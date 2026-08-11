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Брад Пит започнал отново пие след седем години въздържание

Брад Пит започнал отново пие след седем години въздържание

11 Август, 2026 07:15 1 934 26

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  • алкохол-
  • въздържание-
  • зависимост-
  • пие-
  • анджелина джоли

По негови думи в момента той се опитва да употребява алкохол по-умерено спрямо миналото си

Брад Пит започнал отново пие след седем години въздържание - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивудският актьор Брад Пит разкри, че отново е започнал да консумира алкохол след седемгодишно пълно въздържание. Признанието идва в ново интервю за списание „Ескуайър“, информира БГНЕС.

Звездата от „Имало едно време в Холивуд“ се отказа от спиртните напитки през 2016 година и през годините говореше открито за процеса на своето възстановяване. По време на разговора си с журналиста от „Ескуайър“, на когото предлага чаша вино, Пит потвърждава промяната в начина си на живот.

„Бях трезвен в продължение на седем години. След това отново започнах да пия“, заявява актьорът.

По негови думи в момента той се опитва да употребява алкохол по-умерено спрямо миналото си, но признава, че вече на няколко пъти е надценил способността си да контролира изпитото количество.

„Няколко пъти станах прекалено самоуверен и си казах: „Да, не, това не е добре за мен“, споделя Пит и допълва: „Мога да изпия няколко питиета. Но не мога да пия много. Трябва да подхождам професионално към това“.

Темата за зависимостите на актьора бе широко обсъждана и през миналото лято, когато той гостува в подкаста „Armchair Expert with Dax Shepard“. Тогава стана ясно, че Пит се е запознал с водещия Дакс Шепърд именно по време на сбирки на „Анонимни алкохолици“.

В подкаста Шепърд отбелязва, че хората не посещават тези групи, защото животът им върви прекрасно. Отговорът на Пит е категоричен: „Не, обикновено това не е причината да се озовеш там“.

Холивудската звезда уточнява, че първоначалното му решение да спре алкохола е дошло след раздялата с Анджелина Джоли през 2016 година. Въпреки че определя себе си като изключително упорит човек, той смята, че е способен да поеме отговорност, когато допусне сериозна грешка.

„След това въпросът е какво мога да направя с това, как мога да поправя нещата и да се погрижа да не се случи отново. Да бъда по-добър, да поема отговорност“, обяснява актьорът.

Освен борбата с алкохола, в новото си интервю Брад Пит засяга и темата за психичното си здраве. Той признава, че е преминал през кратък, но изключително мрачен период.

„Никога не съм бил склонен към самоубийство, с изключение на един кратък период. Тогава просто не виждах изход“, разкрива Пит пред изданието.

Актьорът допълва, че душевната болка в онзи момент е била толкова силна, че самата идея за смъртта му се е струвала като облекчение, макар реално да не е възнамерявал да посегне на живота си.

„Тогава си казах: „Добре, сега разбирам“. Разбирам самоубийството в смисъла, че човек го възприема като освобождение“, казва още той.

Без да фиксира точна дата за тази криза, Пит уточнява, че състоянието му е било провокирано от натрупани семейни проблеми.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДОБРЕ ДОШЪЛ В ОТБОРА

    9 1 Отговор
    Колега.

    07:17 11.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мда

    13 3 Отговор
    Богатството не дава смисъл на живота

    Коментиран от #6

    07:21 11.08.2026

  • 4 глоги

    5 0 Отговор
    Брад Пит започнал отново ДА пие алкохолни напитки след седем години въздържание.

    07:24 11.08.2026

  • 5 Тунджа 200

    10 0 Отговор
    Седем години в Тибет - велик филм.
    Какъв Холивуд...........
    Наздраве!

    07:27 11.08.2026

  • 6 Компир

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "мда":

    Напротив! Богатството Е смисълът на живота! Ноооо.... то нито в джоб стои, нито от вратО бУести, нито от тухУи се строи.

