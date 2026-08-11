Брад Пит започнал отново пие след седем години въздържание

Холивудският актьор Брад Пит разкри, че отново е започнал да консумира алкохол след седемгодишно пълно въздържание. Признанието идва в ново интервю за списание „Ескуайър“, информира БГНЕС.

Звездата от „Имало едно време в Холивуд“ се отказа от спиртните напитки през 2016 година и през годините говореше открито за процеса на своето възстановяване. По време на разговора си с журналиста от „Ескуайър“, на когото предлага чаша вино, Пит потвърждава промяната в начина си на живот.

„Бях трезвен в продължение на седем години. След това отново започнах да пия“, заявява актьорът.

По негови думи в момента той се опитва да употребява алкохол по-умерено спрямо миналото си, но признава, че вече на няколко пъти е надценил способността си да контролира изпитото количество.

„Няколко пъти станах прекалено самоуверен и си казах: „Да, не, това не е добре за мен“, споделя Пит и допълва: „Мога да изпия няколко питиета. Но не мога да пия много. Трябва да подхождам професионално към това“.

Темата за зависимостите на актьора бе широко обсъждана и през миналото лято, когато той гостува в подкаста „Armchair Expert with Dax Shepard“. Тогава стана ясно, че Пит се е запознал с водещия Дакс Шепърд именно по време на сбирки на „Анонимни алкохолици“.

В подкаста Шепърд отбелязва, че хората не посещават тези групи, защото животът им върви прекрасно. Отговорът на Пит е категоричен: „Не, обикновено това не е причината да се озовеш там“.

Холивудската звезда уточнява, че първоначалното му решение да спре алкохола е дошло след раздялата с Анджелина Джоли през 2016 година. Въпреки че определя себе си като изключително упорит човек, той смята, че е способен да поеме отговорност, когато допусне сериозна грешка.

„След това въпросът е какво мога да направя с това, как мога да поправя нещата и да се погрижа да не се случи отново. Да бъда по-добър, да поема отговорност“, обяснява актьорът.

Освен борбата с алкохола, в новото си интервю Брад Пит засяга и темата за психичното си здраве. Той признава, че е преминал през кратък, но изключително мрачен период.

„Никога не съм бил склонен към самоубийство, с изключение на един кратък период. Тогава просто не виждах изход“, разкрива Пит пред изданието.

Актьорът допълва, че душевната болка в онзи момент е била толкова силна, че самата идея за смъртта му се е струвала като облекчение, макар реално да не е възнамерявал да посегне на живота си.

„Тогава си казах: „Добре, сега разбирам“. Разбирам самоубийството в смисъла, че човек го възприема като освобождение“, казва още той.

Без да фиксира точна дата за тази криза, Пит уточнява, че състоянието му е било провокирано от натрупани семейни проблеми.