски могат да лекуват заболявания от разстояние, няма. Самият той през годините многократно отхвърля определението „екстрасенс“ и настоява, че работата му се основава на психотерапевтично въздействие.

Когато улиците опустяваха

Мащабът на интереса към телевизионните му изяви остава една от най-любопитните страници в историята на съветската телевизия. Съвременни изследвания на медийната култура от периода отбелязват разкази, че по време на сеансите улиците опустявали, защото хората се прибирали пред телевизорите.

Кашпировски започва да изнася и масови представления в концертни зали и на стадиони. Записи от неговите сеанси се разпространяват на видеокасети, а около името му се създава своеобразна култура, която продължава и след разпадането на СССР.

Не само психотерапевт, но и депутат

По-малко известен факт е, че Кашпировски влиза и в политиката. През 1993 г. е избран за депутат в първата Държавна дума на Руската федерация от листата на Либерално-демократическата партия на Русия.

Политическата му кариера обаче остава сравнително кратък епизод на фона на огромната му известност като телевизионен психотерапевт.

Спортът е голямата му страст

Кашпировски има интересна връзка и със спорта. Освен работата му със съветския национален отбор по вдигане на тежести, в младостта си самият той се занимава с тежка атлетика и бокс. В биографични справки е посочван и като майстор на спорта на СССР по вдигане на тежести.

Тази физическа подготовка се превръща в част от публичния му образ – дори в напреднала възраст той обича да демонстрира добра форма и дисциплина.

Преместването в САЩ

През 90-те години Кашпировски прекарва значителни периоди в Съединените щати, където организира срещи и сеанси пред рускоезична публика. Въпреки че никога повече не достига колосалната популярност от 1989 г., името му остава разпознаваемо в Русия, Украйна и други страни от бившия социалистически блок.

Завръщане пред публика десетилетия по-късно

Най-любопитното е, че Кашпировски продължава публичната си дейност и след 80-годишна възраст.

През 2026 г. на официалния му сайт са публикувани записи от негови излъчвания, а през март той организира поредица от срещи в Москва. Обявени са и нови негови прояви за 17–20 септември 2026 г.

Така човекът, превърнал се в един от символите на телевизионната епоха на късния СССР, продължава да събира публика близо четири десетилетия след най-известните си телевизионни сеанси.

Феномен на своето време

Независимо дали е възприеман като талантлив психотерапевт, майстор на внушението, телевизионен феномен или една от най-спорните личности на перестройката, Анатолий Кашпировски оставя необичайна следа в масовата култура.

Милиони хора помнят неподвижния му поглед, характерната прическа, черните дрехи и спокойния глас от телевизионния екран. А фразата „Давам установка“, трайно свързана в общественото съзнание с неговите сеанси, се превърна в част от фолклора на цяло поколение.

На 87 години Кашпировски продължава да бъде живо напомняне за един особен период, когато телевизията притежаваше почти невъобразима власт над масовата аудитория, а границата между психотерапия, внушение и чудо за милиони зрители изглеждаше много по-размита.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пРосия

    23 17 Отговор
    Страна на идиоти.

    Коментиран от #11

    09:16 11.08.2026

  • 2 Измамник беше, но..

    18 1 Отговор
    Кой каквото го вълнува. Едни цял живот градят, други само умеят да крадат.

    Коментиран от #14

    09:18 11.08.2026

  • 3 Трол

    14 3 Отговор
    Сега ни хипнотизират водещите на спортните новини и на прогнозите за времето.

    09:18 11.08.2026

  • 4 БеГемот

    8 7 Отговор
    Тоя колко чаши с вода превърна в лекарствоооо....а не като оня във вино пияндето му с пияннде...

    09:20 11.08.2026

  • 5 Да, този постави основите

    21 1 Отговор
    На телевизионното шарлатанство в бившите соц. страни. В Америка подобни хора си съществуват почти откакто има телевизия, но при нас това беше новост и бързо се намериха местни подражатели и най-вече баламурници, които да плащат за лъжите на подобни индивиди.

    09:22 11.08.2026

  • 6 Я гле...

    14 1 Отговор
    Тоя навремето ми направи О Я от 20 на 30 сантиметра! Гледай, вика у телевизора, и кажи какво искаш. Аз поисках 60см., ма ме засърбе коленото, та що ми трябваше да се почеша по коленото, и стигна само до там!
    Да знаех, глезена щях да чеша...

    09:26 11.08.2026

  • 7 Психотелесна измет

    9 3 Отговор
    Дрогата не прощава. Що не го покажеш как изглежда сега този въУшебник а?

