Брад Пит започнал отново пие след седем години въздържание

Холивудският актьор Брад Пит разкри, че отново е започнал да консумира алкохол след седемгодишно пълно въздържание. Признанието идва в ново интервю за списание „Ескуайър“, информира БГНЕС.
Звездата от „Имало едно време в Холивуд“ се отказа от спиртните напитки през 2016 година и през годините говореше открито за процеса на своето възстановяване. По време на разговора си с журналиста от „Ескуайър“, на когото предлага чаша вино, Пит потвърждава промяната в начина си на живот.
„Бях трезвен в продължение на седем години. След това отново започнах да пия“, заявява актьорът.
По негови думи в момента той се опитва да употребява алкохол по-умерено спрямо миналото си, но признава, че вече на няколко пъти е надценил способността си да контролира изпитото количество.
„Няколко пъти станах прекалено самоуверен и си казах: „Да, не, това не е добре за мен“, споделя Пит и допълва: „Мога да изпия няколко питиета. Но не мога да пия много. Трябва да подхождам професионално към това“.
Темата за зависимостите на актьора бе широко обсъждана и през миналото лято, когато той гостува в подкаста „Armchair Expert with Dax Shepard“. Тогава стана ясно, че Пит се е запознал с водещия Дакс Шепърд именно по време на сбирки на „Анонимни алкохолици“.
В подкаста Шепърд отбелязва, че хората не посещават тези групи, защото животът им върви прекрасно. Отговорът на Пит е категоричен: „Не, обикновено това не е причината да се озовеш там“.
Холивудската звезда уточнява, че първоначалното му решение да спре алкохола е дошло след раздялата с Анджелина Джоли през 2016 година. Въпреки че определя себе си като изключително упорит човек, той смята, че е способен да поеме отговорност, когато допусне сериозна грешка.
„След това въпросът е какво мога да направя с това, как мога да поправя нещата и да се погрижа да не се случи отново. Да бъда по-добър, да поема отговорност“, обяснява актьорът.
Освен борбата с алкохола, в новото си интервю Брад Пит засяга и темата за психичното си здраве. Той признава, че е преминал през кратък, но изключително мрачен период.
„Никога не съм бил склонен към самоубийство, с изключение на един кратък период. Тогава просто не виждах изход“, разкрива Пит пред изданието.
Актьорът допълва, че душевната болка в онзи момент е била толкова силна, че самата идея за смъртта му се е струвала като облекчение, макар реално да не е възнамерявал да посегне на живота си.
„Тогава си казах: „Добре, сега разбирам“. Разбирам самоубийството в смисъла, че човек го възприема като освобождение“, казва още той.
Без да фиксира точна дата за тази криза, Пит уточнява, че състоянието му е било провокирано от натрупани семейни проблеми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДОБРЕ ДОШЪЛ В ОТБОРА
07:17 11.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 мда
Коментиран от #6
07:21 11.08.2026
4 глоги
07:24 11.08.2026
5 Тунджа 200
Какъв Холивуд...........
Наздраве!
07:27 11.08.2026
6 Компир
До коментар #3 от "мда":Напротив! Богатството Е смисълът на живота! Ноооо.... то нито в джоб стои, нито от вратО бУести, нито от тухУи се строи.
07:27 11.08.2026
7 имаджин
Коментиран от #10
07:28 11.08.2026
8 Дзак
07:28 11.08.2026
9 ъгъл
07:31 11.08.2026
10 Стрелеца и Козата
До коментар #7 от "имаджин":ще спрат пороците, тогава, когато родят котараците.
07:34 11.08.2026
11 Механик
А най-смешно е когато народи дето се напиват от бира се опитват да нанесат "стратегическо поражение" на народ дето яде макарони с хляб и ползва за разредител бира, когато пие водка.
Коментиран от #22
07:44 11.08.2026
12 Механик
В задачата се пита:
Стара ли е новината или ако не е стара, то какво е правил Брат Пит останалите 3 години?
Коментиран от #17
07:50 11.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Седем години в Тибет
08:34 11.08.2026
15 Дедо
08:38 11.08.2026
16 Добре че се отърва от
Сега пред него са нови хоризонти !!!
Коментиран от #19, #21, #23
08:41 11.08.2026
17 вероятно
До коментар #12 от "Механик":Заблуждава себе си,че може да контролира тази зависимост.Много малко хора успяват да се откъснат от това.Демоните се връщат при хора със слаби ангели.
08:47 11.08.2026
18 Разбирач
Пиенето е до гроб
09:03 11.08.2026
19 На бас, че
До коментар #16 от "Добре че се отърва от":за първата още не може да си го прости. Тази нито е по-хубава, нито по-умна и мисля, че именно затова човека се пропи. Единственото и предимство е, че се разплоди, макар, че злобата не бива да се множи. Всичките им деца против него настрои другарката Ангелина Жоли и даже и в рима ми се получи 😀
09:08 11.08.2026
20 Машала
09:09 11.08.2026
21 Госъ
До коментар #16 от "Добре че се отърва от":Така е. Тя не му даваше да пие и го тармозеше
Коментиран от #26
09:15 11.08.2026
22 шлосер
До коментар #11 от "Механик":Допълвам :и такива които ядат картофи с хляб.
Коментиран от #25
09:32 11.08.2026
23 ха, ха
До коментар #16 от "Добре че се отърва от":То неговите нови хоризонти /алкохолизъм и шмъркане/ са си старите само,че нови - перифразирам Божинката.
09:33 11.08.2026
24 БеГемот
10:13 11.08.2026
25 Двамата са
До коментар #22 от "шлосер":Тъпият ти комемтар няма нищо общо с коментара на механика, на който отговаряш. Яж каквото искаш и не гледай в памицата на другите
11:04 11.08.2026
26 Кралицата на слоновете
До коментар #21 от "Госъ":И като не му е давала да пие защо си купиха винарна, а не млекарница? Ама и виЙ ги приказватИ...
11:38 11.08.2026