4 години след раздялата със Зоран: Силвия Петкова отново е влюбена (СНИМКА)

Нов мъж се появи в живота на Силвия Петкова. Само три месеца след като актрисата откровено призна, че от четири години не е допускала мъж до себе си, тя вече показа в социалните мрежи човек, който очевидно заема специално място в живота ѝ, пише marica.bg.

Става дума за Мартин Керезов. Двамата са били заедно край морето, а снимките, които Петкова публикува, привлякоха вниманието на нейните последователи.

Кадрите са от 18 юли, но актрисата ги е публикувала едва наскоро. На тях тя и Мартин Керезов се забавляват с джет сред морските вълни. Усмивката на Силвия подсказва, че преживяването определено ѝ е донесло настроение.

Самата актриса не крие благодарността си към Мартин, който очевидно е човекът, успял да я качи на мощната машина.

„Никой никога няма да повярва! Ама! Ей на?! И на мен се случи – возих се на джет“, написа Силвия.

А към Мартин отправи още по-специално послание: „Благодаря ти, Марти! Не мисля, че е раждан друг, който да успее... Да се помни!“

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от ᔕIᒪᐯIᗩ ᑭᗴTKOᐯᗩ (@silvia_petkova_official)



Любопитни са и публикациите в профила на самия Мартин Керезов. Акаунтът му изглежда сравнително нов и все още съдържа малко публикации, но сред тях вече присъстват кадри със Силвия.

Актрисата от своя страна активно реагира на публикациите му, което допълнително засилва впечатлението за близост между двамата.

Особено внимание привлича фактът, че сред първите снимки в профила на Керезов е и кадър с 9-годишния син на Силвия от връзката ѝ с режисьора Зоран Петровски – Сива. Това показва, че Мартин вече е в непосредственото обкръжение на актрисата, макар че от публичните публикации не може да се направи категоричен извод за характера и сериозността на отношенията им.

Изглежда, че морското приключение не е било еднократно. Силвия и Мартин отново прекарват време заедно, но този път далеч от високите скорости.

Двамата са се отдали на почивка на тераса, а близостта помежду им отново се вижда от публикуваните кадри. Именно тези снимки провокираха още повече любопитство около личния живот на актрисата.

Снимка: Инстаграм

Появата на Мартин е особено любопитна на фона на откровеното признание, което Силвия Петкова направи през май. Тогава актрисата разказа, че след раздялата със Зоран Петровски любовният ѝ живот на практика е бил в застой.

„Не съм била с мъж от 4 години. Не ми е приятно. Имам нужда, отворена съм за любов“, призна тогава тя.

Силвия обаче даде да се разбере, че вече не търси краткотрайни отношения. След преживяното актрисата заяви, че не се отдава на мимолетни връзки и ако в живота ѝ се появи човек, иска това да бъде сериозна връзка.



Раздялата със Зоран Петровски оставя сериозна следа в живота на Силвия. Самата тя признава, че са ѝ били необходими около три години, за да се съвземе психически.

Двамата имат 9-годишен син – Сива. След края на отношенията им през 2023 г. Зоран също продължава личния си живот и през годините публично е показвал свои отношения с други жени.

Силвия, от своя страна, не бърза да започва нова връзка. Тя предпочита да насочи вниманието си към себе си, сина си и професионалните си ангажименти.

Междувременно актрисата успява постепенно да подреди живота си и в друга важна посока – дома.

След продължителен ремонт миналата есен Силвия най-после се нанася в обновения си апартамент заедно със сина си. Докато жилището е било в процес на преобразяване, майка и син дори прекарват част от лятото в каравана сред природата.

Така последните години за Петкова преминават през сериозни промени – раздяла, нов дом и постепенно връщане към спокойствието.

Промените в личния живот не отдалечават Силвия от професията. През годините тя се е превъплъщавала в множество образи на театралната сцена, в киното и телевизията.

Сред разпознаваемите ѝ роли е тази на госпожа Димитрова в „Революция Z“. Актрисата продължава да работи и в театъра, където срещите с публиката са важна част от професионалния ѝ живот.

Миналото лято тя участва и в риалити формата „Traitors: Игра на предатели“, където влезе в ролята на праведна.

Независимо от професионалните успехи и промените в личния живот, най-важната роля за Силвия остава тази на майка.

Сега към новия дом, успешната кариера и времето със сина ѝ изглежда се добавя и нов човек. Публикациите с Мартин Керезов показват, че двамата прекарват време заедно и се чувстват добре в компанията си.