    07:27 11.08.2026

  • 7 имаджин

    2 3 Отговор
    На Брат Пит брат му разкри, че отново е започнал да смуче алкохол след седемгодишно пълно въздържание.

    Коментиран от #10

    07:28 11.08.2026

  • 8 Дзак

    2 2 Отговор
    Черен Чай Бергамот!

    07:28 11.08.2026

  • 9 ъгъл

    2 4 Отговор
    Изпил е поне две цистерни спирт.Нема начин просто да е по-малко.Анджелинка затова го е напуснала.

    07:31 11.08.2026

  • 10 Стрелеца и Козата

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "имаджин":

    ще спрат пороците, тогава, когато родят котараците.

    07:34 11.08.2026

  • 11 Механик

    5 2 Отговор
    Винаги съм казвал, че е много смешно когато народи дето се напиват от бира, дават пръст на народи дето изтрезняват с бира.
    А най-смешно е когато народи дето се напиват от бира се опитват да нанесат "стратегическо поражение" на народ дето яде макарони с хляб и ползва за разредител бира, когато пие водка.

    Коментиран от #22

    07:44 11.08.2026

  • 12 Механик

    7 1 Отговор
    Спрял да пие 2016-та. Днес сме 2026. Разликата е 10 години. В статията се говори, че е почнал да пие с лед 7 години въздържание.
    В задачата се пита:
    Стара ли е новината или ако не е стара, то какво е правил Брат Пит останалите 3 години?

    Коментиран от #17

    07:50 11.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Седем години в Тибет

    3 2 Отговор
    След дълго въздържание, обикновено следва голямо оливане.

    08:34 11.08.2026

  • 15 Дедо

    5 1 Отговор
    Е па щом му се пие, че пие. Она душата го сака, не он.

    08:38 11.08.2026

  • 16 Добре че се отърва от

    9 1 Отговор
    Онази зла жена !
    Сега пред него са нови хоризонти !!!

    Коментиран от #19, #21, #23

    08:41 11.08.2026

  • 17 вероятно

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Заблуждава себе си,че може да контролира тази зависимост.Много малко хора успяват да се откъснат от това.Демоните се връщат при хора със слаби ангели.

    08:47 11.08.2026

  • 18 Разбирач

    5 1 Отговор
    Секса е до време
    Пиенето е до гроб

    09:03 11.08.2026

  • 19 На бас, че

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Добре че се отърва от":

    за първата още не може да си го прости. Тази нито е по-хубава, нито по-умна и мисля, че именно затова човека се пропи. Единственото и предимство е, че се разплоди, макар, че злобата не бива да се множи. Всичките им деца против него настрои другарката Ангелина Жоли и даже и в рима ми се получи 😀

    09:08 11.08.2026

  • 20 Машала

    4 0 Отговор
    Венелинке, оправи си заглавието ма. Стига с тия AI преводи. Уж си филолог, а едно заглавие не можеш да спастриш. Ама то в главата ти само секс и порно!!!

    09:09 11.08.2026

  • 21 Госъ

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Добре че се отърва от":

    Така е. Тя не му даваше да пие и го тармозеше

    Коментиран от #26

    09:15 11.08.2026

  • 22 шлосер

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Механик":

    Допълвам :и такива които ядат картофи с хляб.

    Коментиран от #25

    09:32 11.08.2026

  • 23 ха, ха

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Добре че се отърва от":

    То неговите нови хоризонти /алкохолизъм и шмъркане/ са си старите само,че нови - перифразирам Божинката.

    09:33 11.08.2026

  • 24 БеГемот

    1 0 Отговор
    Сократ е казал ако случиш на зла жена ще станеш философ или алкохолик...

    10:13 11.08.2026

  • 25 Двамата са

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "шлосер":

    Тъпият ти комемтар няма нищо общо с коментара на механика, на който отговаряш. Яж каквото искаш и не гледай в памицата на другите

    11:04 11.08.2026

  • 26 Кралицата на слоновете

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Госъ":

    И като не му е давала да пие защо си купиха винарна, а не млекарница? Ама и виЙ ги приказватИ...

    11:38 11.08.2026