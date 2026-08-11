Огромен интерес принуди Samsung да увеличи производството на Galaxy Z Fold8

Рискът на Samsung да заложи на промяна в пропорциите изглежда дава отлични резултати. Последните съобщения от южнокорейското издание ETNews сочат, че реакцията на потребителите към новия Galaxy Z Fold8 с широк екран е надминала вътрешните прогнози, което е накарало технологичния гигант да издаде спешни поръчки за закупуване на компоненти и да увеличи целите за сглобяване във всичките си регионални производствени центрове.

За да отговори на нарастващото търсене, Samsung, според информацията, увеличава производствената си цел за 2026 година за стандартния модел Z Fold8 с още 1 милион бройки, като по този начин общото производство за годината ще достигне близо 4 милиона устройства. Тази ревизия се основава на първоначалното разпределение на производството, което вече силно даваше предимство на сгъваемите устройства тип „книга“ – първоначално беше предвидено разпределение от 2,8 милиона стандартни бройки Z Fold8, 2 милиона от най-високия клас Z Fold8 Ultra и 1,5 милиона Z Flip8 с дизайн тип „мида“.

Скокът в поръчките идва вследствие на рекордното темпо на предварителните поръчки на ключови световни пазари. Само в Южна Корея серията Z8 отбеляза общо 1,44 милиона предварителни поръчки, с което счупи националния рекорд, който се държеше от пускането на серията Galaxy Note10 през 2019 година. По-големият екран се оказа основният магнит за купувачите, като стандартният Z Fold8 съставлява зашеметяващите 70 процента от корейските предварителни поръчки и привлече 40 процента от общите предварителни продажби на европейските пазари.

Тази внезапна промяна в потребителското търсене поставя основните конкуренти в деликатно положение. Макар Huawei да беше сред пионерите в ранните сгъваеми устройства с широк формат със серията си Pura X, продължаващите геополитически напрежения и регионалните ограничения в доставките ограничават способността ѝ да се възползва от глобалното търсене извън Китай. Междувременно Apple продължава да работи над сгъваемия iPhone Ultra, оставяйки на Samsung широко отворено поле за действие, за да доминира в сегмента на премиум устройствата с широк формат практически без конкуренция.