    09:26 11.08.2026

  • 8 може да стане столетник

    9 0 Отговор
    на мене пред телевизора не ми е въздействал . броеше от десет до едно . 90 те имаше бум у нас на самозванци . екстрасенси, търсачи на извънземни , ясновидки . с тв и телефон за възрастните . щангите и бокса ги държеха мутрите . тогава и петричката врачка умря .

    09:39 11.08.2026

  • 9 Наблюдател

    6 0 Отговор
    Народът вярва. По цял свят. Първи в Америка повярваха в летящите чинии, Бермудския триъгълник, че не са кацали на Луната и сами са си съборили Кулите близнаци. Ние, а руснаците и до днес, вярвахме в баба Ванга, и ние като руснаците вярвахме в Кашпировски и слагахме чаши с вода пред телевизора, да ги наелектризира. Руснаците освен това вярваха на Ленин, Сталин, Путин. Ние поне се смеехме на бай Тошо и бате Бойко.

    Коментиран от #17

    09:50 11.08.2026

  • 10 Факт

    10 1 Отговор
    Нашите русофили хипнозата още не ги пуска!

    09:53 11.08.2026

  • 11 Кой го казва?

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "пРосия":

    Някой славен наследник на Алековия герой ли?

    09:53 11.08.2026

  • 12 Пепо

    4 2 Отговор
    В онези времена телевизия почти нямаше.Понеделник-телевизионен театър.В петък-руска телевизия.През останалите дни -Кашпшровски.Да,мощенник си беше,но държавен.Каквото ти пуснат,това гледаш.В днешни времена Ковид-19 не беше ли омагьосване от тип Кашпшровски,че и в огромен мащаб.Нямаш ли ваксина не те пускат на улицата.Направиха се КПП-та.Ограничиха пътувонията.Блокираха държави.Само от производство и продажба на предпазни маски спечелиха милиарди.Обществото се е запътило към поредното самоунищожение.Така и трябва.Нужно е голяма прочистване и редуциране на населението.Планетата от тази химия е тотално замърсена.Войни по цялата планета.Това не може да продължава.На всички отгоре назначиха Папа който е най-невзрачната фигура от както съществува папството.

    09:57 11.08.2026

  • 13 ?????

    10 0 Отговор
    Кво пък сте се сетили за тоя шарлатан.
    В мътните времена се появяват всякакви такива феномени.

    09:58 11.08.2026

  • 14 Психопатка

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Измамник беше, но..":

    Не е измамник, а дипломиран психолог. И по-големи простотии са правени по телевизията. Примерно по време на ковид пандемията или по скорошния пример със скъпоплатената рекламна кампания по въвеждането на еврото.

    Коментиран от #18

    10:12 11.08.2026

  • 15 С една дума:

    4 0 Отговор
    Измамник!
    Дори и добре образовани, но с ниско ниво на емоционална интелигентност хора, са податливи на манипулации от хитри мошеници. И в България имаше един, който си плащаше за да виси по телевизията и да набира балами, които да му плащат за нищо. Говореше за някакви петна по кожата на врата.

    10:16 11.08.2026

  • 16 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Нито дума за това, че Кашпировски, който е украинец, е руски гражданин и личен приятел на Путин.
    Така е правилно да се интерпретират обективните факти.
    Неправилното се изтрива.

    10:17 11.08.2026

  • 17 Сульо

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Наблюдател":

    Психясването беше успешно.Улиците опустяваха както ставаше когато даваха "На всеки километър",все едно даваха утринната гимнастика с участието на Джейн Фонда.

    10:22 11.08.2026

  • 18 Просто Патка

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Психопатка":

    По-голямо зло от дипломиран психолог е може би само грандомански селяндур.

    10:35 11.08.2026

  • 19 Механик

    2 0 Отговор
    Много... Много шилета имаше тогава. Сега има още повече.
    Но като видях как повечето по света се вкараха в ковид-филма и направо ме досрамя, че съм човек.
    И сега ще ги видите. Жега 40 градуса. Той сложил маската и пуфти, пуфти с количката е магазина. Обякъл яке с качулка и се оглежда да не го тресне някой дрът ковиТ.

    Коментиран от #20

    10:41 11.08.2026

  • 20 НародЪТ иска да векува кво толкова

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    А и няма лошо, кат не знае кво е там... Повечето с маските са възрастни. Може и сами да са останали вече, но се ваксинират и се пазят.

    10:58 11.08.2026

  • 21 Мунчо

    2 0 Отговор
    Доста омайници се раждат там. Зеленски надмина учителя си.

    11:00 11.08.2026