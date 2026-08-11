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Васил Найденов със специална награда от най-стария вестник в Йордания

Васил Найденов със специална награда от най-стария вестник в Йордания

11 Август, 2026 07:43 965 8

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  • ад-дустур

Наградите бяха връчени от д-р Мустафа Реалад, главен редактор на „Ад-Дустур“

Васил Найденов със специална награда от най-стария вестник в Йордания - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Васил Найденов получи специално признание от Йордания – плакет на най-стария вестник в страната „Ад-Дустур“ и традиционно манто, символ на Хашемитското кралство. Отличията са за неговия принос в музиката, културата, образованието и диалога.

Наградите бяха връчени от д-р Мустафа Реалад, главен редактор на „Ад-Дустур“.

„Вашият творчески път е духовен диалог с публиката. Вие сте изключителен глас, който създава уникална музикална идентичност“, заяви той.

Васил Найденов със специална награда от най-стария вестник в Йордания
Снимка: БГНЕС

Миналата година Найденов беше отличен и като най-обичания български поп изпълнител за всички времена.

Д-р Реалад определи певеца като „здрав и устойчив мост за културно общуване между нашите два приятелски народа“. Той обясни, че традиционното манто се носи само от високопоставени личности и припомни, че емирът на Катар е облякъл със същата дреха Лионел Меси по време на Световното първенство по футбол.

„Никога не съм очаквал, че българската музика може да стигне чак дотам“, коментира Васил Найденов, който миналия септември отпразнува своя 75-годишен юбилей. Той благодари за признанието и подчерта, че музиката може да обединява народи.

Като подарък към гостите и краля на Йордания изпълнителят обяви, че им подарява най-новата си, все още неиздадена песен „Казах ли ти колко си красива“.

„Надявам се мъжете по-често да казваме и да не забравяме колко е красив човекът до нас“, сподели той за посланието на парчето.

Домакин на срещата беше предприемачът и експерт по арабските страни Анастас Терзобалиев.

„За мен е чест да организирам тази среща в София и да покажем България – сцена на култура, образование и музика“, заяви той.

Пред БГНЕС Найденов сподели, че автор на новата песен е Борис Павлов, съпругът на певицата Есил Дюран, с когото са работили заедно преди години. Той отбеляза, че българските изпълнители са длъжни да се стремят към световния стандарт в музиката, в което помагат и новите технологии.

„Важното е, че има хубава песен и хората вече започнаха да си я пеят“, заключи Найденов, коментирайки и отношенията си с медиите, които по думите му понякога не са толерантни към него, защото „говори ненужно истини“.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милена Драгийска онуфри

    4 4 Отговор
    Тази сутрин изпих едни протеиново кафе. От мен кафето от негъра протеина 🥳🤣

    08:06 11.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Браво Васко

    8 0 Отговор
    Напълно заслужено. Честито!

    08:15 11.08.2026

  • 5 Поздравления!!!

    5 0 Отговор
    Да има дълъг живот и още много награди :)
    Заслужил за много труд и кураж през
    Годините от Младост и до дълбока напред старост !!!

    08:36 11.08.2026

  • 6 Мдаааа

    3 0 Отговор
    Васе в Йордания те признаха, а тук??? Но имаш признанието на хората. Евала пич!

    09:12 11.08.2026

  • 7 патриот

    3 0 Отговор
    Арабите са най големите ценители на хубавите неща в живота и аз изпитвам годост от това, че след Зара и Васил Найденов получава международно признание. Дано тази тенденция да продължи, във всички сфери, където се проявяват българи, защото имаме да догонваме!

    09:19 11.08.2026

  • 8 аааа

    1 0 Отговор
    Ако не се пенсионира /77 г. е/, скоро ще получи и картичка от Тутанкамон.

    11:43 11.08.2026